Экс-зампреда правительства Московской области задержали по подозрению в получении взятки

При обыске у чиновницы изъяли деньги и предметы роскоши.
В Москве задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Её обвиняют в получении взяток на сумму более 150 миллионов рублей. Согласно материалам дела, эти деньги платили Светлане подрядчики, которые занимаются капремонтом подмосковных больниц. Уточняется, что они платили женщине за то, что она выбирала именно их компанию.
“Ъ” уточняет, что Стригункову мог сдать бывший замминистра здравоохранения региона Александр Захаров, ведь Светлана раньше возглавляла министерство. По некоторым данным Захаров рассказал, что брал взятки и отстёгивал немного Стригунковой. Проверка его показаний и привела к задержанию новой подозреваемой. Сама она вину отрицает.
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На заседании Стригункова отрицала наличие недвижимости за рубежом. Она просила отправить её под домашний арест, так как у неё есть больные родители, за которыми нужно ухаживать. Но суд отправил её в СИЗО до 15 июня, сообщает SHOT.
В течение своей карьеры Светлана отмечалась ведомственными наградами, включая Почетную грамоту Министерства экономики Московской области. Сейчас у Светланы проходят обыски. Сообщается, что у чиновницы прошли обыски, во время которых у нее изъяли крупную сумму денег наличными и предметы роскоши.
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А им пох...
Пожурят , отпустят...
Или нет ...
Мож просто новым , "своим" , местечки освобождают ...?
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