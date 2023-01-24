Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам"

Родители уже написали обращение в Минпросвящения.

«Да, да вы не ослышались: именно этого одиозного репера Министерство просвещения анонсировало на урок «Разговоры о важном», как самого известного и высокооплачиваемого по версии американского журнала Forbes. Крид будет освещать тему «Медиаграмотность и цифровая гигиена». Он просветит наших детей и введет в их лексикон очередной англицизм — СКАМ (scam), что означает «мошенничество». Вроде русский эквивалент этого понятия есть в нашем языке, но Минпрос намеренно предлагает заимствование, и не где-нибудь, а на самом важном уроке — Разговоры о важном.

Позабыли минпросовкие образованцы или не читали публициста, философа Белинского: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». А может, Минпрос намеренно персоной Крида оскорбляет здравый смысл и вкус?

Глядя на предложенный ролик, уверенно можно сказать, что подавляющее большинство родителей не хотели бы, чтобы их сыновья имели гламурный вид, носили серьги и кольца, и были обильно татуированы! А для дочерей не желали бы такого сомнительного молодого человека, поющего матом», - сообщает RBC.