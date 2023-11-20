12 случаев, когда фильмы по комиксам Marvel и DC получали «Оскар»

Эра сверхпопулярности и сверхуспешности кинокомиксов, по всей видимости, подходит к концу. Проекты студии Марвел в целом сдали по качеству, что отражается в оценках и кассовых сборах их последних проектов, а студия DC отменяет уже почти полностью готовые фильмы. Пик формы пройден, и, вероятно, лучшие проекты в этом жанре уже позади.
Мы точно знаем о том, что в целом фильмы по комиксам собирали приличные суммы в кинотеатрах, да и зрителям они нравились, но как там у них с престижными наградами? Как там с «Оскарами»?
Ответ может удивить: Марвел здесь явно проиграли DC.
На двоих у основных комиксовых студий 66 номинаций на «Оскар» и 11 побед. В этом посте мы перечислим только победителей, таких фильмов всего восемь, и укажем, за что именно они получили свои статуэтки.
Фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
Фильм получил «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.
Фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
У фильма две победы на «Оскаре»:
- лучшая мужская роль второго плана (Хит Леджер)
- лучший монтаж звук
Хит Леджер стал первым актёром в истории, кто получил «Оскар» за роль в супергеройском фильме. И таких актёров всего два — угадайте, кто второй.
Фильм получил «Оскар» за лучшие грим и причёски. Оскароносность крайне неуспешного «Отряда самоубийц» давно считается одним из главных парадоксов современного кино.
У фильма три победы на «Оскаре»:
- лучшая музыка
- лучший дизайн костюмов
- лучшая работа художника-постановщика
У фильма две победы на «Оскаре»:
- лучшая мужская роль (Хоакин Феникс, тот самый второй в истории)
- лучший саундтрек
Фильм получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов.
Такие дела — из всех фильмов по Марвел только две части «Чёрной пантеры» принесли студии «Оскары».
Итого: у фильмов студии Марвел — 5 побед на «Оскаре» (и 29 номинаций). А у студии DC — 7 побед (и 37 номинаций).
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