13 фильмов, которые получили «Оскар» и другие награды, но не понравились зрителям

Каждый год кинокартины проходят жестокий отбор, соревнуясь в кассовых сборах и борясь за престижные премии. И если сборы кинотеатров наглядно говорят об общественных вкусах, то премии выносят фильму профессиональный вердикт.
Награды таких премий, как «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также Каннского и Венецианского фестивалей очень ценятся в киноиндустрии. С одной стороны, они делают качественное кино более доступным, с другой стороны, выбранные ими картины нередко не соответствуют запросам массового зрителя.
Кинопоиск: 6,8
Комедийная драма о развале Ку-клукс-клана получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а также две награды Каннского фестиваля (Гран-при и премия христианского жюри).
IMDb: 6,3
Романтическая комедия была награждена «Золотым глобусом» и номинирована на «Оскар». Жерар Депардье, исполнивший главную роль, также получил голливудскую премию («Золотой глобус») за актёрскую игру. И если отечественный зритель принял фильм тепло (Кинопоиск: 7,2), то зарубежный довольно холодно.
IMDb: 6,3
Биографическая криминальная драма получила премию «Золотой глобус» как лучший фильм, однако среди большинства зарубежных зрителей она не пользуется популярностью.
IMDb: 6,6
Мюзикл, вдохновлённый женской группой 1960-х The Supremes, получил два «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана (Дженнифер Хадсон) и лучший звук, а также три «Золотых глобуса»: лучший фильм (мюзикл), лучшая женская (Дженнифер Хадсон) и мужская (Эдди Мёрфи) роли второго плана. В поле зрения отечественного зрителя мюзикл практически не попал.
IMDb: 6,9
В киноиндустрии распространено мнение, что животные в фильме — залог успеха. Этот приём действительно часто совпадает со зрительскими запросами (ну кто откажется от милых зверюшек?). Правда, в этот раз говорящие звери на них не подействовали. Однако картина всё же получила «Золотой глобус» в номинации лучший фильм (комедия или мюзикл).
IMDb: 6,3
Мюзикл получил три «Золотых глобуса»: лучший фильм, лучшая женская роль (Мадонна) и лучшая оригинальная песня («You Must Love Me»). А также «Оскар» за ту же песню. Драма с участием Мадонны и Антонио Бандераса нашла своего зрителя в России (Кинопоиск: 7,2), но не в англоязычных странах.
Кинопоиск: 6,9
Комедийная драма получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а также «Золотой глобус» в номинации лучший фильм (драма) и лучший драматический актёр (Джордж Клуни).
Кинопоиск: 6,8
В этом фильме Джулиан Феллоуз и Роберт Олтмен, получившие «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и «Золотой глобус» за режиссуру соответственно, смеются над клишированными детективными сюжетами. Отечественному зрителю такой юмор не очень понравился, а вот за рубежом его оценили лучше (IMDb: 7,2).
Кинопоиск: 6,9
Фильм получил «Золотой глобус» за лучшую комедию, эту же награду вручили Эми Адамс и Дженнифер Лоуренс как лучшим актрисам. Фильм стал вторым в истории по количеству номинаций на «Оскар», не получившим при этом ни одной. Чёрная комедия с сильным актёрским составом (Кристиан Бейл, Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Джереми Реннер, Луи Си Кей) обрела большую популярность в Америке.
Кинопоиск: 6,9
Количество наград, которые получил этот фильм Гильермо дель Торо, по пальцам не пересчитать. Самые престижные среди них, конечно, полученные на премии «Оскар» в четырёх из тринадцати номинаций: лучший фильм, лучшая режиссёрская работа, лучшая музыка, лучшая работа художника-постановщика. Вероятно, слишком необычный сюжет, построенный на любви немой девушки и фантастической амфибии, смутил отечественного зрителя.
Кинопоиск: 6,3IMDb: 6,6
Британо-американская чёрная комедия, которая номинировалась на «Оскар» и получила два «Золотых глобуса»: лучший фильм и лучший комедийный актёр (Саша Барон Коэн). Хотя фильм и вызвал массу недовольств и протестов, он также стал одним из самых популярных на момент выхода, а туристическая компания Казахстана использовала фразу главного героя («very nice») для привлечения внимания.
Кинопоиск: 6,7
Ремейк мюзикла о противостоянии двух уличных банд был очень тепло принят за рубежом. Из семи номинаций на «Оскар» премию получила Ариана Дебос как лучшая актриса второго плана. А «Золотой глобус» присудил мюзиклу три награды: лучший фильм, лучшая женская роль (Рэйчел Зеглер) и лучшая женская роль второго плана. Однако отечественный зритель не поддержал восторгов западной публики.
Кинопоиск: 6,2IMDb: 6,9
Драма получила «Оскар» в номинации за лучший адаптированный сценарий, но большой популярности не обрела ни у зарубежных зрителей, ни у отечественных.
Источник:
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Я как вижу, что фильм получил "Оскар", значит смотреть нет смысла.
Причина понятна - инклюзивность, негры не к месту, п*доры- положительные герои, и прочее.
Боюсь скоро будет так - если фильм снят в Голливуде - смотреть нет смысла.