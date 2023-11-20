12 случаев, когда фильмы по комиксам Marvel и DC получали «Оскар»

Мы точно знаем о том, что в целом фильмы по комиксам собирали приличные суммы в кинотеатрах, да и зрителям они нравились, но как там у них с престижными наградами? Как там с «Оскарами»?

Ответ может удивить: Марвел здесь явно проиграли DC.

На двоих у основных комиксовых студий 66 номинаций на «Оскар» и 11 побед. В этом посте мы перечислим только победителей, таких фильмов всего восемь, и укажем, за что именно они получили свои статуэтки.