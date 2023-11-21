Кокколоба – для его описания пришлось ждать, пока из семян вырастут деревья

Лишь в 2018 году одно из деревьев зацвело и дало плоды. Они оказались на вид неказистые и простенькие, похожие на подмёрзший виноград. Ягодки пришлись по вкусу некоторым птицам. А довольные собой ботаники смогли дать полноценное описание дерева, опубликовать историю возможного рекордсмена (при длине листьев более 2 метров дерево может претендовать на рекорд величины среди двудомных) в специализированном журнале. Вместе с рекомендацией включения кокколобы гигантолистной в список исчезающих видов Красной книги по причине редкости и значительной разрозненности популяций.