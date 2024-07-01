Егор Крид проиграл суд Мизулиной, которая обозвала его "главным скамером страны"

Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал

Солист группы "Три дня дождя", которого хвалила Мизулина, пьяный сорвал собственный концерт в...

Российский певец Егор Крид

Засудивший Моргенштерна автор песни про Путина взялся за Крида и Милохина

Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет...

Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги