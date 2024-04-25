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Экс-зампреда правительства Московской области задержали по подозрению в получении взятки

Экс-зампреда правительства Московской области задержали по подозрению в получении взятки

Автор:
25 апреля 2024 19:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Суд   взятка   интересное   откат   фото   чиновница   
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При обыске у чиновницы изъяли деньги и предметы роскоши.

В Москве задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Её обвиняют в получении взяток на сумму более 150 миллионов рублей. Согласно материалам дела, эти деньги платили Светлане подрядчики, которые занимаются капремонтом подмосковных больниц. Уточняется, что они платили женщине за то, что она выбирала именно их компанию.

“Ъ” уточняет, что Стригункову мог сдать бывший замминистра здравоохранения региона Александр Захаров, ведь Светлана раньше возглавляла министерство. По некоторым данным Захаров рассказал, что брал взятки и отстёгивал немного Стригунковой. Проверка его показаний и привела к задержанию новой подозреваемой. Сама она вину отрицает.

На заседании Стригункова отрицала наличие недвижимости за рубежом. Она просила отправить её под домашний арест, так как у неё есть больные родители, за которыми нужно ухаживать. Но суд отправил её в СИЗО до 15 июня, сообщает SHOT.

В течение своей карьеры Светлана отмечалась ведомственными наградами, включая Почетную грамоту Министерства экономики Московской области. Сейчас у Светланы проходят обыски. Сообщается, что у чиновницы прошли обыски, во время которых у нее изъяли крупную сумму денег наличными и предметы роскоши.

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Метки: Видео   Суд   взятка   интересное   откат   фото   чиновница   
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17  комментариев
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
Слушайте, прям волна какая-то пошла. Что, впрочем, не может не радовать...
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1k
svarog19692007 12 минут назад
А мы SMS.очками деткам помогаем...

А им пох...
Пожурят , отпустят...
Или нет ...
Мож просто новым , "своим" , местечки освобождают ...?
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6k
Григорий 14 минут назад
смена илит? вован и команда играют новый развод для лохонаселения)))
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307
Sergei Timofeich Полчаса назад
Спасибо СВО,бабки сейчас не вывести,доллары не купить....а вааще,нужны расстрелы,показательные.....
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52k
Элек Мек 41 минуту назад
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3k
Сергей 47 минут назад
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27k
ВВС Час назад
вся вертикаль власти ,построенная на галерах, коту под хвост
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
взяточники хуже убийц..и срока у них должны быть как у Битцевского маньяка.
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5k
A Час назад
Это челендж такой? Что-то замы один за другим за решётку полетели
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4k
Тварь 2 часа назад
Не было, не было и, вот опять.
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17k
Алексей 2 часа назад
Таким бы хлебалом и медка хватнуть.... (с)
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4964 поста (4750 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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