Уфолог заявили, что "тела инопланетян" из Перу — настоящие

Тела так называемых "пришельцев" обнаружили в Перу и представили публике в сентябре этого года. Сами тела нашли в шахтах с диатомовыми водорослями возле городов Пальпа и Наска, и как утверждал уфолог и журналист Хайме Мауссан, эта находка — "самое важное, что случалось с человечеством". Позже против Мауссана начали судебное разбирательство за то, что он якобы украл тела из страны их происхождения. Одна группа экспертов заявила, что эти тела — фейк. Но на этой неделе скандальный уфолог вместе с группой учёных заявил, что они всё же настоящие. Кому верить?