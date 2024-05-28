Самый очаровательный муравьед Бразилии претендует на статус нового вида

В Бразилии, как говаривала тётушка Чарли, много диких обезьян. Но не только обезьянами одними живёт дикая природа этого государства. Иногда в ней встречаются настоящие редкости – жемчужины, претендующие на статус нового вида.
Как, например, шелковистые муравьеды размером с ладошку, которые ведут тихую уединённую жизнь в гуще мангровых зарослей, что покрывают атлантическое побережье Бразилии.
Если остановиться и внимательно всмотреться в непролазную растительность в бразильской дельте реки Парнаиба, как это сделала исследователь Флавия Миранда, то можно заметить в хитросплетении ветвей пушистый клубок цвета летнего мёда. Шелковистый муравьед не больше теннисного мячика. Но зато отважен как лев, несмотря на габариты. Он воздевает к небу передние лапки, обороняясь, как боксёр в стойке. Миранда – исследователь в сфере природоохранной медицины из Государственного местного университета Санта-Круз, взяла нужные образцы – кровь и немного шерстинок, а потом отпустила грозное в своей милоте животное в лес – его родную стихию.
Шелковистые муравьеды – самые крохотные представители своего вида. Они появились первыми из своих собратьев. Это произошло примерно между 30 и 40 млн лет тому назад. Эти миниатюрные меховые обитатели лесных пологов в основном одиночки и ночные животные. Ареал обитания начинается с южной Мексики и простирается до северной Боливии. Когда малыши не проводят время за тем, что любят больше всего – поеданием насекомых, то остаток своей недолгой (около двух лет) жизни они блаженно спят.
До нынешнего момента зоологи полагали, что все шелковистые муравьеды – представители одного вида. Но в 2017 году Миранда обнародовала результаты анализа ДНК шелковистых муравьедов со всего континента. Анализ показал существование семи обособленных видов.
Женщина посвятила изучению муравьедов 30 лет. И теперь на основе полученных данных Миранда рассматривает вероятность того, что маленькое сонное создание, найденное в дельте реки Парнаиба, является представителем восьмого ранее неизвестного вида.
Шелковистые муравьеды ведут обособленный образ жизни и не контактируют со своими ближайшими сородичами в бассейне Амазонки на северо-западе и в тропических лесах на юго-востоке Бразилии. Соответственно, данная популяция действительно может представлять собой реликт.
Пока что генетический анализ Миранды показывает, что популяция имеет ряд отличий от прочих видов. Но для подтверждения того, что муравьеды дельты формируют другой ранее не зафиксированный вид, анализы ДНК должны быть подтверждены и физическими параметрами. Именно поэтому Миранда и её помощник продолжают заниматься сбором анализов и изучением таинственных обитателей густых лесов. Уже сейчас понятно, что эта популяция эволюционно отличается от других ветвей и находится в процессе становления.
С учётом того, что шелковистые муравьеды – самые малоизученные среди своих сородичей, высока вероятность существования и других популяций – так называемых недостающих звеньев эволюции, которые пока просто ожидают своего часа.
Из-за сложных условий местности Миранде и её коллегам нереально подсчитать общую численность популяции. Но с момента её первого визита в 2009 году стало ясно, что дельта не то убежище, что может обеспечить малышам надёжную защиту.
Население вырубает мангровые заросли для возведения изгородей, жилья и изготовления лодок. Фермеры также выпускают своих коров и свиней на свободный выпас в дельте, где скот пасётся и вытаптывает появляющуюся поросль.
В 2011 году Миранда начала привлекать население к восстановлению мангровых зарослей. Люди подхватили инициативу и начали выращивать саженцы для последующей пересадки, а также закрыли эти участки от скота. Лес быстро начал расти. Хотя люди сосредоточены в основном на спасении и восстановлении леса, их усилия полезны и для миниатюрного пушистого муравьеда и остальных обитателей зарослей, нуждающихся в защите и сохранении.
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