Почему от любви до ненависти один шаг?

Поговорка известная и правдивая. Насколько важен окситоцин в нашей жизни и насколько он влияет на проявление агрессии.
Весьма известный гормон. Его ещё называют "гормоном объятий". Именно он во время родов растекается по всему телу матери, стимулирует выработку грудного молока и также передаётся малышу, когда мама его кормит. Когда родители и младенцы устанавливают визуальный контакт, то у них происходит, так называемая, окситоциновая петля, вызывающая чувство любви. Возникновение этой петли стало общим для всех людей (за крайне редким исключением).
Чем больше визуальных контактов, тем активнее выбрасывается окситоцин, помогая налаживанию дружбы или же отношений с коллегами. А если окситоцина много (как в тех же родах), то человеческий вид смог выработать навык восприятия своей группы как семьи.
Когда учёные давали участникам эксперимента вдохнуть окситоцин, то наблюдалось усиление доверия, чувство страха притуплялось, а эмпатия раскрывалась сильнее, что позволяло точнее понимать эмоции других людей.
Интересно, что под воздействием гормона мы сможем испытать приятное чувство в отношении незнакомца, даже на приличном расстоянии, если он на нас похож. Таким образом мы заводим дружбу среди внутригрупповых незнакомцев и это улучшает наше деторождение и выживаемость.
А вот второй стороной окситоцина стал тот фактор, который называют гормоном мамы-медведицы. Да, именно окситоцин отвечает за ту пелену ярости, застилающую матери глаза, если её малышу, по её мнению, что-то грозит.
Наблюдение за животными показало, что когда крысиный самец занимается сексом с самкой, то его уровень окситоцина растёт. Он становится очень заботливым в отношении своей партнёрши, но легко может проявить свирепость к чужаку, что несёт возможную угрозу его крысе.
Когда мама-медведица находится рядом со своими медвежатами, то она полна абсолютной и нерассуждающей любви. Но тому чужаку, кто случайно окажется рядом, лучше сразу заказывать себе место на кладбище.
А что в человеческом мире?
Вместе с повышенной любовью к своей группе и выстраиванием внутри неё сильных связей, пришла и потребность в яростной защите "своих. Как только мы чувствуем угрозу извне, то появляется желание защищать членов своей группы. Когда любимым людям что-то угрожает, то мы стали более жестокими для "опасных" чужаков.
Очень яркий пример был в исследовании голландской группы, когда испытуемые встали перед дилеммой. Предлагаемые обстоятельства были такими: команда из шести человек исследует пещеру, недалеко от моря. Один из мужчин застревает в узкой расщелине, а скоро прилив. Если не вытащить застрявшего, то утонут все, кроме него, так как его голова, которая торчит из пещеры, будет как раз над уровнем воды. У одного человека из группы есть с собой шашка динамита и если ею воспользоваться, то группа будет спасена. Но застрявший человек погибнет. Также в задаче было две версии имени застрявшего: по первой версии его звали голландским именем, а по другой - арабским.
После того как участникам эксперимента дали подышать окситоцином, то желание отдать в жертву носителя голландского имени уменьшилось на 25%, нежели носителя арабского.
Связано это с плохим отношением к аутсайдерам, к тем, кто никак не относится к "своей" группе и наименее похож на нас.
Вот такое коварство "гормона объятий".
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