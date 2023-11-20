25 сцен из фильмов и закадровых фотографий, связанных с миром кино

Драматургия, декорации, игра актеров, диалоги — некоторые киносцены впечатляют настолько, что запоминаются навсегда. Это может быть пламенный монолог в драме, яркий экшн в боевике, уморительная шутка в комедии, любовная сцена в ромкоме... Это может быть всего одна фраза или один кадр, благодаря которым фильм останется в памяти на всю жизнь.