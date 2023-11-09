Растения, претендующие на звание самых нестандартных в мире

Воллемия была обнаружена относительно недавно – в 90-х в Австралии. И относится к одному из древнейших видов на планете, которые были распространены ещё в юрский период. Воллемия отличается необычной губчатой корой, напоминающей пузырьки воздушного шоколада, и практически не даёт боковых побегов. Веточки располагаются по спирали, образуют шишку, после созревания семян в которой побег отмирает.