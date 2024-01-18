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Почему от любви до ненависти один шаг?

Почему от любви до ненависти один шаг?

Автор:
18 января 2024 21:16
Сообщество : Факты
Метки: биология   гормоны   интересное   люди   общение   окситоцин   факты   
1852
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Поговорка известная и правдивая. Насколько важен окситоцин в нашей жизни и насколько он влияет на проявление агрессии.

Весьма известный гормон. Его ещё называют "гормоном объятий". Именно он во время родов растекается по всему телу матери, стимулирует выработку грудного молока и также передаётся малышу, когда мама его кормит. Когда родители и младенцы устанавливают визуальный контакт, то у них происходит, так называемая, окситоциновая петля, вызывающая чувство любви. Возникновение этой петли стало общим для всех людей (за крайне редким исключением).

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Чем больше визуальных контактов, тем активнее выбрасывается окситоцин, помогая налаживанию дружбы или же отношений с коллегами. А если окситоцина много (как в тех же родах), то человеческий вид смог выработать навык восприятия своей группы как семьи.

Когда учёные давали участникам эксперимента вдохнуть окситоцин, то наблюдалось усиление доверия, чувство страха притуплялось, а эмпатия раскрывалась сильнее, что позволяло точнее понимать эмоции других людей.

Интересно, что под воздействием гормона мы сможем испытать приятное чувство в отношении незнакомца, даже на приличном расстоянии, если он на нас похож. Таким образом мы заводим дружбу среди внутригрупповых незнакомцев и это улучшает наше деторождение и выживаемость.

А вот второй стороной окситоцина стал тот фактор, который называют гормоном мамы-медведицы. Да, именно окситоцин отвечает за ту пелену ярости, застилающую матери глаза, если её малышу, по её мнению, что-то грозит.

Наблюдение за животными показало, что когда крысиный самец занимается сексом с самкой, то его уровень окситоцина растёт. Он становится очень заботливым в отношении своей партнёрши, но легко может проявить свирепость к чужаку, что несёт возможную угрозу его крысе.
Когда мама-медведица находится рядом со своими медвежатами, то она полна абсолютной и нерассуждающей любви. Но тому чужаку, кто случайно окажется рядом, лучше сразу заказывать себе место на кладбище.

А что в человеческом мире?
Вместе с повышенной любовью к своей группе и выстраиванием внутри неё сильных связей, пришла и потребность в яростной защите "своих. Как только мы чувствуем угрозу извне, то появляется желание защищать членов своей группы. Когда любимым людям что-то угрожает, то мы стали более жестокими для "опасных" чужаков.
Очень яркий пример был в исследовании голландской группы, когда испытуемые встали перед дилеммой. Предлагаемые обстоятельства были такими: команда из шести человек исследует пещеру, недалеко от моря. Один из мужчин застревает в узкой расщелине, а скоро прилив. Если не вытащить застрявшего, то утонут все, кроме него, так как его голова, которая торчит из пещеры, будет как раз над уровнем воды. У одного человека из группы есть с собой шашка динамита и если ею воспользоваться, то группа будет спасена. Но застрявший человек погибнет. Также в задаче было две версии имени застрявшего: по первой версии его звали голландским именем, а по другой - арабским.

После того как участникам эксперимента дали подышать окситоцином, то желание отдать в жертву носителя голландского имени уменьшилось на 25%, нежели носителя арабского.

Связано это с плохим отношением к аутсайдерам, к тем, кто никак не относится к "своей" группе и наименее похож на нас.

Вот такое коварство "гормона объятий".

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Метки: биология   гормоны   интересное   люди   общение   окситоцин   факты   
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4  комментария
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grigorenko vladislav 7 минут назад
"... участникам эксперимента дали подышать окситоцином"??? Это как? Может просто анашой накурили, в лучших голландских традициях?
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973
Дед Мазай 10 минут назад
"...У одного человека из группы есть с собой шашка динамита.." - и как же они собирались её у застрявшего араба отнимать?
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16k
Kostick Час назад
толерастненькое "исследование".
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