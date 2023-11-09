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Растения, претендующие на звание самых нестандартных в мире

Растения, претендующие на звание самых нестандартных в мире

Автор:
09 ноября 2023 13:56
Сообщество : Факты
Метки: Растение   аромат   вид   запах   лист   необычно   опыление   оригинальность   привлечение   цветок   
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Затейница Флора – римская богиня весны и цветов, расселила свои удивительные создания по самым неожиданным местам планеты. И некоторые из её творений настолько удивительны, что растение в них опознать можно с трудом.

И даже не с первого раза.

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Раффлезия Арнольди – растение-паразит может претендовать на статус самого крупного и тяжёлого. Красные лепестки с бугристыми белыми пятнами издают неприятный запах тухлого мяса, привлекая опылителей – лесных мух. Вес «цветочка», который в народе называют трупной лилией, может достигать 8 кг.

Гиднора африканская – корневой паразит и не уступает товарке в оригинальности. А по отвратительности запаха даже превосходит раффлезию. Напоминающее по форме развалившийся тропический фрукт растение привлекает опылителей – навозных жуков и прочих подобных стойким запахом экскрементов.

Аморфофаллус титанический – обитатель тропиков может похвастаться одним из крупнейших на планете соцветий. Название растение получило соответствующее. В переводе с греческого оно значит «бесформенный фаллос». Соцветие в форме желтоватого початка завёрнуто в листовидный придаток, а под землёй тоже не отличающийся приятным ароматом цветок скрывает клубень весом до 50 кг.

Воллемия была обнаружена относительно недавно – в 90-х в Австралии. И относится к одному из древнейших видов на планете, которые были распространены ещё в юрский период. Воллемия отличается необычной губчатой корой, напоминающей пузырьки воздушного шоколада, и практически не даёт боковых побегов. Веточки располагаются по спирали, образуют шишку, после созревания семян в которой побег отмирает.

Реликтовое растение вельвичия удивительная – эндемик Анголы и Намибии. Возраст вельвичии превышает 1500 лет. Растение действительно удивительное и напоминает инопланетного пришельца со щупальцами. Стелется по земле и не растёт в высоту. Но необычный вид – толстый стволовидный стебель с двумя листами обусловлен специфическими засушливыми условиями произрастания.

Драконий глиптодон или дракея – очень прагматичный австралийский эндемик. Опыляется орхидея единственным видом ос. Причём, только самцов. В связи с чем дракея идёт на обман: прибегает к сексуальной аттрактации и имитирует самку цветочной осы – тинниды – внешне и по запаху. Самец принимает цветок за партнёршу и пытается спариться. А потом переносит пыльцу на соседние экземпляры.

Вольфия – представитель подсемейства рясковых считается самым маленьким цветковым растением на Земле. Размер каждой пластинки не превышает 1 миллиметра при весе в среднем 150 микрограмм. При этом вольфия – полезный белковый продукт, который используется не только в аквариумистике, но и в пищевой промышленности.

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Метки: Растение   аромат   вид   запах   лист   необычно   опыление   оригинальность   привлечение   цветок   
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