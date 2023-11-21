Чудо на озере Пенёр: как маленькая дырка унесла в подземный мир 11 барж, автомобили, дома

Название этого озера происходит от французского слова Peigneur (Гребень), это был неглубокий водоём, не больше 3 метров, 5 квадратных километров, удобные берега. Говорят, излюбленное место отдыха местных жителей.

Однако под дном озера, на глубине в несколько сотен метров, шла добыча соли, было много шахт. Плюс местная нефтегазовая компания активно занималась поиском нефти.