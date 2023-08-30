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Хаб – земля обетованная для тех, кто ценит одиночество

Хаб – земля обетованная для тех, кто ценит одиночество

Автор:
30 августа 2023 13:29
Сообщество : Факты
Метки: Дерево   Размер   архипелаг   дом   маленький   остров   площадь   рекорд   условие   хаб   
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Вот бы взять, бросить всё и отправиться туда, где только водная гладь, тишина и одиночество. Вас посещали подобные мысли? А кое-кому удалось создать свой персональный рай вне социума. Хотя и очень маленький.

Неофициальное название островка – Just Room Enough Island. То есть остров одной комнаты. И до того, как американская семья Сайзленд приобрела в собственность этот крохотный клочок суши, он не был никому известен. Остров Хаб входит в состав архипелага Тысяча островов в озере Онтарио, которым совместно владеют Канада и США. В действительности островов гораздо больше. Просто некоторые из них такие крошечные, что даже присваивать им название смысла нет.

Сайзленды заинтересовались местечком, когда его в 50-х выставили на продажу, по причине дешевизны. Они построили на островке домик типа дачного и стали проводить здесь выходные и праздники. Правда, для перевода земли в статус обитаемого острова пришлось напрячься. В  соответствии с действующим законодательством, для этого надо было обустроить на нём полноценное жильё и вырастить хотя бы одно дерево.

С поставленными задачами владельцы справились. Колёса бюрократической машины медленно, но верно заскрипели. И в результате островок, площадь которого всего 310 квадратов, приобрёл нужный статус.

Сейчас на нём помимо дома оборудован мини-пляж с парой скамеек и растут целых два дерева. Рады или нет владельцы текущему положению дел – это большой вопрос. Ведь дело затевалось для того, чтобы приобрести уголок для уединения, а в результате к ним прибыли представители Книги рекордов Гиннесса, и Хаб официально стал самым маленьким обитаемым островом в мире.

Этот факт быстро выяснили вездесущие туристы, которые снуют в окрестностях, делая фото и видео. Но такова жизнь, спокойными мгновениями которой владельцы островка продолжают наслаждаться.

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Метки: Дерево   Размер   архипелаг   дом   маленький   остров   площадь   рекорд   условие   хаб   
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2  комментария
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Б.Касторский 20 минут назад
Жизнь на острове, пусть и на столь близком от большой земли, удовольствие лишь на первый неискушенный взгляд. Многие пустоголовые фантазёры с радостью пишут, что готовы жить на маяке/необитаемом острове/ острове с одним домом/да хоть без гаджетов и электричества/да хоть в тайге с якобы отшельницей, но на деле убегут быстро.
Помню как товарищ рассказывал про вахту на маяке, куда он подался после армии. А тут жить.
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Кот Бегемот 21 минуту назад
Клюёт?
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