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12 случаев, когда фильмы по комиксам Marvel и DC получали «Оскар»

12 случаев, когда фильмы по комиксам Marvel и DC получали «Оскар»

Автор:
20 ноября 2023 08:46
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   марвел   оскар   съемка   фильм   фильмы по комиксам   фото   
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Эра сверхпопулярности и сверхуспешности кинокомиксов, по всей видимости, подходит к концу. Проекты студии Марвел в целом сдали по качеству, что отражается в оценках и кассовых сборах их последних проектов, а студия DC отменяет уже почти полностью готовые фильмы. Пик формы пройден, и, вероятно, лучшие проекты в этом жанре уже позади.

Мы точно знаем о том, что в целом фильмы по комиксам собирали приличные суммы в кинотеатрах, да и зрителям они нравились, но как там у них с престижными наградами? Как там с «Оскарами»?

Ответ может удивить: Марвел здесь явно проиграли DC.


На двоих у основных комиксовых студий 66 номинаций на «Оскар» и 11 побед. В этом посте мы перечислим только победителей, таких фильмов всего восемь, и укажем, за что именно они получили свои статуэтки.

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Фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Фильм получил «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.

Фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

У фильма две победы на «Оскаре»:

  • лучшая мужская роль второго плана (Хит Леджер)
  • лучший монтаж звук

Хит Леджер стал первым актёром в истории, кто получил «Оскар» за роль в супергеройском фильме. И таких актёров всего два — угадайте, кто второй.

Фильм получил «Оскар» за лучшие грим и причёски. Оскароносность крайне неуспешного «Отряда самоубийц» давно считается одним из главных парадоксов современного кино.

У фильма три победы на «Оскаре»:

  • лучшая музыка
  • лучший дизайн костюмов
  • лучшая работа художника-постановщика

У фильма две победы на «Оскаре»:

  • лучшая мужская роль (Хоакин Феникс, тот самый второй в истории)
  • лучший саундтрек

Фильм получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Такие дела — из всех фильмов по Марвел только две части «Чёрной пантеры» принесли студии «Оскары».

Итого: у фильмов студии Марвел — 5 побед на «Оскаре» (и 29 номинаций). А у студии DC — 7 побед (и 37 номинаций).

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Метки: актеры   кино   марвел   оскар   съемка   фильм   фильмы по комиксам   фото   
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Андрей Ма-С 19 минут назад
а нигерскому недофильму я так понимаю дали оскара лишь только что бы не было воя на болотах "нас нигеров ни кто не любит"???
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Autumn2015 Полчаса назад
Хоакина Феникса выдвинули, чтоб не возбухал о том, как отравили у него на глазах в клубе, который принадлежал Джонни Деппу, его гораздо более талантливого и перспективного старшего брата Ривера Феникса. Откупились, ибо виновных не искали и никто не ответил.
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