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Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

Автор:
01 июля 2024 11:34
Сообщество : Спорт
Метки: Дагестан   ФНС   Хабиб Нурмагомедов   арест счетов   задолженность   компании   налоги   
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Бывший чемпион UFC задолжал казне почти 300 млн рублей.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) наложила арест на счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. По данным СМИ, известный дагестанский спортсмен задолжал государству 297 миллионов рублей.


Известно, что после завершения спортивной карьеры Нурмагомедов активно занялся бизнесом по продаже спортивного питания и спонсировал собственный бойцовский проумоушен Eagle FC. Помимо этого, он был учредителем ещё около десятка различных фирм. Позже он вышел из состава руководителей компаний "Сильди", "Первый мобильный" и "Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив", переписав их на своих родственников и друзей.

В начале мая нынешнего года ФНС начала проверку деятельности вышеперечисленных компаний, насчитав задолженность в 306 млн рублей. Тогда же из-за недостоверных сведений в документах закрылись несколько компаний Нурмагомедова. Одна из них — "Хикмет тревел", оказывавшая услуги в сфере туризма. Также были заблокированы счета промоушена Eagle FC и связанного с ним благотворительного фонда.


Добавим, что с пятницы по субботу в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова (отец Хабиба) проходили обыски. Ранее бывший чемпион UFC сообщил, что один из ликвидированных в ходе теракта боевиков, Гаджимурад Кагиров, несколько месяцев тренировался в клубе его отца, однако его воспитанником не был.

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Метки: Дагестан   ФНС   Хабиб Нурмагомедов   арест счетов   задолженность   компании   налоги   
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50  комментариев
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65k
Олег Час назад
там не только налоги не принято платить, но еще и коммуналку. И не вчера эта "традиция" у них появилась.
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8k
alex 2 минуты назад
наконец-то. карлика ещё пусть посадят
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33k
AzuveR 9 минут назад
Х.ули,чуркабес всегда остаётся чуркабесом,хоть чемпион,хоть продавец розовых пони. Очень надеюсь,что конкретно поставят раком.Не перевариваю чуреков органически.
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1k
Андрей Граф 12 минут назад
посадить обезьяну
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8k
Евгений Д 18 минут назад
этот лже- патриот уже к пиндосам свалил
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52k
Элек Мек 20 минут назад
За 20 рублей налоговая письмами заваливает,а этот триста лямом долга накопил и ничего,как с гуся вода.
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8k
alex 21 минуту назад
Ну здравствуй, даун, не желающий платить налоги
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2k
Corkscrew Полчаса назад
Ушлепок и есть ушлепок. В эмираты еще не сбежал этот "патриот-тожероссиянин"?
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3k
Semёn Полчаса назад
Прекрасно, надеюсь так заблокировали, что чтобы вернуть все обратно, будет проще застрелиться. Дайте ему бананов, и закройте ему въезд в РФ, эта макака тут не живет
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1k
Андрей Филиппов Полчаса назад
Хабиб давно мутный какой-то, его ещё на радикальный исламизм проверить надо.
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2k
Вадим Курбатов 41 минуту назад
Неплохо бы еще все эти псарни с бойцовскими псинами проверить, полагаю там тоже много интересного всплывет.
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14k
hunter 46 минут назад
наконец то эту высокомерную обезьяну прижали! радость !
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8k
alex 52 минуты назад
05 регион он такой сссучий
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2k
Dimon 53 минуты назад
Сейчас глава диаспоры подъедет и все разрулит! Хабиб униучом неуиноуат!
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3k
crownanniversury 55 минут назад
О-ппаааа...Да не может такого быть!.........
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2k
raael13 Час назад
Было сразу понятно. После теракта в Дагестане начнут проверять всех хоть как то замешанных или контактировавших с террористами.
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13k
butata Час назад
Обезьяна
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2k
Andrey Selin Час назад
А хто это? И почему меня должны волновать его проблемы?
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32k
Григорий Час назад
Хоть годик реала навесить, а то я нашу налоговую уважать не буду - это ведь крысятничество многолетнее.
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10
Игорь Час назад
А ордер открыть,как на блогеров....блин, закон один, правоприменительная практика в похожих случаях должна быть похожей. Плюс, у Нурмагомедова же, если не ошибаюсь, гражданство помимо РФ какое-то есть...
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406
Александр Кузнецов Час назад
Как вообще формируются такие суммы то?
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Burzum
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