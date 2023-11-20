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Места обитания самых волосатых мужчин

Места обитания самых волосатых мужчин

Автор:
20 ноября 2023 17:35
Сообщество : Факты
Метки: Генетика   Разное   интересное   исследования   мужчина   путешествия   факты   
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Известно, что одни представители мужского пола отличаются практически полным отсутствием волос на теле и лице, а другие ну просто ходячие лесные мишки. Почему же так происходит?

За наличие или же наоборот, отсутствие, растительности отвечает, как известно, тестостерон. Чем его больше, тем плотнее и гуще волосяной покров. Голос ниже, плечи шире, кадык больше, сильно выделенные надбровья. Забавный рандомный факт: у тех, у кого выше уровень тестостерона, указательный палец короче безымянного.

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Но за количество волос отвечает не только внутренний показатель, но и географическое положение. В ходе исследований, результаты которых были опубликованы в американском медицинском журнале, были проведены замеры тестостерона у пяти тысяч мужчин самых разных национальностей. У 6% белых мужчин, живущих в США, оказались самые низкие показатели. А вот у выходцев из Японии (в том числе из Гонконга) низкий показатель был всего у 3%. Это необычно, потому что раньше бытовало твёрдое убеждение, что именно у азиатов крайне малая волосатость и, как следствие, низкий тестостерон.

Но в ходе исследований стало понятно, что те монголоиды, что проживают в США, обладают тем же уровень тестостерона, как и другие жители этой страны. То есть особенность волос зависит и от генетики, воздуха, еды, воды и прочих внешних факторов.

Результат ещё одного исследования показал, что самые волосатые мужчины всегда живут в южных странах. Латинская Америка, Испания, Португалия, Греция, Италия, австралийские аборигены, кавказцы и японские айны (их, кстати, в мире 23782)

Интересно, что если посмотреть на историю, то можно заметить, что именно волосатые мужчины чаще всего были основателями великих империй: греки, арабы, римляне, монголы, русские, англичане.

А если вернуться к азиатам, то думая о китайце, корейце или японце, то в голове сразу представляется полное отсутствие волос где бы то ни было, кроме головы. На худой конец, редкие усишки, или бородка. Но эта скудная растительность обусловлена исключительно генетикой.
Китайцы - это та раса монголоидов, для которой примечателен весьма слабый рост волос по всему телу. Но в их генетику вмешались австралоиды, отличающиеся богатым ростом волос. Вот такая смесь и дала хоть какое-то оволосение, пусть и немного.

Забавно, что при таком скудном количестве волос, у азиатов символом мужественности является именно борода. Если она длинная и густая, то, согласно китайским традициям и китайской же медицине, у человека хорошо работает желчный пузырь, а он обозначается иероглифом "мужество". Вот отсюда и пошла эта уверенность, что борода - это мужественность.

Но современные азиаты, кстати, не поклонники усов и бороды, потому что они всегда вырастают жиденькими и не каждому это нравится.

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Метки: Генетика   Разное   интересное   исследования   мужчина   путешествия   факты   
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4  комментария
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Самые волосатые - в горах и рядом. И там где-то йети видели. Делайте выводы
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33k
Ego sum qui sum Час назад
тема раскрыта не до конца, почему волосы со временем переползают с макушки ниже, в уши и нос и туловище - гравитация?
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16k
Александр Маслов 2 часа назад
"Места обитания самых волосатых..."?
В лесах Бразилии...

Ссылка youtu.be
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