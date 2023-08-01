Факты о человеческом теле, поражающие воображение

Каждый день наши слюнные железы производят от двух до шести стаканов слюны, что составляет примерно 0,5-1,5 литра. Это помогает нам пищеварению и защите рта от микробов.

Чтобы во время сна человек не захлебнулся собственной слюной организм уменьшает количество её вырабатывания. Поэтому по утрам люди нередко чувствуют сухость во рту.



