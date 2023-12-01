Уфолог заявили, что "тела инопланетян" из Перу — настоящие

Ещё в сентябре уфолог из Перу объявил о загадочной находке: он представил публике "тела инопланетян", найденные в шахтах. Всё это время мир спорил о подлинности находок, а недавно группа учёных высказала ещё одну версию. Оказалось, тела могут быть подлинными.
Тела так называемых "пришельцев" обнаружили в Перу и представили публике в сентябре этого года. Сами тела нашли в шахтах с диатомовыми водорослями возле городов Пальпа и Наска, и как утверждал уфолог и журналист Хайме Мауссан, эта находка — "самое важное, что случалось с человечеством". Позже против Мауссана начали судебное разбирательство за то, что он якобы украл тела из страны их происхождения. Одна группа экспертов заявила, что эти тела — фейк. Но на этой неделе скандальный уфолог вместе с группой учёных заявил, что они всё же настоящие. Кому верить?
Выступая перед мексиканским конгрессом во время вторых слушаний, Хайме Мауссан вместе с группой мексиканских исследователей утверждал, что анализ ДНК тел показывает их подлинность. По его словам, тесты показали, что 30 процентов ДНК "не принадлежат ни одному из известных видов".
"Это первый случай, когда внеземная жизнь предстала перед нами в таком виде. Это наглядный пример нечеловеческих созданий, которые не относятся ни к одному из известных видов на нашей планете. Люди имеют право знать об инопланетных технологиях и существах. Это должно объединять человечество, а не разделять. Мы не одиноки в этой огромной вселенной — и должны принять эту правду," — сказал уфолог.
Другой специалист, уфолог Уилл Галисон, который видел мумии вблизи, согласился с Мауссаном и заявил, что мы должны серьёзно задуматься об этих пришельцах. Однако, многие не доверяют версии Мауссана. Мало того, что в прошлом он уже не раз объявлял о существовании странных внеземных созданий, но ещё и попадал в Зал позора организации UFO Watchdog за ложные заявления и попытки мошенничества, связанные с НЛО.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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