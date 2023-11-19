14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие не знают

1. Изначально, в фильме должно было быть пять эпизодов, а сама лента должна была называться "Пять комнат". Но еще до начала съемок фильма от пятой комнаты решено было отказаться.

2. Каждый эпизод фильма был снят отдельным режиссером в его стиле:

3. В первом эпизоде снялась известная певица Мадонна. Но ей так не понравилось, как она выглядела в финальной версии фильма, что она отказалась участвовать в промоушене фильма.