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Зачем нужны осы

Зачем нужны осы

Автор:
23 августа 2023 20:29
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   насекомые   осы   польза   факты   фауна   
1861
5

С пчёлами давно разобрались: они очень полезны в экосистеме и без них мир схлопнется. А вот зачем нужны осы, которые просто летают, периодически больно кусаются и даже героически не гибнут после укуса, как пчёлы?

Недавние исследования показали, что осы не просто мешают людям отдыхать.
Это насекомые, живущие большим роем, где у каждой есть своя определённая роль. Но есть также и осы-мизантропы, живущие одни и крошечные виды, которые практически не заметны. В средней полосе России живут в основном оса германская и оса обыкновенная.


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Осы принимают активное участие в опылении. Они пьют нектар и переносят на своих маленьких лапках пыльцу на цветки. Также осы питаются не только им, но и любят поесть сахарный сироп, варенье, фрукты и даже от пива не откажутся, бесцеремонно залезая в наши стаканы.


Те осы, что живут колониями - хищники и они уничтожают большинство крупных и мелких всяких насекомых-вредителей. Гусеницы, тля, мухи, жуки - все идёт в корм. Осы пережёвывают их и так кормят свои личинки. Учёные подсчитали, что осы могут съесть за одно лето больше 10 млн кг насекомых.
Но не насекомыми едиными: они могут полакомиться и чем-то с человеческого стола - маленькими кусочками мяса, рыбы. А земляные осы, в процессе охоты на жертв, парализуют их своим ядом.

Причём, осу даже можно "приучить" ловить нужных насекомых. Учёные как-то раз выдрессировали ос охотиться на гусениц бабочки, которую она в обычной жизни не ест: они обмазывали личинок кровью привлекательных для осы насекомых.


Есть виды ос (они существуют в Южной Америке), которые могут изготавливать мёд. Пока европейцы не завезли в этот регион одомашненных пчёл, осы прекрасно справлялись с "доставкой" мёда для индейских племён. Но после того, как там появились пчёлы, осиный мёд перестал быть популярным - вкус был хуже, а кусались его производители намного сильнее.


Существуют также неподтверждённые факты того, что осиным ядом, дескать, можно лечить. Но в отличие от плюсов пчелиного яда, пользу которого уже доказали, осиный пока под вопросом. Есть предположение, что у полбии (тропической бумажной осы) в яде могут быть вещества, способные бороться с онкологией. Но эта информация пока не подтверждена.

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Метки: животные   интересное   насекомые   осы   польза   факты   фауна   
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11  комментариев
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5k
Трям 58 минут назад
Зачем, зачем.... Шоп жызнь малиной не казалась!!!!
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24k
pssst 3 минуты назад
У нас осы объедают всех насекомых с фар. Удобно.
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21k
Corvus Corax 24 минуты назад
Опять Халя херню написала...
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114k
parallax Полчаса назад
Всякая тварь имеет в природе своё полезное предназначение.
Кроме человека.
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29k
Serg2001 53 минуты назад
Теперь буду ждать поста про шершней
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