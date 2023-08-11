Рыбак из Флориды два дня дрейфовал в море возле акул и медуз

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Чарльз Грегори плыл на рыбалку к побережью Сент-Огастина, когда большая волна сбросила мореплавателя в воду.
Ему удалось вернуться на борт, однако частично затопленную лодку унесло в открытое море. В течение двух дней мужчина боролся за выживание под палящим солнцем Флориды, страдая от укусов медуз и замечая акул неподалеку.
К счастью, экипаж пролетавшего над морем самолета заметил лодку примерно в 12 милях (19 км) от берега. После оповещения береговая охрана США приплыла за мужчиной и вернула его на сушу. Рыбак был обезвожен и истощен. Сейчас он отдыхает у себя дома.
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при анархии хрен бы было что подобное.