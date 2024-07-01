Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC задолжал казне почти 300 млн рублей.
Федеральная налоговая служба России (ФНС) наложила арест на счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. По данным СМИ, известный дагестанский спортсмен задолжал государству 297 миллионов рублей.
Известно, что после завершения спортивной карьеры Нурмагомедов активно занялся бизнесом по продаже спортивного питания и спонсировал собственный бойцовский проумоушен Eagle FC. Помимо этого, он был учредителем ещё около десятка различных фирм. Позже он вышел из состава руководителей компаний "Сильди", "Первый мобильный" и "Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив", переписав их на своих родственников и друзей.
В начале мая нынешнего года ФНС начала проверку деятельности вышеперечисленных компаний, насчитав задолженность в 306 млн рублей. Тогда же из-за недостоверных сведений в документах закрылись несколько компаний Нурмагомедова. Одна из них — "Хикмет тревел", оказывавшая услуги в сфере туризма. Также были заблокированы счета промоушена Eagle FC и связанного с ним благотворительного фонда.
Добавим, что с пятницы по субботу в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова (отец Хабиба) проходили обыски. Ранее бывший чемпион UFC сообщил, что один из ликвидированных в ходе теракта боевиков, Гаджимурад Кагиров, несколько месяцев тренировался в клубе его отца, однако его воспитанником не был.
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диаспоры не может быть по определению..
Его проблемы должны не волновать нас, а радовать.