Жители этих стран живут дольше всех

Тут один из самых больших показателей - 83 года. А Окинаву уже давно прозвали "землёй бессмертных". Учёные давно пытаются разобраться, почему же на этом японском острове собралось так много долгожителей - больше 400 человек на нём в возрасте старше ста лет. Учёные умы пришли к выводу, что большую роль в этом феномене сыграло питание.

Тофу, сладкий картофель и немного рыбы - вот такой основной рацион окинавцев. Пожилые люди не отдаляются от общества, а наоборот ведут активный образ жизни, постоянно общаются и придумывают совместные развлечения, что, конечно же, снижает стресс.



