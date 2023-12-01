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Уфолог заявили, что "тела инопланетян" из Перу — настоящие

Уфолог заявили, что "тела инопланетян" из Перу — настоящие

Автор:
01 декабря 2023 21:32
Сообщество : Наука
Метки: Перу   Разное   инопланетные   инопланетяне   исследования   находка   находки   странное   ученые   факты   
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Ещё в сентябре уфолог из Перу объявил о загадочной находке: он представил публике "тела инопланетян", найденные в шахтах. Всё это время мир спорил о подлинности находок, а недавно группа учёных высказала ещё одну версию. Оказалось, тела могут быть подлинными.

Тела так называемых "пришельцев" обнаружили в Перу и представили публике в сентябре этого года. Сами тела нашли в шахтах с диатомовыми водорослями возле городов Пальпа и Наска, и как утверждал уфолог и журналист Хайме Мауссан, эта находка — "самое важное, что случалось с человечеством". Позже против Мауссана начали судебное разбирательство за то, что он якобы украл тела из страны их происхождения. Одна группа экспертов заявила, что эти тела — фейк. Но на этой неделе скандальный уфолог вместе с группой учёных заявил, что они всё же настоящие. Кому верить?

Выступая перед мексиканским конгрессом во время вторых слушаний, Хайме Мауссан вместе с группой мексиканских исследователей утверждал, что анализ ДНК тел показывает их подлинность. По его словам, тесты показали, что 30 процентов ДНК "не принадлежат ни одному из известных видов".


"Это первый случай, когда внеземная жизнь предстала перед нами в таком виде. Это наглядный пример нечеловеческих созданий, которые не относятся ни к одному из известных видов на нашей планете. Люди имеют право знать об инопланетных технологиях и существах. Это должно объединять человечество, а не разделять. Мы не одиноки в этой огромной вселенной — и должны принять эту правду," — сказал уфолог.

Другой специалист, уфолог Уилл Галисон, который видел мумии вблизи, согласился с Мауссаном и заявил, что мы должны серьёзно задуматься об этих пришельцах. Однако, многие не доверяют версии Мауссана. Мало того, что в прошлом он уже не раз объявлял о существовании странных внеземных созданий, но ещё и попадал в Зал позора организации UFO Watchdog за ложные заявления и попытки мошенничества, связанные с НЛО.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Перу   Разное   инопланетные   инопланетяне   исследования   находка   находки   странное   ученые   факты   
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14  комментариев
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52k
Прораб 2 часа назад
Я-я!!! Натюрхлих!!!
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274
Пчёл 36 секунд назад
Модеры, пжста, включите возможность исключить статью из ленты, как ненужную.
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127k
parallax 37 секунд назад
Мумии на вид как папье-маше.
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528
Jay Freeman 18 минут назад
Что за тупость? Если инопланетяне и существуют, кто сказал, что у них есть ДНК?? Это чисто земной момент. Заврались совсем эти уфологи уже...
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22k
BiZ 21 минуту назад
песка снизу подсыпали, чтоб удобнее лежать было)
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18k
Михаил Гривин Полчаса назад
Ловите его, он раскопал могилы предков директора РЕН ТВ!
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2k
Rom 38 минут назад
Просто из глины? Или из глины и палок? ))
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16k
GROMOZEKA Час назад
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812
Александр Сергеев Час назад
Учёные уфологи?:))
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71k
SAndre Час назад
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36k
Андрей Иванов Час назад
Вот так вот выглядят дохлые телепузики
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