В Австралии найден смертоносный паук рекордных размеров

Самцы воронкового паука (Atrax robustus) обладают одним из самых токсичных для человека ядов. Он содержит нейротоксин, который поражает нервную систему приматов, включая человека. Самки тоже опасны, но у них нет этого нейротоксина. Только укусы самцов приводили к гибели людей.

С тех пор как в 1981 году Австралийский парк рептилий запустил свою программу, ни один человек не умер от укуса воронкового паука. Каждую неделю сотрудники с помощью стеклянных пипеток побуждают пауков укусить их и собирают капли яда. Затем вещество замораживается и используется поставщиком CSL Seqirus для изготовления антидота.