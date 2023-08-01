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Факты о человеческом теле, поражающие воображение

Факты о человеческом теле, поражающие воображение

Автор:
01 августа 2023 18:50
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   биология   интересное   люди   факты   физика   химия   человеческое тело   
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Наш организм нередко всё ещё нас удивляет. То, как он может мобилизоваться в стрессовых ситуациях или наоборот - откликается на внешние факторы обострением заболеваний. А сколько всего ещё предстоит узнать, благодаря развитию технологий.

Какие-то факты известны нам уже довольно давно, а вот о некоторых мы узнали относительно недавно. Но все они несомненно очень интересны.


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В нашем организме находится около трёх килограммов бактерий, что в три раза превышает количество наших собственных клеток. Они выполняют самые разные полезные функции, участвуют в пищеварении и защищают от вредных организмов.


Сердце женщин обычно бьётся чаще, чем у мужчин, из-за влияния женских половых гормонов на клетки миокарда. Но это может также привести к частым аритмиям и тахикардии.


Мы постоянно поглощаем небольшие дозы цианида из разных источников, например из яблок или шпината. Кроме того, цианид вырабатывается нашим организмом при дыхании, но в таких малых количествах, что не представляет никакой опасности.


Хоть и кажется, что пот имеет неприятный запах, но на самом деле он сам по себе не имеет аромата. Он состоит в основном из воды. Но некоторые кислоты, которые выделяются апокринными железами, могут вызвать неприятный запах, когда разлагаются бактериями на коже.


Каждый день наши слюнные железы производят от двух до шести стаканов слюны, что составляет примерно 0,5-1,5 литра. Это помогает нам пищеварению и защите рта от микробов.

Чтобы во время сна человек не захлебнулся собственной слюной организм уменьшает количество её вырабатывания. Поэтому по утрам люди нередко чувствуют сухость во рту.


Когда наши пальцы долго находятся в воде, они становятся морщинистыми, чтобы нам было удобнее хвататься за влажные предметы. Это эволюционное приспособление и оно помогает нам удерживаться на скользких поверхностях или хвататься за какие-то предметы.


Наш организм отлично запрограммирован на предотвращение щекотки от самого себя. Это связано с эволюционным механизмом защиты от насекомых и пауков. Если мы пощекочем сами себя, мозг просто игнорирует эти сигналы, так как понимает, что щекотка не представляет угрозы.
Кстати, а вот если самощекотка смешит человека или неприятна, то это может быть признаком поврждения мозжечка или шизофрении.



Интересный факт: глаза фактически видят мир перевёрнутым, но наш мозг исправляет это. Свет преломляется при прохождении через роговицу и хрусталик, что приводит к перевёрнутой проекции изображения на сетчатке. А мозг переворачивает картинку обратно, и мы видим мир так, как привыкли.


Источник нашего происхождения даже более удивителен. Основные элементы нашего тела углерод, водород, азот, кислород, сера и фосфор были сформированы в звёздах миллиарды лет назад в процессе ядерного синтеза. Мы действительно являемся частью космической природы.

Физик Лоуренс Краусс написал:

"Каждый атом твоего тела произошёл от взорвавшейся звезды. И, возможно, атомы твоей левой руки принадлежали другой звезде, не той, из которой атомы правой. Это самая поэтичная вещь, которую я знаю о физике: мы все сделаны из звёздной пыли. Вас бы здесь не было, если бы звёзды не взорвались, потому что химические элементы — углерод, азот, кислород, железо, всё, что нужно для зарождения эволюции и для жизни, не были созданы в начале времён. Они были созданы в ядерных топках звёзд, и, чтобы превратиться в ваши тела, звёзды должны были взорваться. Так что забудьте про Иисуса. Звёзды погибли, чтобы вы сегодня были здесь."

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Метки: Жизнь   биология   интересное   люди   факты   физика   химия   человеческое тело   
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9k
hairov 50 минут назад
К последнему параграфу -
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8k
Vалѣнтиныч 8 минут назад
Прочитал первое предложение - "В нашем организме находится около трёх килограммов бактерий, что в три раза превышает количество наших собственных клеток."...?!
То есть в нашем организме ОДИН килограмм собственных клеток ?
А остальные 80 кг - клетки чужих?
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32k
Kladbische 12 минут назад
Вот, что поражает воображение, а не ваши надоевшие всем факты.
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15k
Мистер Фикс 13 минут назад
Когда вы сосете леденец, вы просто глотаете свои сладкие слюни
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50k
turyst 21 минуту назад
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
мое воображение во время чтения поста
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20k
Corvus Corax 44 минуты назад
"В нашем организме находится около трёх килограммов бактерий, что в три раза превышает количество наших собственных клеток."

Так. Бактерий во мне 3 кг. Моих собственных клеток в три раза меньше, т.е. 1 кг. Что же все остальные сто кило, мля???
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Бритва 48 минут назад
надо в заголовке писать: медикам не входить.
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