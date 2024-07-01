Егор Крид проиграл суд Мизулиной, которая обозвала его "главным скамером страны"

Суд не поддержал притязания Крида.
Одинцовский городской суд Московской области отказал певцу Егору Криду в удовлетворении иска к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщил ТАСС источник в суде. Эксперты, которые проводили лингвистическую экспертизу, заявили, что в словах Мизулиной есть негативные сведения о Криде. Несмотря на все это, суд решил оставить иск Крида к Мизулиной без удовлетворения. Защита рэпера намерена обжаловать это решение.
Всё началось больше года назад. Весной 2023 года Егор Крид снял двухминутное видео для урока "Разговоры о важном". В нём он рассказал что означает слово "скам", а заодно прорекламировал свой Telegeram-канал, где замечали рекламу казино. После проверки выяснилось, что Егор Крид также рекламировал ставки в своём канале на Twitch. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулину назвала Крида "главным скамером страны" (главным мошенником страны).
В своём Telegram-канале Екатерина Мизулина в октябре рассказала, что в отношении певца полиция проводит проверку из-за "незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр". О результатах этой проверки не сообщается.
Источник:
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В заголовке Крид, в скане истец Булаткин... Нам пытаются впарить какую-то дичь... Крид Булаткин, прямо таки персонаж из мультфильма.