10 необычных синдромов, которые возникают только у нас в голове

Синдром третьего человека заключается в том, что люди чувствуют рядом с собой присутствие кого-то неведомого - например, ангела-хранителя или другого проводника. Многочисленные свидетельства указывают на то, что люди такое присутствие "третьего" в ситуациях, угрожающих жизни. Эрнест Шеклфорд был одним из первых, кто написал об этом явлении, исследуя Антарктиду в начале 1900-х годов. В своих записных книжках он описал, что в какой-то момент ему показалось, что помимо напарников рядом с ними идёт ещё одна сущность. С тех времён подобное описывали и другие люди, столкнувшиеся с тяжелыми ситуациями: среди них были альпинисты, исследователи и выжившие после кораблекрушений. Ещё один пример - Фрэнк Смит, который попытался подняться на Эверест в 1933 году и встретил таинственного спутника, который помог ему справиться с одиночеством и подбадривал в пути.