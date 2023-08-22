10 фактов об ушной сере, которые удивляют

Наше тело — кладезь интересных процессов. Кто бы знал, что такая субстанция, как ушная сера, может собрать о себе множество любопытных и занимательных фактов. Но во-первых, она выполняет крайне важную функцию, защищая наши уши. А ещё, по ней даже можно определять уровень стресса. Узнаем ещё несколько интересных фактов.
По ушной сере китов можно определить их возраст, психологию и даже уровень стресса. У китов, как и у человека и других млекопитающих, выделяется ушная сера. У них она накапливается годами, и серная пробка может составлять 25 см в длину. По ней, словно по кольцам на дереве, можно многое определить. Уровень стресса определяется по уровню гормона кортизола в определённый период. Например, по словам учёных из Бейлорского университета в Техасе, киты испытывали сильную тревогу примерно в начале 1940-х годов, когда началась Вторая мировая война.
В стрессовые периоды истории киты вырабатывают гормон кортизол в больших количествах. Помимо 1940-х, серьёзные стрессы у китов также наблюдались в 1920-х, 1930-х и 1960-х годах, когда китобойный промысел был в разгаре. К середине 1970-х китобойный промысел в Северном полушарии практически прекратился - поэтому уровни кортизола у китов были низкими. Но в последние годы его уровень снова начал повышаться - по мнению учёных, это может быть связано с повышением температуры моря.
Вы когда-нибудь кашляли во время чистки ушей ватной палочкой? Тогда вы не одиноки, и это - абсолютная норма. Дело в том, что кожа наружного слухового прохода связана с ушной ветвью блуждающего нерва. При раздражении этот нерв вызывает кашлевой рефлекс. Исследования показали, что этот рефлекс (рефлекс Арнольда) наблюдается примерно у 2-4% людей. При этом иногда у них может развиться хронический кашель из-за скопления ушной серы или воздействия на нерв слуховых аппаратов.
Диплакузия - это аномалия звукового восприятия, при которой один звук имеет различную высоту в правом и левом ушах, и слышится по-разному. У некоторых эта аномалия проходит, а у других остаётся навсегда. Это может произойти по разным причинам: от травм, инфекций и нарушений слуха, вызванных громким шумом, до серных пробок. К счастью, при скоплении серы эта аномалия обычно проходит сама по себе, если безопасно убрать пробку.
В 2019 году учёные обнаружили в японском регионе Фунадомари части черепа женщины, которая, как полагают, жила около 3500-3800 лет назад. Она была из народа под названием дземон, который тогда проживал на этой территории. У них была тёмная кожа, карие глаза и вьющиеся волосы, а ещё - они могли переваривать пищу с высоким содержанием жиров, и отличались высокой переносимостью алкоголя. Кроме того, их ушная сера была оранжевого цвета. Этот факт удивил специалистов, так как обычно такая сера встречается у людей африканского или европейского происхождения.
Может звучать абсурдно, но с 2012 по 2017 год по меньшей мере 28 человек получили повреждения слухового прохода от листьев юкки. Статьи с этими исследованиями даже публиковал журнал Clinical Otolaryngology. Некоторым посчастливилось отделаться всего лишь царапиной, а другие пострадали от разрыва барабанной перепонки. Специалисты также проводят параллель таких случаев с травмами, полученными в результате неправильной чистки ушной серы ватными палочками. При неаккуратном использовании ватные палочки могут повредить барабанную перепонку.
Ушная сера богата кератином, жирными кислотами и омертвевшими клетками кожи - и оказалось, что это питательное лакомство для тараканов. 25-летний житель США Блейк Коллинз в 2018 году рассказал, что пока он спал, в его ухо залез таракан. К счастью, врачам удалось убить таракана с помощью лидокаина, и вытащить его - вместе с яйцами, которые он успел отложить в ухе парня. Спокойной ночи!
Звон в ушах (тиннитус) наблюдается примерно у 10-15% населения, и часто возникает из-за громких звуков, травм ушей и, конечно же, серных пробок. В 2020 году ирландская компания Neuromod Devices предложила новый метод лечения звона в ушах: в рот пациента помещается устройство, которое жужжит и воздействует на тройничный нерв на его языке, устраняя шум в ушах. В исследовании, в котором приняли участие 326 человек, у 86% пациентов симптомы уменьшились после 12 недель лечения.
Исследователи из Бразилии считают, что по ушной сере можно определить процент содержания наркотиков в организме человека. Судебно-медицинские эксперты, например, обычно проводят анализ на наркотики, используя образцы крови и мочи. Однако, некоторые наркотические вещества имеют короткий период полураспада, и обнаружить их можно в ушной сере. Такие вещества, как алкоголь, кокаин и амфетамины содержатся в ушной сере в более высоких концентрациях. Эту теорию проверили южноамериканские ученые: они протестировали 17 человек, которые принимали противоэпилептические и антипсихотические препараты. Многие из препаратов обнаружили в больших количествах в образцах ушной серы.
Уровень кортизола (гормона стресса) можно определить по ушной сере не только у китов, но и у человека. Исследователи из Университетского колледжа Лондона создали устройство, которое быстро измеряет, насколько сильный стресс испытывает человек, по анализу ушной серы. Такой метод определения уровня гормона может помочь в постановке медицинских диагнозов. По словам экспертов, традиционный анализ на уровень кортизола не всегда показывает точные результаты, но уровень кортизола в ушной сере более стабилен.
Британский дизайнер Аманда Коттон мастерит украшения из самых разных натуральных материалов. Натуральных в прямом смысле - например, одно из ожерелий она сделала из собственной ушной серы. Художница в течение восьми месяцев собирала свою ушную серу, а затем сделала из неё кулоны, а "цепочку" смастерила из волос.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бабка приносит в телеателье телевизор.
Мастер спрашивает:"-Что случилось, бабуля?"
Бабка отвечает:"-Ты понимаешь, сынок, я на одно ухо глухая,
лежу я на диване, смотрю телевизор, значит, в другом ухе гвоздиком ковыряюсь. Вдруг что-то щелкнуло и звук пропал, почини пожалуйста...