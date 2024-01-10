В Австралии найден смертоносный паук рекордных размеров

Геркулес, воронковый паук размером 7,9 см, стал крупнейшим представителем своего вида. Арахнид был найден в 80 км к северу от Сиднея и доставлен в Австралийский парк рептилий, где на основе его яда будет произведён антидот.
Австралийский парк рептилий, зоопарк в Новом Южном Уэльсе, проводит программу по сбору яда пауков и змей для производства противоядий.
"Самцы воронковых пауков, достигнув зрелости, живут в природе всего около года, - сказала Эмма Тени, смотрительница парка. - Поэтому мы должны постоянно получать их от населения, так как они нужны нам для производства спасительного противоядия".
Самцы воронкового паука (Atrax robustus) обладают одним из самых токсичных для человека ядов. Он содержит нейротоксин, который поражает нервную систему приматов, включая человека. Самки тоже опасны, но у них нет этого нейротоксина. Только укусы самцов приводили к гибели людей.
С тех пор как в 1981 году Австралийский парк рептилий запустил свою программу, ни один человек не умер от укуса воронкового паука. Каждую неделю сотрудники с помощью стеклянных пипеток побуждают пауков укусить их и собирают капли яда. Затем вещество замораживается и используется поставщиком CSL Seqirus для изготовления антидота.
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Пауки этого вида плетут ловчие сети в форме воронок. Они любят влажные, покрытые растительностью места и встречаются в лесистых пригородах Сиднея. Люди чаще всего сталкиваются со смертельно опасными членистоногими в летние месяцы, когда те покидают свои сети в поисках самок.
Геркулес больше предыдущего рекордсмена - самца воронкового паука по прозвищу Колосс, который жил в парке в 2018 году. Самки обычно на сантиметр больше самцов. Самой крупной в парке была Мегаспайдер размером 8 см.
Почувствовав опасность, представители вида встают на задние лапы и демонстрируют клыки длиной 2 см.
Удивительно, но они способны прожить до 30 часов под водой, удерживая пузырьки воздуха на брюшке.
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Ну нах..р.