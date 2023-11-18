10 необычных синдромов, которые возникают только у нас в голове

Фразу "Все проблемы — у нас в голове" можно применить ко многому. Иногда можно накрутить себя до сумасшествия, или вообще отрицать реальность. Существует ряд синдромов, при которых наш разум играет с нами злую шутку — независимо от того, вызваны ли они культурой, предрассудками, последствиями заболеваний или чем-то совершенно иным. Взглянем на десять таких необычных синдромов.
После травм лобной доли головного мозга может возникнуть синдром гурмана — редкое расстройство пищевого поведения. Это не просто наслаждение вкусной едой — а ещё и разговоры, чтение бесчисленных материалов на эту тему, и озабоченность изысканными блюдами. У большинства пациентов с этим заболеванием наблюдались поражения в одной и той же области головного мозга. Расстройство обнаружили в 1990-х годах. Один политический репортёр, который однажды столкнулся с синдромом гурмана, сменил карьеру, чтобы стать кулинарным писателем.
Это феномен, который неоднократно наблюдался медицинскими работниками при взаимодействии с пожилыми или неизлечимыми пациентами. Когда пациент уже близок к смерти, внезапно появляется его родственник, который никогда не навещал его, но знал, что тот смертельно болен. Этот родственник с "синдромом дочери из Калифорнии" ведёт себя агрессивно, настаивает на том, чтобы врачи применяли срочные меры для продления жизни пациента, и даже оспаривает назначенное лечение. Этому есть психологическое объяснение. Такие люди прибегают к подобным радикальным мерам, поскольку чувствуют себя виноватыми и отрицают свою причастность к состоянию родственника.
Синдром третьего человека заключается в том, что люди чувствуют рядом с собой присутствие кого-то неведомого - например, ангела-хранителя или другого проводника. Многочисленные свидетельства указывают на то, что люди такое присутствие "третьего" в ситуациях, угрожающих жизни. Эрнест Шеклфорд был одним из первых, кто написал об этом явлении, исследуя Антарктиду в начале 1900-х годов. В своих записных книжках он описал, что в какой-то момент ему показалось, что помимо напарников рядом с ними идёт ещё одна сущность. С тех времён подобное описывали и другие люди, столкнувшиеся с тяжелыми ситуациями: среди них были альпинисты, исследователи и выжившие после кораблекрушений. Ещё один пример - Фрэнк Смит, который попытался подняться на Эверест в 1933 году и встретил таинственного спутника, который помог ему справиться с одиночеством и подбадривал в пути.
Синдром Антона-Бабинского проявляется, когда человек отрицает свою слепоту. Отказываясь принимать реальность и свой недуг, такие люди выдумывают истории и уверяют окружающих, будто видят предметы или людей в комнате, которых там на самом деле нет. Например, одна пациентка с таким синдромом настояла на переводе в другую палату - ей казалось, что каждая палата, в которой она находилась, была слишком мрачной.
Некоторые люди очень серьёзно относятся к искусству в силу своей деятельности. А есть люди с синдромом Стендаля - они крайне эмоционально реагируют на произведения искусства, могут плакать, и будто переноситься в изображённую на холсте реальность. Это состояние может вызывать головокружение, учащенное сердцебиение, галлюцинации и приступы паники при просмотре картин или других предметов искусства.
Типичный симптом этого синдрома: больной верит в то, что какого-то близкого или любимого ему человека подменили. Это также может распространяться на домашних животных или какие-то значимые предметы. Расстройство чаще может быть результатом нейродегенеративных заболеваний или черепно-мозговой травмы.
Синдром Кандинского-Клерамбо - расстройство, которое также попадало под общее понятие "эротомания". Страдающий синдромом уверен в том, что объект его страсти испытывает к нему ответные чувства, и видит несуществующие знаки, которые подаёт ему объект любви. Состояние может быть кратковременным или иметь длительные последствия. Чаще всего такой диагноз ставят женщинам: но есть мнение, что у мужчин расстройство недостаточно исследовано.
Итальянский композитор Антонио Сальери известен соперничеством с Моцартом. Сальери завидовал ему в профессиональном плане, и считается, что именно он мог его отравить. Это явление получило название "синдром Сальери". Он характеризуется дискредитацией чужого успеха и патологической агрессией в адрес объекта зависти. Синдром изучали в групповых условиях, где было доказано, что чувство зависти и агрессии ослабляет группу в целом, и снижает производительность каждого.
Синдром китайского ресторана - набор симптомов, которые якобы испытывают после употребления блюд из китайских ресторанов. Он предположительно вызван широким использованием глутамата натрия в блюдах, но до сих пор не доказан научно. Симптомы включают слабость, потливость, тошноту и головные боли, которые наступают после поедания пищи. Об этом синдроме заговорили в 1960-х и 1980-х годах, когда китайские рестораны набирали популярность на западе. Однако, сейчас считается, что значительная часть симптомов и "демонизация" глутамата натрия - всего лишь предрассудки.
Синдром беременности щенком - странное явление, которое распространено в деревнях нескольких штатов Индии, и несмотря на его абсурдность, оно было неоднократно изучено. Страдающие синдромом утверждали, что после укуса собаки они забеременели щенками. Первыми об этом заявили шесть мужчин и одна женщина, все - выходцы из сельской местности недалеко от Калькутты. При этом небольшой процент тех, кто сообщил о своем заболевании, имел в анамнезе проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, подавляющее большинство жителей тех деревень считают, что это явление абсолютно реально - они уверены, что собачья слюна может способствовать зачатию, особенно если собака кусает человека в состоянии сильного возбуждения. Для лечения недуга местные знахари использовали заговоры, которыми якобы "выводили" щенков из тела больного.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это состояние, при котором пациент укрепляет свои знания ограничиваясь роликами с сервисов типа ТикТок и YouTube, а так же бесспорно убеждён в правдивости фактов, изложенных в комментариях соцсетей, игнорируя все остальные источники.