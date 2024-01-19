Пуховое яйцо, которое проживает свою жизнь на деревьях

При взгляде на это создание на ранней стадии зрелости может показаться, что ребёнок забыл на дереве какую-то плюшевую игрушку. Но вольвариелла шелковистая никакая не игрушка, а гриб.
Ареал распространения представителя семейства плютеевых довольно широкий. Гриб встречается в Европе, Азии, Северной Америке, странах Карибского бассейна, Австралии.
По типу и способу питания вольвариелла – это паразит лиственных пород, но может расти и на мёртвой древесине. Начиная примерно с конца лета – начала осени (в южных регионах раньше) на поверхности появляется мелкое невзрачное яйцо, внутри которого до поры до времени прячется зачаток плодового тела. Это вольва – чашеобразная структура у основания гриба, которая является остатком универсального покрывала.
Постепенно от размеров перепелиного оно дорастает до крупного куриного. Оболочка раскрывается, являя миру нечто удивительное – пушистое и шелковистое – кристальной белизны шляпку. Тактильно молодой грибок тоже ощущается чудесно, по ощущениям что-то типа шёрстки маленького кролика или котёнка.
Пластинки у шляпки белоснежные, потом приобретают розоватый оттенок. Ножка плотная и в силу специфики произрастания чаще изогнутая.
По мере старения волоски на шляпке пропадают, а сама она сморщивается и обвисает, как побитая молью горжетка престарелой модницы. Гриб уныло висит, чудом ухитряясь держаться на ножке под немыслимыми углами.
Вольвариеллу шелковистую практически невозможно перепутать с другими грибами. А всё благодаря текстуре, цвету и специфическому мешочку. После срезания гриб быстро вянет, теряя форму и упругость. Считается условно съедобным, но в части вкусовых характеристик мнения бывалых грибников расходятся.
Одни считают древесные яйца чуть ли не пищей богов, тушат, жарят, солят, маринуют, варят, пекут пироги. Вторые (таких чуть больше) утверждают, что больше никогда не станут пробовать вольвариеллу: и вкус, и запах настолько омерзительны, что вызывают только рвотные позывы.
Конечно, это исключительно дело вкуса. И когда одни грибники внимательно осматривают стволы в поисках пушистых партизан, другие могут максимум сделать фото для коллекции и даже не заморачиваются срезанием шляпок.
Вольвариелле нет дела до их метаний. Она может спокойно дожить свою недолгую жизнь и без сожалений рассыпаться прахом. В то время как новые поколения пушистых и шелковистых яичек уже готовятся проклюнуться где-то на высоте, чтобы провести свою жизнь, снисходительно поглядывая на суету или спокойствие сверху вниз или попасть в корзину и грибное блюдо.
А вам попадались такие грибы?
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