FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3834 поста • 942 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире

Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире (12 фото)

Автор:
15 апреля 2021 18:59
Сообщество : Факты
Метки: интересное   исследования   личности   путешествия   сильные духом   факты   
1262
12
Этот громадный мужчина был одним из самых выдающихся путешественников 20 века, а его отвага и опыт экстремального выживания были известны на весь мир.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересное   исследования   личности   путешествия   сильные духом   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Andre Goldmen 40 минут назад
Славную жизнь, проижил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Прораб 4 минуты назад
Да уж, лютый Мужик был. Человечище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Barachek_Obachek 11 минут назад
Выражение "как пуля из дерьма" - приобретает другой смысл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Dobry vojak Svejk 48 минут назад
Было и не раз, но всё равно интересно читать о таких людях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Летучий Мыш Час назад
"Нескучного ума мужчина"
экономный к тому же, даже без палок обошелся -одним говном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
minimalism Автор поста Летучий Мыш Полчаса назад
ну может и были палки, кто знает, кто знает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами 5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами Двое трусов и другие странные традиции Индии Двое трусов и другие странные традиции Индии Города, которые считаются самыми холодными в мире Города, которые считаются самыми холодными в мире 23 слова, которым нет аналога в русском языке 23 слова, которым нет аналога в русском языке Как выглядят тюрьмы в разных странах Как выглядят тюрьмы в разных странах В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32104



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скромность — лучшее украшение для человека
4
97
Скромность — лучшее украшение для человека
Бедняга-экскаваторщик на Суэцком канале работал без отдыха и без премиальных
0
121
Бедняга-экскаваторщик на Суэцком канале работал без отдыха и без премиальных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сохнут листья у авокадо: скорая помощь тропическому растению
0
9
Сохнут листья у авокадо: скорая помощь тропическому растению
Что послужило причиной общемировой помешанности на авокадо?
0
23
Что послужило причиной общемировой помешанности на авокадо?
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#подборка#кино#аварии#авто аварии#природа#в мире#полиция
#Юмор#дтп#факты#история#люди#сша#автомир#сатира#криминал#актеры
#интересно#интересное#Россия#картинки#СССР#автомобили#дети#шоу бизнес#прикольные#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться