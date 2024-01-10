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В Австралии найден смертоносный паук рекордных размеров

В Австралии найден смертоносный паук рекордных размеров

Автор:
10 января 2024 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Размер   арахнид   воронковый паук   животные   рекорд   
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Геркулес, воронковый паук размером 7,9 см, стал крупнейшим представителем своего вида. Арахнид был найден в 80 км к северу от Сиднея и доставлен в Австралийский парк рептилий, где на основе его яда будет произведён антидот.

Австралийский парк рептилий, зоопарк в Новом Южном Уэльсе, проводит программу по сбору яда пауков и змей для производства противоядий.

"Самцы воронковых пауков, достигнув зрелости, живут в природе всего около года, - сказала Эмма Тени, смотрительница парка. - Поэтому мы должны постоянно получать их от населения, так как они нужны нам для производства спасительного противоядия".

Самцы воронкового паука (Atrax robustus) обладают одним из самых токсичных для человека ядов. Он содержит нейротоксин, который поражает нервную систему приматов, включая человека. Самки тоже опасны, но у них нет этого нейротоксина. Только укусы самцов приводили к гибели людей.

С тех пор как в 1981 году Австралийский парк рептилий запустил свою программу, ни один человек не умер от укуса воронкового паука. Каждую неделю сотрудники с помощью стеклянных пипеток побуждают пауков укусить их и собирают капли яда. Затем вещество замораживается и используется поставщиком CSL Seqirus для изготовления антидота.

Пауки этого вида плетут ловчие сети в форме воронок. Они любят влажные, покрытые растительностью места и встречаются в лесистых пригородах Сиднея. Люди чаще всего сталкиваются со смертельно опасными членистоногими в летние месяцы, когда те покидают свои сети в поисках самок.

Геркулес больше предыдущего рекордсмена - самца воронкового паука по прозвищу Колосс, который жил в парке в 2018 году. Самки обычно на сантиметр больше самцов. Самой крупной в парке была Мегаспайдер размером 8 см.

Почувствовав опасность, представители вида встают на задние лапы и демонстрируют клыки длиной 2 см.

Удивительно, но они способны прожить до 30 часов под водой, удерживая пузырьки воздуха на брюшке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Размер   арахнид   воронковый паук   животные   рекорд   
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4  комментария
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245
Alex Roland 39 минут назад
Моя паучиха ... живет шестой год у меня ... думаю еще лет 20 вместе будем )) .. и да - кусала три раза .. паралич ног и судороги первый раз на полдня .. потом легче (так что не заводите просто ради интереса ... а завели - будьте готовы ... и БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ ... вернее детей от неё - это не игрушка)
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9k
mbr 11 минут назад
Зачем вообще жить в Австралии?
Ну нах..р.
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245
Alex Roland 36 минут назад
Где то в Австралии ...
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33k
Ego sum qui sum 45 минут назад
а этот разве не из Австралии?
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