Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире

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Этот громадный мужчина был одним из самых выдающихся путешественников 20 века, а его отвага и опыт экстремального выживания были известны на весь мир.
Самые захватывающие свои приключения он описал в своих книгах - ну например как он использовал собственные фекалии для того, чтобы выбраться изо льда, или как он провел себе самостоятельную ампутацию пальцев.
Мальчик Питер родился в 1886 году, в Дании. Он рос и рос и вырос где-то два метра ростом. Пытался учиться в Копенгагенском университете, на медика. Но через два года и это ему осточертело и он поехал со своим другом Кнудом Расмуссеном в 1906 году изучать Гренландию. Там они подружились с племенем инуитов и два года провели с ними бок о бок. Питер был покорен инуитами, выучил их язык, обычаи и вместе с ними охотился на моржей.
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Он даже не поехал обратно с Расмуссеном, когда через два года закончились запасы еды. Кнуд уехал, а Питер остался, женился на инуитке и он совершенно ассимилировался с племенем. Кстати, за время путешествий с Расмуссеном он преодолел на собачьих упряжках больше тысячи километров.
Когда напарник вернулся, то Фройхен предложил ему открыть для инуитов магазин, потому что в тех краях вообще ни черта не было. Во фактории были товары первой необходимости: оружие, горючее, продукты. Причем торговали честно, выменивая свои товары на пушнину. ТУда потянулись поставщики товара и другие арктические экспедиции, такой стал своего рода перевалочный пункт для полярников.
Когда напарник вернулся, то Фройхен предложил ему открыть для инуитов магазин, потому что в тех краях вообще ни черта не было. Во фактории были товары первой необходимости: оружие, горючее, продукты. Причем торговали честно, выменивая свои товары на пушнину. ТУда потянулись поставщики товара и другие арктические экспедиции, такой стал своего рода перевалочный пункт для полярников.
Питер просто обожал свою жену, инуитку Мекупалук. Она ему родила двоих детей, сначала мальчика с приятными именем Мекусак Аватак Игимакссусукторангуапалук, а за ним и девочку, которую назвала тоже мило - Пипалук Еттэ Тукумингуак Касалук Палика Хагер. Питер со всей семьей даже в Копенгаген съездили как-то раз, но им там не понравилось и они уехали обратно, заниматься простыми и понятными вещами - Мекупалук растила детей, а Питер разъезжал по арктическим экспедициям.
Так они и жили 10 лет, но жена заболела испанкой и скончалась. Ее, кстати, отказался отпевать священник из местной миссионерской церкви и хоронить на церковном кладбище тоже, потому что некрещеная. Питер послал священника, похоронил жену в обход протеста на кладбище сам и стал большим противником церкви.
Так они и жили 10 лет, но жена заболела испанкой и скончалась. Ее, кстати, отказался отпевать священник из местной миссионерской церкви и хоронить на церковном кладбище тоже, потому что некрещеная. Питер послал священника, похоронил жену в обход протеста на кладбище сам и стал большим противником церкви.
Выбрался из ледяного плена при помощи фекалий
После этого Питер вместе с верным другом Кнудом, чтобы забыться, оставил детей с родственниками жены, а сам поехал вокруг всей Арктики, через Гренландию, Канаду и Берингов пролив. Кстати, в этой экспедиции он доказал, что Земля Пири - это полуостров и никакого канала (как считалось), который отделял бы его от материка, не существует.
Когда они уже возвращались домой, то угодили в снежную бурю и Фройхен отстал от группы. Он забрался под нарты, чтобы спрятаться от снега и так и уснул. А когда проснулся понял, что от его могучего дыхания снег слегка подтаял, потом замерз обратно и все это превратилось в некоторое подобие ледяной пещеры.
И пробиться через это все никак невозможно голыми руками, а все инструменты наверху, в нартах.
Питер Фройхен был нескучного ума мужчина, поэтому он сходил в туалет и создал из собственных фекалий подобие зубила. Пока не замерзло. Потом подождал, пока оно все затвердеет и пробил, проковырял себе ход наружу из ледяного плена.
Когда они уже возвращались домой, то угодили в снежную бурю и Фройхен отстал от группы. Он забрался под нарты, чтобы спрятаться от снега и так и уснул. А когда проснулся понял, что от его могучего дыхания снег слегка подтаял, потом замерз обратно и все это превратилось в некоторое подобие ледяной пещеры.
И пробиться через это все никак невозможно голыми руками, а все инструменты наверху, в нартах.
Питер Фройхен был нескучного ума мужчина, поэтому он сходил в туалет и создал из собственных фекалий подобие зубила. Пока не замерзло. Потом подождал, пока оно все затвердеет и пробил, проковырял себе ход наружу из ледяного плена.
Когда Фройхен добрался до временной базы и обнаружил, что пальцы на его ноге обморожены и вот-вот начнется гангрена. Два года медицинского не пропали даром, Питер ампутировал себе пальцы самостоятельно, без анестезии и вообще каких-либо обезболивающих, потому что был убежденным трезвенником и алкоголь ни в каком виде не воспринимал. Каким-то образом он себе их удалил молотком и плоскогубцами. Насчет зубила из говна неясно, может и его в ход пустил.
В 1920 году он вернулся с детьми в Данию, пошел к врачам, чтобы продемонстрировать ногу, а они настояли на ампутации ступни, потому что удалены пальцы были не очень профессионально. Питера это не сильно расстроено, он начал ходить на протезе и свою бурную деятельность останавливать не планировал. Он купил на заработанные в Гренландии деньги небольшой островок, построил там домик и стал жить в нем с детьми.
Отдохнув немножко Фройхен женился второй раз, на подруге детства. Подруга была обеспечена и владела журналом "В гостях и дома" (для домохозяек Даниия). Питер там стал главным редактором и сделал так, что журнал стал по-настоящему популярным. Самым читаемым в Дании.
Потом он начал читать лекции об экспедициях в Арктике, писать статьи, а потом и книгу выпустил о путешествиях.
Отдохнув немножко Фройхен женился второй раз, на подруге детства. Подруга была обеспечена и владела журналом "В гостях и дома" (для домохозяек Даниия). Питер там стал главным редактором и сделал так, что журнал стал по-настоящему популярным. Самым читаемым в Дании.
Потом он начал читать лекции об экспедициях в Арктике, писать статьи, а потом и книгу выпустил о путешествиях.
Потом Питеру, видимо, снова стало скучно и он решил организовать съемки фильма на Аляске, чтобы популяризировать культуру инуитов. Он сам писал сценарии, а в 1932 году Фройхен заключил контракт с Metro Goldwyn Mayer для съемок. Питер был и сценаристом, и кастинговал актеров, и переводчиком и еще и роль главного злодея сам исполнил. Фильм стал невероятно успешным и получил "Оскар".
Питер решил, что ему этого мало и возглавил Датскую федерацию бокса, устраивал туры в Швецию, Южную Африку, свою любимую Гренландию, Норвегию, два раза приезжал в СССР.
Его обожали все, не только датчане. Это ж какой человечище был!
Питер решил, что ему этого мало и возглавил Датскую федерацию бокса, устраивал туры в Швецию, Южную Африку, свою любимую Гренландию, Норвегию, два раза приезжал в СССР.
Его обожали все, не только датчане. Это ж какой человечище был!
И все было хорошо, пока в Германии не пришли к власти нацисты. И даже договор о ненападении, заключенный с Данией, его не убедил. И правильно. Когда в 1940 году Германия напала на Данию Питер вступил в Сопротивление, где также развивал бурную деятельность: саботаж, разведка, прятал евреев. Он открыто ненавидел фашизм.
В 1943 году немцы разогнали датское правительство и всех участников Сопротивления им сочувствующих велели приговорить к смертной казни. Фройхен был арестован и... да, он сбежал. Доподлинно неизвестно как двухметровый Питер смог незаметно сбежать, но он это сделал. С помощью друзей он отправился сначала в Швецию, а потом и в США, в Нью-Йорк. Жена, кстати, его не поддержала и он уехал один.
Там он не оказался на обочине, также сотрудничал с кинокомпаниями, писал книги о путешествиях, читал лекции, а когда фашизм был побеждён, то снова начал арктические экспедиции.
В 1943 году немцы разогнали датское правительство и всех участников Сопротивления им сочувствующих велели приговорить к смертной казни. Фройхен был арестован и... да, он сбежал. Доподлинно неизвестно как двухметровый Питер смог незаметно сбежать, но он это сделал. С помощью друзей он отправился сначала в Швецию, а потом и в США, в Нью-Йорк. Жена, кстати, его не поддержала и он уехал один.
Там он не оказался на обочине, также сотрудничал с кинокомпаниями, писал книги о путешествиях, читал лекции, а когда фашизм был побеждён, то снова начал арктические экспедиции.
Появилось телевидение и Питер был тут как тут. Пошел на телевикторину и выиграл там 64000 долларов.
И, кстати, женился в третий раз, на женщине по имени Дагмар Кон.
И, кстати, женился в третий раз, на женщине по имени Дагмар Кон.
Питер собирался в очередную экспедицию на Аляске, когда ему был 71 год. Прилетел на военно-воздушную базу недалеко от Анкориджа и тут с ним случился сердечный приступ. Он умер быстро.
Прах Питера Фройхена развеяли над Гренландией, недалеко от того места, где была основанная им фактория.
Прах Питера Фройхена развеяли над Гренландией, недалеко от того места, где была основанная им фактория.
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