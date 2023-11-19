14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие не знают

"Четыре комнаты" — американская чёрная комедия 1995 года, состоящая из 4 разных эпизодов, снятых разными режиссёрами, но которые объединяет главный герой — портье Тед (Тим Рот).
1. Изначально, в фильме должно было быть пять эпизодов, а сама лента должна была называться "Пять комнат". Но еще до начала съемок фильма от пятой комнаты решено было отказаться.
2. Каждый эпизод фильма был снят отдельным режиссером в его стиле:
3. В первом эпизоде снялась известная певица Мадонна. Но ей так не понравилось, как она выглядела в финальной версии фильма, что она отказалась участвовать в промоушене фильма.
4. Брюс Уиллис снялся в четвертом эпизоде фильма бесплатно, так как он хотел еще раз поработать с Квентином Тарантино после фильма "Криминальное чтиво". Но так как по правилам гильдии актеров он не мог сниматься бесплатно, то его имя в титрах не было указано.
Хотя, я не понимаю. Что мешало ему сняться за символический 1$? Многие так делают, чтобы сняться у друзей.
5. Роберт Родригес, ответственный за третий эпизод "Нарушители спокойствия", начал снимать свою часть фильма всего через неделю после окончания съемок картины "Отчаянный". И я напомню, что в обоих фильмах снялся Антонио Бандерас.
6. Известно, что Роберт Родригес любит снимать своих друзей и родственников в небольших (эпизодических) ролях в своих фильмах. Например, в фильме "Факультет" он снял свою родную сестру. Подробнее о съемках данной картины вы можете прочитать в моей отдельной статье.
А в эпизоде "Нарушители спокойствия" он снял другую свою сестру Патрисию Вонне. Ей досталась весьма необычная роль мертвой женщины в кровати. Все лучшее - родственникам.
7. На ресепшене у Теда можно заметить пачку сигарет "Red Apple". Это вымышленная марка, которую старина Квентин постоянно использует в своих картинах.
8. Изначально, роль Теда должен был исполнить Стив Бушеми, который также работал с Квентином Тарантино в картине "Бешеные псы", но тот не смог принять участие. В итоге, роль досталась Тиму Роту.
Забавно, что изначально роль продавца магазинчика в фильме "От заката до рассвета" предназначалась для Тима Рота, а затем и для Стива Бушеми. Но оба актера не смогли принять участия. Подробнее о съемках фильма "От заката до рассвета" вы можете прочитать в одной из моих прошлых статей.
9. В эпизоде "Человек из Голливуда" герой Тарантино ставит на кон свой автомобиль Шевроле Малибу. Это по сути отсылка на фильм "Криминальное чтиво", где именно на этом автомобиле рассекал герой Джона Траволты. Правда, какой-то негодяй угнал этот автомобиль.
10. Несмотря на то, что фильм очень даже неплохо зашел аудитории, он оказался провальным в финансовом плане, заработав всего 4,25 миллиона долларов при бюджете в 4 миллиона. А Мадонна и вовсе получила "Золотую малину" как худшая актриса второго плана.
11. Идея создать фильм от нескольких режиссеров с единым главным героем пришла Александру Рокуэллу - автору и режиссеру второго эпизода "Не тот человек". А другие трое режиссеров эту задумку поддержали. Но так как гильдия режиссеров запрещала снимать фильмы нескольким режиссерам, ребята временно покинули гильдию.
12. Известно, что Тарантино просто обожает использовать многократно слово "F*CK" в своих фильмах. Например, в "Бешеных псах" это слово было произнесено 272 раза, в фильме "Криминальное чтиво" - 265 раз, в фильме "Доказательство смерти" - 148 раз.
Но все же относительный рекорд принадлежит именно эпизоду "Человек из Голливуда" из фильма "Четыре комнаты". Данное слово было произнесено аж 193 раза, и это с учетом того, что эпизод длится всего 21 минуту, а не 1,5 часа.
13. В третьем эпизоде по телевизору идет фильм "БэдХэд" Роберта Родригеса. Ну а я напомню, что именно он снял третий эпизод. Так сказать, отсылка к своему же проекту.
14. Герой Тарантино просит уделить Теда всего 1 минуту его драгоценного времени, и даже просит засечь время на секундомере. Но, когда минута заканчивается, по факту прошло практически 1,5 минуты.
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А про культовый фильмец ничего нового не узнал.
(с)
Так гражданка Чикконе отвратительно сыграла свою роль, она там наглухо деревянная.
Хотя фильм неплох, но не более