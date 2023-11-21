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Кокколоба – для его описания пришлось ждать, пока из семян вырастут деревья

Кокколоба – для его описания пришлось ждать, пока из семян вырастут деревья

Автор:
21 ноября 2023 12:31
Сообщество : Наука
Метки: Coccoloba gigantifolia   Бразилия   Дерево   Размер   вид   длина   кокколоба гигантолистная   лист   открытие   рекорд   
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Потому что привезти из бразильской Амазонии поближе к цивилизации части этого растения для детального изучения оказалось невозможно. Поскольку кокколоба гигантолистная (Coccoloba gigantifolia) оказалась для исследователей крепким орешком по причине своих размеров.

Точнее, гречишным зёрнышком, поскольку обыкновенная гречиха и кокколоба гигантолистная – представители  одного семейства Спорышевых. Впервые исследователи столкнулись с эндемиком бассейна реки Мадейра в штатах Амазонас и Рондония в 1982 году. В ходе следующих экспедиций они снова натыкались на разрозненные популяции. Но взять материал с собой для детального изучения и описания не получилось – отсутствовали цветущие и плодоносящие деревья.

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А вид определённо заслуживал полного рассмотрения, поскольку столь впечатляющих листьев среди двудольных до этого учёные просто не видели. Лист кокколобы достигал двух метров в длину и полутора в ширину. Впечатляющими были и другие показатели: длина среднего экземпляра достигала 15 метров.

Зарисовок, фото и поверхностных описаний деревца с листьями размером с приличный плед оказалось недостаточно. А засушить в полевых условиях двухметровый образец для последующей перевозки оказалось нереально.

Впервые высушенный лист попал в Национальный институт амазонских исследований в городе Манаус в 1993 году и сразу стал местной достопримечательностью. Между тем посаженные в 2005 году ботаниками Рожерио Грибелем и Карлосом Альберто Сид Феррейрой семена потихоньку росли. К тому времени учёные уже идентифицировали таинственного обитателя дождевых лесов и выяснили, что дерево относится к роду кокколоба.

Лишь в 2018 году одно из деревьев зацвело и дало плоды. Они оказались на вид неказистые и простенькие, похожие на подмёрзший виноград. Ягодки пришлись по вкусу некоторым птицам. А довольные собой ботаники смогли дать полноценное описание дерева, опубликовать историю возможного рекордсмена (при длине листьев более 2 метров дерево может претендовать на рекорд величины среди двудомных) в специализированном журнале. Вместе с рекомендацией включения кокколобы гигантолистной в список исчезающих видов Красной книги по причине редкости и значительной разрозненности популяций.

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Метки: Coccoloba gigantifolia   Бразилия   Дерево   Размер   вид   длина   кокколоба гигантолистная   лист   открытие   рекорд   
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