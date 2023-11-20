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25 сцен из фильмов и закадровых фотографий, связанных с миром кино

25 сцен из фильмов и закадровых фотографий, связанных с миром кино

Автор:
20 ноября 2023 16:49
Сообщество : Кино
Метки: закадровые фото   кино   киномир   киносъемки   культовые фильмы   мир кино   сцены из кино   сцены из фильмов   
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Драматургия, декорации, игра актеров, диалоги — некоторые киносцены впечатляют настолько, что запоминаются навсегда. Это может быть пламенный монолог в драме, яркий экшн в боевике, уморительная шутка в комедии, любовная сцена в ромкоме... Это может быть всего одна фраза или один кадр, благодаря которым фильм останется в памяти на всю жизнь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: закадровые фото   кино   киномир   киносъемки   культовые фильмы   мир кино   сцены из кино   сцены из фильмов   
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1  комментарий
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Миха 6 минут назад
какая-то ерунда ...
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