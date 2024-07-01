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Егор Крид проиграл суд Мизулиной, которая обозвала его "главным скамером страны"

Егор Крид проиграл суд Мизулиной, которая обозвала его "главным скамером страны"

Автор:
01 июля 2024 17:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Егор Крид   Мизулина   интересное   скам   фото   шоу бизнес   
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Суд не поддержал притязания Крида.

Одинцовский городской суд Московской области отказал певцу Егору Криду в удовлетворении иска к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщил ТАСС источник в суде. Эксперты, которые проводили лингвистическую экспертизу, заявили, что в словах Мизулиной есть негативные сведения о Криде. Несмотря на все это, суд решил оставить иск Крида к Мизулиной без удовлетворения. Защита рэпера намерена обжаловать это решение.

Всё началось больше года назад. Весной 2023 года Егор Крид снял двухминутное видео для урока "Разговоры о важном". В нём он рассказал что означает слово "скам", а заодно прорекламировал свой Telegeram-канал, где замечали рекламу казино. После проверки выяснилось, что Егор Крид также рекламировал ставки в своём канале на Twitch. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулину назвала Крида "главным скамером страны" (главным мошенником страны).

В своём Telegram-канале Екатерина Мизулина в октябре рассказала, что в отношении певца полиция проводит проверку из-за "незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр". О результатах этой проверки не сообщается.

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Метки: Видео   Егор Крид   Мизулина   интересное   скам   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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8k
Invertor 15 минут назад
И что? Все эти "вани, дани, егоры" и т. п. кто они по сути? Бормочащие недоумки, считающие себя при этом не только музыкантами, но и экспертами практически во всём. Бл... Куда мы катимся?
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15k
Григорий Бабкин 12 минут назад
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105
Alex Vlg 40 минут назад
Егорке бы юриста нормального, сначала Блекстару все просрал, теперь этой даме, скоро отвергнутые школьницы последние штаны отсудят)
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PokemonKa
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