Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам"

Родители школьник возмутились из-за обращения Егора Крида, которое показали на уроке "Разговоры о важном" в российских школах. Тема была современная – «Медиаграмотность и цифровая гигиена». Крид рассказал, что такое скам в интернете, и заодно прорекламировал свой канал.
"Разговоры о важном" - обязательный классный час, который проходит каждую неделю по понедельникам у учащихся с 1 по 11 класс. На этой неделе в рамках темы «Медиаграмотность и цифровая гигиена» учащимся включили обращение Егора Крида, где он рассказал про скам.
В коротком ролике певец рассказывает детям о том, что никому нельзя скидывать свои личные данные и номера карточек, даже если человек представляется любимым артистом, другом или мамой. Крид советует всем, кто получает такие просьбы якобы от близких перезванивать им и спрашивать лично, что случилось. Также артист добавил, что в 99,9% случаем музыканты, блогеры и актеры не просят деньги у своих поклонников. В общем всё правильно.
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Вот только в своём обращении Крид не смог сдержаться и воспользовавшись случаем, сделал рекламу своему Телеграм-каналу и предстоящему своему концерту. В первые часы число подписчиков сильно выросло и в основном это школьники младших классов. При этом в прошлом году на канале Крида находили рекламу казино и ставок на спорт. Тот самый контент для детей!
Родители уже написали обращение в Минпросвящения.
«Да, да вы не ослышались: именно этого одиозного репера Министерство просвещения анонсировало на урок «Разговоры о важном», как самого известного и высокооплачиваемого по версии американского журнала Forbes. Крид будет освещать тему «Медиаграмотность и цифровая гигиена». Он просветит наших детей и введет в их лексикон очередной англицизм — СКАМ (scam), что означает «мошенничество». Вроде русский эквивалент этого понятия есть в нашем языке, но Минпрос намеренно предлагает заимствование, и не где-нибудь, а на самом важном уроке — Разговоры о важном.
Позабыли минпросовкие образованцы или не читали публициста, философа Белинского: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». А может, Минпрос намеренно персоной Крида оскорбляет здравый смысл и вкус?
Глядя на предложенный ролик, уверенно можно сказать, что подавляющее большинство родителей не хотели бы, чтобы их сыновья имели гламурный вид, носили серьги и кольца, и были обильно татуированы! А для дочерей не желали бы такого сомнительного молодого человека, поющего матом», - сообщает RBC.
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Чем устраивать такое "воспитание" детей, так лучше выдавать на урок конструктор лего и пусть игрушечные машинки собирают - глядишь в результате хоть у кого-то зародятся навыки логического мышления и азы навыков работы руками.
И тут возникает несколько воросов:
1. С ведома руководителей страны, или нет?
2. Осознанно или по-дурости?
А то, это на изощнённую ворму саботажа смахивает.
Какие могут быть скрепы между банком и заёмщиком? Или между хозяином и наёмныим рабочим? Кредитный или трудовой договор, - так себе общенациональняе скрепы... И что имеем в остатке? Победа предков в ВОВ, да сейчас СВО добавилось. И всё... На этом скрепы закончиличь.
Выглядит как обсос.
"Пидорги... онииии.... заполонили... [мат]..."
Не скрою, "творчество" этого "певца" мне не знакомо. Но придраться из-за волос? Хрен знает. Такие претензии чаще у женщин и детей.