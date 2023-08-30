Хаб – земля обетованная для тех, кто ценит одиночество

Вот бы взять, бросить всё и отправиться туда, где только водная гладь, тишина и одиночество. Вас посещали подобные мысли? А кое-кому удалось создать свой персональный рай вне социума. Хотя и очень маленький.
Неофициальное название островка – Just Room Enough Island. То есть остров одной комнаты. И до того, как американская семья Сайзленд приобрела в собственность этот крохотный клочок суши, он не был никому известен. Остров Хаб входит в состав архипелага Тысяча островов в озере Онтарио, которым совместно владеют Канада и США. В действительности островов гораздо больше. Просто некоторые из них такие крошечные, что даже присваивать им название смысла нет.
Сайзленды заинтересовались местечком, когда его в 50-х выставили на продажу, по причине дешевизны. Они построили на островке домик типа дачного и стали проводить здесь выходные и праздники. Правда, для перевода земли в статус обитаемого острова пришлось напрячься. В соответствии с действующим законодательством, для этого надо было обустроить на нём полноценное жильё и вырастить хотя бы одно дерево.
С поставленными задачами владельцы справились. Колёса бюрократической машины медленно, но верно заскрипели. И в результате островок, площадь которого всего 310 квадратов, приобрёл нужный статус.
Сейчас на нём помимо дома оборудован мини-пляж с парой скамеек и растут целых два дерева. Рады или нет владельцы текущему положению дел – это большой вопрос. Ведь дело затевалось для того, чтобы приобрести уголок для уединения, а в результате к ним прибыли представители Книги рекордов Гиннесса, и Хаб официально стал самым маленьким обитаемым островом в мире.
Этот факт быстро выяснили вездесущие туристы, которые снуют в окрестностях, делая фото и видео. Но такова жизнь, спокойными мгновениями которой владельцы островка продолжают наслаждаться.
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Помню как товарищ рассказывал про вахту на маяке, куда он подался после армии. А тут жить.