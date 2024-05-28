Самый очаровательный муравьед Бразилии претендует на статус нового вида

До нынешнего момента зоологи полагали, что все шелковистые муравьеды – представители одного вида. Но в 2017 году Миранда обнародовала результаты анализа ДНК шелковистых муравьедов со всего континента. Анализ показал существование семи обособленных видов.

Женщина посвятила изучению муравьедов 30 лет. И теперь на основе полученных данных Миранда рассматривает вероятность того, что маленькое сонное создание, найденное в дельте реки Парнаиба, является представителем восьмого ранее неизвестного вида.