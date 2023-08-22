10 фактов об ушной сере, которые удивляют

По ушной сере китов можно определить их возраст, психологию и даже уровень стресса. У китов, как и у человека и других млекопитающих, выделяется ушная сера. У них она накапливается годами, и серная пробка может составлять 25 см в длину. По ней, словно по кольцам на дереве, можно многое определить. Уровень стресса определяется по уровню гормона кортизола в определённый период. Например, по словам учёных из Бейлорского университета в Техасе, киты испытывали сильную тревогу примерно в начале 1940-х годов, когда началась Вторая мировая война.

В стрессовые периоды истории киты вырабатывают гормон кортизол в больших количествах. Помимо 1940-х, серьёзные стрессы у китов также наблюдались в 1920-х, 1930-х и 1960-х годах, когда китобойный промысел был в разгаре. К середине 1970-х китобойный промысел в Северном полушарии практически прекратился - поэтому уровни кортизола у китов были низкими. Но в последние годы его уровень снова начал повышаться - по мнению учёных, это может быть связано с повышением температуры моря.