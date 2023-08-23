Зачем нужны осы

Те осы, что живут колониями - хищники и они уничтожают большинство крупных и мелких всяких насекомых-вредителей. Гусеницы, тля, мухи, жуки - все идёт в корм. Осы пережёвывают их и так кормят свои личинки. Учёные подсчитали, что осы могут съесть за одно лето больше 10 млн кг насекомых.

Но не насекомыми едиными: они могут полакомиться и чем-то с человеческого стола - маленькими кусочками мяса, рыбы. А земляные осы, в процессе охоты на жертв, парализуют их своим ядом.

Причём, осу даже можно "приучить" ловить нужных насекомых. Учёные как-то раз выдрессировали ос охотиться на гусениц бабочки, которую она в обычной жизни не ест: они обмазывали личинок кровью привлекательных для осы насекомых.



