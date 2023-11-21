Чудо на озере Пенёр: как маленькая дырка унесла в подземный мир 11 барж, автомобили, дома

Озеро Пенёр находится в американском штате Луизиана и до 1980-го года было пресноводным, а вот затем стало солёным. Как? В результате настоящей техногенной и экологической катастрофы, в которой, правда, не обошлось без своеобразного чуда. Хотя бы потому, что никто не погиб.
Название этого озера происходит от французского слова Peigneur (Гребень), это был неглубокий водоём, не больше 3 метров, 5 квадратных километров, удобные берега. Говорят, излюбленное место отдыха местных жителей.
Однако под дном озера, на глубине в несколько сотен метров, шла добыча соли, было много шахт. Плюс местная нефтегазовая компания активно занималась поиском нефти.
Именно 21 октября 1980 года, с утра пораньше, но когда уже почти все вышли на работу, бурильщики сильно облажались, сделав на дне озера дыру, ведущую прямо в одну из соляных шахт. Причина – неправильные расчёты, сама скважина изначально не была большой, 35 сантиметров в диаметре.
Но вода хлынула в пустую шахту, размывая скважину – на месте аварии возник настоящий огромный водоворот, воронка выросла до 55 метров в диаметре. В эту дыру вместе с водой унесло буровую установку, 11 барж, буксир, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики.
Самое удивительное, то самое чудо – что все шахтёры успели выбраться, из самих глубоких шахт (более 400 метров) выбирались уже прямо из воды, но лифты подняли людей, а потом были также утянуты в пучину. Спасся даже местный рыбак, который успел выгрести на лодке к берегу в последний момент.
В общем, из озера ушла вся вода, более 13 миллионов "кубов". Поскольку само озеро было связано длинным каналом с Мексиканским заливом (куда и уходила вода из озера), то случилось следующее – уровень воды в канале опустился больше, чем на метр, течение изменилось и водоём заполнила солёная вода.
Что интересно, когда уровень воды поднялся, всплыло 9 из 11 барж, утонувших в этом некогда неглубоком озере. Вся экосистема вокруг озера Пенёр, конечно, полностью изменилась – зато теперь это уникальное солёное озеро.
Стоит отметить, что в итоге никто наказан не был – ни за ошибки, ни за халатность. Остался вопрос – то ли бурили не там, то ли карты шахт были выполнены с ошибкой. Проверить не удалось – шахт уже не было. Но несколько человек получили награды за проявленный во время трагедии героизм.
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