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Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам"

Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам"

Автор:
24 января 2023 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Егор Крид   Разговоры о важном   видео   интересное   интернет   скам   фото   шоу бизнес   
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Родители школьник возмутились из-за обращения Егора Крида, которое показали на уроке "Разговоры о важном" в российских школах. Тема была современная – «Медиаграмотность и цифровая гигиена». Крид рассказал, что такое скам в интернете, и заодно прорекламировал свой канал.

"Разговоры о важном" - обязательный классный час, который проходит каждую неделю по понедельникам у учащихся с 1 по 11 класс. На этой неделе в рамках темы «Медиаграмотность и цифровая гигиена» учащимся включили обращение Егора Крида, где он рассказал про скам.

В коротком ролике певец рассказывает детям о том, что никому нельзя скидывать свои личные данные и номера карточек, даже если человек представляется любимым артистом, другом или мамой. Крид советует всем, кто получает такие просьбы якобы от близких перезванивать им и спрашивать лично, что случилось. Также артист добавил, что в 99,9% случаем музыканты, блогеры и актеры не просят деньги у своих поклонников. В общем всё правильно.

Вот только в своём обращении Крид не смог сдержаться и воспользовавшись случаем, сделал рекламу своему Телеграм-каналу и предстоящему своему концерту. В первые часы число подписчиков сильно выросло и в основном это школьники младших классов. При этом в прошлом году на канале Крида находили рекламу казино и ставок на спорт. Тот самый контент для детей!

Родители уже написали обращение в Минпросвящения.

«Да, да вы не ослышались: именно этого одиозного репера Министерство просвещения анонсировало на урок «Разговоры о важном», как самого известного и высокооплачиваемого по версии американского журнала Forbes. Крид будет освещать тему «Медиаграмотность и цифровая гигиена». Он просветит наших детей и введет в их лексикон очередной англицизм — СКАМ (scam), что означает «мошенничество». Вроде русский эквивалент этого понятия есть в нашем языке, но Минпрос намеренно предлагает заимствование, и не где-нибудь, а на самом важном уроке — Разговоры о важном.

Позабыли минпросовкие образованцы или не читали публициста, философа Белинского: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». А может, Минпрос намеренно персоной Крида оскорбляет здравый смысл и вкус?

Глядя на предложенный ролик, уверенно можно сказать, что подавляющее большинство родителей не хотели бы, чтобы их сыновья имели гламурный вид, носили серьги и кольца, и были обильно татуированы! А для дочерей не желали бы такого сомнительного молодого человека, поющего матом», - сообщает RBC.

Источник:

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Метки: Егор Крид   Разговоры о важном   видео   интересное   интернет   скам   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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3k
pinbalist 2 часа назад
Мелкая осенью идёт в школу. Чёт страшно
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6k
corell 8 минут назад
Каждый раз инициатива просвещать детей исходит от граждан, которые в качестве просвещения способны выдать один из двух вариантов: либо косо-криво изобразить пионерскую зорьку образца 1972 года с повязыванием галстуков и почётным караулом у Вечного огня, либо пригласить к детям какого-нибудь даню милохина, который будет рассказывать про АУЕ, блокчейн и подвиги воинов Великой отечественной.

Чем устраивать такое "воспитание" детей, так лучше выдавать на урок конструктор лего и пусть игрушечные машинки собирают - глядишь в результате хоть у кого-то зародятся навыки логического мышления и азы навыков работы руками.
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41k
Игорь Полчаса назад
Создаётся впечатление, что с высоких трибун, руководители государства говорят одно, ставят одни цели, а чинуши рангом ниже делают всё с точностью до наоборот.
И тут возникает несколько воросов:
1. С ведома руководителей страны, или нет?
2. Осознанно или по-дурости?
А то, это на изощнённую ворму саботажа смахивает.
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1k
BOOMMER452 46 минут назад
https://yandex.ru/video/preview/775989469999311053https://yandex.ru/video/preview/775989469999311053
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5k
Компьютер DELL монитором 52 минуты назад
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10k
Б.Касторский 56 минут назад
Любопытно даже. Если этот певец ртом нечто важное. То насколько деградировала система образования? Пусть поет себе, его право. Но зачем подобное в школе?
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53k
Олег Час назад
Суки, вообще хотят чтоб дети языка не знали. Буллинги, абьюзы, скамы, стримы прочая херня. В тошниловку зайдешь ( типа говно и булка) и вообще не понимаешь что заказать, если-б не картинки.
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738
АлоКин Час назад
А разве эта пидрипилка не свалила за бугор. Какого хера его морду в школе показывают. Чья инициатива!
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10k
Oleg Час назад
разговоры о бесполезном, а не о важном. или бесполезное бла-бла-бла духовность, бла-бла-бла скрепы, бла-бла-бла отечество. дети и так видят в каком мире они живут, и вот это вот, что мол сейчас на уроках то мы вам расскажем, как надо Родину любить - полная чушь.
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1k
Angelpro Час назад
Так и хочется ему подарить ножницы.
Выглядит как обсос.

"Пидорги... онииии.... заполонили... [мат]..."
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72k
Доктор Джонс 2 часа назад
Совсем там ку-ку?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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