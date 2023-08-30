Хаб – земля обетованная для тех, кто ценит одиночество

С поставленными задачами владельцы справились. Колёса бюрократической машины медленно, но верно заскрипели. И в результате островок, площадь которого всего 310 квадратов, приобрёл нужный статус.

Сейчас на нём помимо дома оборудован мини-пляж с парой скамеек и растут целых два дерева. Рады или нет владельцы текущему положению дел – это большой вопрос. Ведь дело затевалось для того, чтобы приобрести уголок для уединения, а в результате к ним прибыли представители Книги рекордов Гиннесса, и Хаб официально стал самым маленьким обитаемым островом в мире.