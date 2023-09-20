Жители этих стран живут дольше всех

Но как же им это удаётся? А ведь человечество на протяжении всей свой истории пыталось найти секрет вечной молодости. Пока удалось лишь существенно продлить жизнь.
Ещё несколько веков назад средняя продолжительность жизни могла варьироваться от 30 до 40 лет, а сейчас многие в этом возрасте находятся в начале своего жизненного и карьерного пути. В ряде стран средняя продолжительность жизни 71 год, но в некоторых этот показатель намного выше.
Тут один из самых больших показателей - 83 года. А Окинаву уже давно прозвали "землёй бессмертных". Учёные давно пытаются разобраться, почему же на этом японском острове собралось так много долгожителей - больше 400 человек на нём в возрасте старше ста лет. Учёные умы пришли к выводу, что большую роль в этом феномене сыграло питание.
Тофу, сладкий картофель и немного рыбы - вот такой основной рацион окинавцев. Пожилые люди не отдаляются от общества, а наоборот ведут активный образ жизни, постоянно общаются и придумывают совместные развлечения, что, конечно же, снижает стресс.
Примечательно, что эта страна, похоже, очень хорошо влияет именно на мужчин - они там живут в среднем 81 год, что больше, чем в других странах.
Основным фактором долголетия можно назвать доступную и качественную медицину, богатую экономику, высокий показатель безопасности и общее благополучие. Ряд исследований показал, что ещё влияет также качественные молочные продукты и сыры. Несмотря на то, что жители Швейцарии очень внимательно относятся к собственной карьере, у них есть возможность просто съездить на выходные в горы, а то и другие европейские страны.
Медицинская система Сингапура передовая и доступная для жителей. Жители страны живут, в среднем, 83,1 год.
Также у этой страны одни из самых низких показателей детской и материнской смертности, а в основе здравоохранения лежит больше не лечение, а профилактика заболеваний. Например, алкоголь и сигареты в Сингапуре стоят очень дорого из-за высоких налогов.
Помимо медицины на здоровье сингапурцев влияет хорошая городская среда и культура здоровья в обществе. В парках всегда можно встретить спортивные группы, а в тренажёрных залах всегда есть посетители. Не так давно там даже открылся специальный терапевтический парк для заботы о психическом здоровье пожилых и снижения стресса.
Этот край богат на оливковое масло, овощи и хорошее вино. Все в комплексе очень хорошо сказывается на сердце. Средняя продолжительность жизни испанца - 82 года.
Но есть ещё один немаловажный фактор долголетия - знаменитая сиеста. Получасовой обед - это торопливое заглатывание еды, параллельно думая о рабочих задачах. А вот пара-тройка часов - это размеренное принятие пищи, возможно даже десерт, приятный разговор с друзьями или коллегами.
Небольшие улицы и тот факт, что магазины чаще всего находятся рядом, вынуждает испанцев много ходить, или же передвигаться на велосипеде. Никакого вреда экологии и отличная кардиотренировка.
Эта страна бьёт все рекорды - в среднем люди там живут до 90 лет.
В этом "виновны": большие возможности качественной медицины, стабильная экономика и низкое артериальное давление (в сравнении с другими западными странами). Питаются корейцы ферментированной пищей, а она повышает иммунитет, помогает подавить рак и снижает холестерин. Также в их рационе много питательных веществ и клетчатки.
В Южной Корее активно налажена социальная жизнь. К примеру, общественные бани помогают в общении, одновременно снимая напряжение и восстанавливая силы. Корейцы всегда отдают предпочтение коллективной жизни, нежели закрываться от социума.
Источник:
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- Страна, где публичная гигиена - норма
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Пик продолжительности в СССР - 1989 год
Настали 90-е, и продоложительность жизни рухнула вниз....
Мне в Корее пару раз ставили коронки. Один раз поставили золото напротив железа. В другой раз не до конца удалили нерв. Он потом воспалился - пришлось резать скулу. И я знаю кучу подобных историй, одна страшнее другой.
В Корее нет медицинской страховки. Поэтому главное для врача - чтобы вы приходили к нему как можно чаще.
Закон ввели лишь недавно.
Но на статистику это оказало благоприятное воздействие.
Так что не верьте статистике, все зависит от того кто оплачивает исследование. )))