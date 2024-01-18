Почему от любви до ненависти один шаг?

Чем больше визуальных контактов, тем активнее выбрасывается окситоцин, помогая налаживанию дружбы или же отношений с коллегами. А если окситоцина много (как в тех же родах), то человеческий вид смог выработать навык восприятия своей группы как семьи.

Когда учёные давали участникам эксперимента вдохнуть окситоцин, то наблюдалось усиление доверия, чувство страха притуплялось, а эмпатия раскрывалась сильнее, что позволяло точнее понимать эмоции других людей.

Интересно, что под воздействием гормона мы сможем испытать приятное чувство в отношении незнакомца, даже на приличном расстоянии, если он на нас похож. Таким образом мы заводим дружбу среди внутригрупповых незнакомцев и это улучшает наше деторождение и выживаемость.