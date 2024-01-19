Пуховое яйцо, которое проживает свою жизнь на деревьях

Конечно, это исключительно дело вкуса. И когда одни грибники внимательно осматривают стволы в поисках пушистых партизан, другие могут максимум сделать фото для коллекции и даже не заморачиваются срезанием шляпок.

Вольвариелле нет дела до их метаний. Она может спокойно дожить свою недолгую жизнь и без сожалений рассыпаться прахом. В то время как новые поколения пушистых и шелковистых яичек уже готовятся проклюнуться где-то на высоте, чтобы провести свою жизнь, снисходительно поглядывая на суету или спокойствие сверху вниз или попасть в корзину и грибное блюдо.

А вам попадались такие грибы?