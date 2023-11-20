Места обитания самых волосатых мужчин

Результат ещё одного исследования показал, что самые волосатые мужчины всегда живут в южных странах. Латинская Америка, Испания, Португалия, Греция, Италия, австралийские аборигены, кавказцы и японские айны (их, кстати, в мире 23782)

Интересно, что если посмотреть на историю, то можно заметить, что именно волосатые мужчины чаще всего были основателями великих империй: греки, арабы, римляне, монголы, русские, англичане.