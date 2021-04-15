Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире

После этого Питер вместе с верным другом Кнудом, чтобы забыться, оставил детей с родственниками жены, а сам поехал вокруг всей Арктики, через Гренландию, Канаду и Берингов пролив. Кстати, в этой экспедиции он доказал, что Земля Пири - это полуостров и никакого канала (как считалось), который отделял бы его от материка, не существует.

Когда они уже возвращались домой, то угодили в снежную бурю и Фройхен отстал от группы. Он забрался под нарты, чтобы спрятаться от снега и так и уснул. А когда проснулся понял, что от его могучего дыхания снег слегка подтаял, потом замерз обратно и все это превратилось в некоторое подобие ледяной пещеры.

И пробиться через это все никак невозможно голыми руками, а все инструменты наверху, в нартах.

Питер Фройхен был нескучного ума мужчина, поэтому он сходил в туалет и создал из собственных фекалий подобие зубила. Пока не замерзло. Потом подождал, пока оно все затвердеет и пробил, проковырял себе ход наружу из ледяного плена.