25 сцен из фильмов и закадровых фотографий, связанных с миром кино

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Драматургия, декорации, игра актеров, диалоги — некоторые киносцены впечатляют настолько, что запоминаются навсегда. Это может быть пламенный монолог в драме, яркий экшн в боевике, уморительная шутка в комедии, любовная сцена в ромкоме... Это может быть всего одна фраза или один кадр, благодаря которым фильм останется в памяти на всю жизнь.
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2. Ридли Скотт выбрал Хоакина Феникса на роль Наполеона, увидев его в «Джокере»: «Я смотрю на Хоакина и говорю: "Этот маленький демон — Наполеон Бонапарт". Он похож на него»
11. Поцелуй смерти" (по-итальянски "Il Bacio Della Morte") — знак, используемый мафией и означающий, что член преступной семьи отмечен смертью, как правило, в результате предательства
13. Кристофер Нолан о «правильном ответе» на концовку «Начала»: "Смысл кадра в том, что персонажу Лео все равно, во сне он сейчас или в реальности. Главное — он со своими детьми, и это место, где он хочет быть"
24. «Чунгкингский экспресс» (1994) — «Мы расстались на День дурака, поэтому я воспринял это как шутку»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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