FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5186 постов • 1086 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
10 необычных синдромов, которые возникают только у нас в голове

10 необычных синдромов, которые возникают только у нас в голове

Автор:
18 ноября 2023 19:05
Сообщество : Факты
Метки: Разное   интересное   интересные факты   подборка   синдромы   факты   
1033
11

Фразу "Все проблемы — у нас в голове" можно применить ко многому. Иногда можно накрутить себя до сумасшествия, или вообще отрицать реальность. Существует ряд синдромов, при которых наш разум играет с нами злую шутку — независимо от того, вызваны ли они культурой, предрассудками, последствиями заболеваний или чем-то совершенно иным. Взглянем на десять таких необычных синдромов.

×
×

После травм лобной доли головного мозга может возникнуть синдром гурмана — редкое расстройство пищевого поведения. Это не просто наслаждение вкусной едой — а ещё и разговоры, чтение бесчисленных материалов на эту тему, и озабоченность изысканными блюдами. У большинства пациентов с этим заболеванием наблюдались поражения в одной и той же области головного мозга. Расстройство обнаружили в 1990-х годах. Один политический репортёр, который однажды столкнулся с синдромом гурмана, сменил карьеру, чтобы стать кулинарным писателем.


Это феномен, который неоднократно наблюдался медицинскими работниками при взаимодействии с пожилыми или неизлечимыми пациентами. Когда пациент уже близок к смерти, внезапно появляется его родственник, который никогда не навещал его, но знал, что тот смертельно болен. Этот родственник с "синдромом дочери из Калифорнии" ведёт себя агрессивно, настаивает на том, чтобы врачи применяли срочные меры для продления жизни пациента, и даже оспаривает назначенное лечение. Этому есть психологическое объяснение. Такие люди прибегают к подобным радикальным мерам, поскольку чувствуют себя виноватыми и отрицают свою причастность к состоянию родственника.


Синдром третьего человека заключается в том, что люди чувствуют рядом с собой присутствие кого-то неведомого - например, ангела-хранителя или другого проводника. Многочисленные свидетельства указывают на то, что люди такое присутствие "третьего" в ситуациях, угрожающих жизни. Эрнест Шеклфорд был одним из первых, кто написал об этом явлении, исследуя Антарктиду в начале 1900-х годов. В своих записных книжках он описал, что в какой-то момент ему показалось, что помимо напарников рядом с ними идёт ещё одна сущность. С тех времён подобное описывали и другие люди, столкнувшиеся с тяжелыми ситуациями: среди них были альпинисты, исследователи и выжившие после кораблекрушений. Ещё один пример - Фрэнк Смит, который попытался подняться на Эверест в 1933 году и встретил таинственного спутника, который помог ему справиться с одиночеством и подбадривал в пути.


Синдром Антона-Бабинского проявляется, когда человек отрицает свою слепоту. Отказываясь принимать реальность и свой недуг, такие люди выдумывают истории и уверяют окружающих, будто видят предметы или людей в комнате, которых там на самом деле нет. Например, одна пациентка с таким синдромом настояла на переводе в другую палату - ей казалось, что каждая палата, в которой она находилась, была слишком мрачной.


Некоторые люди очень серьёзно относятся к искусству в силу своей деятельности. А есть люди с синдромом Стендаля - они крайне эмоционально реагируют на произведения искусства, могут плакать, и будто переноситься в изображённую на холсте реальность. Это состояние может вызывать головокружение, учащенное сердцебиение, галлюцинации и приступы паники при просмотре картин или других предметов искусства.


Типичный симптом этого синдрома: больной верит в то, что какого-то близкого или любимого ему человека подменили. Это также может распространяться на домашних животных или какие-то значимые предметы. Расстройство чаще может быть результатом нейродегенеративных заболеваний или черепно-мозговой травмы.


Синдром Кандинского-Клерамбо - расстройство, которое также попадало под общее понятие "эротомания". Страдающий синдромом уверен в том, что объект его страсти испытывает к нему ответные чувства, и видит несуществующие знаки, которые подаёт ему объект любви. Состояние может быть кратковременным или иметь длительные последствия. Чаще всего такой диагноз ставят женщинам: но есть мнение, что у мужчин расстройство недостаточно исследовано.


Итальянский композитор Антонио Сальери известен соперничеством с Моцартом. Сальери завидовал ему в профессиональном плане, и считается, что именно он мог его отравить. Это явление получило название "синдром Сальери". Он характеризуется дискредитацией чужого успеха и патологической агрессией в адрес объекта зависти. Синдром изучали в групповых условиях, где было доказано, что чувство зависти и агрессии ослабляет группу в целом, и снижает производительность каждого.


Синдром китайского ресторана - набор симптомов, которые якобы испытывают после употребления блюд из китайских ресторанов. Он предположительно вызван широким использованием глутамата натрия в блюдах, но до сих пор не доказан научно. Симптомы включают слабость, потливость, тошноту и головные боли, которые наступают после поедания пищи. Об этом синдроме заговорили в 1960-х и 1980-х годах, когда китайские рестораны набирали популярность на западе. Однако, сейчас считается, что значительная часть симптомов и "демонизация" глутамата натрия - всего лишь предрассудки.


Синдром беременности щенком - странное явление, которое распространено в деревнях нескольких штатов Индии, и несмотря на его абсурдность, оно было неоднократно изучено. Страдающие синдромом утверждали, что после укуса собаки они забеременели щенками. Первыми об этом заявили шесть мужчин и одна женщина, все - выходцы из сельской местности недалеко от Калькутты. При этом небольшой процент тех, кто сообщил о своем заболевании, имел в анамнезе проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, подавляющее большинство жителей тех деревень считают, что это явление абсолютно реально - они уверены, что собачья слюна может способствовать зачатию, особенно если собака кусает человека в состоянии сильного возбуждения. Для лечения недуга местные знахари использовали заговоры, которыми якобы "выводили" щенков из тела больного.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Разное   интересное   интересные факты   подборка   синдромы   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Звёздный странник 23 минуты назад
Скоро ещё синдром тиктокера утвердят.
Это состояние, при котором пациент укрепляет свои знания ограничиваясь роликами с сервисов типа ТикТок и YouTube, а так же бесспорно убеждён в правдивости фактов, изложенных в комментариях соцсетей, игнорируя все остальные источники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 51 минуту назад
Вообще-то это не синдромы. Синдром - это медицинский диагноз. А это индивидуальные состояния личности. Это психологическая оценка, которая может быть какой угодно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MPEG-8 56 минут назад
Наверное не хватает Стокгольмского синдрома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99114



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Жестоко, но смешно: чёрные юмористические новинки на Фишках
Жестоко, но смешно: чёрные юмористические новинки на Фишках
Набирающие популярность в сообществах
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Принимай Родина 1000000-й мотороллер
Принимай Родина 1000000-й мотороллер
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#Прикол#кино#аварии#люди#подборка#фильм#США
#животные#машина#автомобили#дети#позитив#ДТП#авто аварии#собака#истории#Россия
#Юмор#факты#автомир#интересно#Разное#забавно#Автовсячина#история#Китай#роль
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа 25 любопытных коротких фактов из разных сфер нашей жизни 25 любопытных коротких фактов из разных сфер нашей жизни 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни 10 любопытных фактов о Великой Китайской стене 10 любопытных фактов о Великой Китайской стене Никогда не поздно: 10 самых пожилых рекордсменов в мире Никогда не поздно: 10 самых пожилых рекордсменов в мире 25 любопытных фактов, которые расширят ваши знания 25 любопытных фактов, которые расширят ваши знания

На что жалуетесь?

Вернуться