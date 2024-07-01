Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

В начале мая нынешнего года ФНС начала проверку деятельности вышеперечисленных компаний, насчитав задолженность в 306 млн рублей. Тогда же из-за недостоверных сведений в документах закрылись несколько компаний Нурмагомедова. Одна из них — "Хикмет тревел", оказывавшая услуги в сфере туризма. Также были заблокированы счета промоушена Eagle FC и связанного с ним благотворительного фонда.





Добавим, что с пятницы по субботу в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова (отец Хабиба) проходили обыски. Ранее бывший чемпион UFC сообщил, что один из ликвидированных в ходе теракта боевиков, Гаджимурад Кагиров, несколько месяцев тренировался в клубе его отца, однако его воспитанником не был.

