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Рыбак из Флориды два дня дрейфовал в море возле акул и медуз

Рыбак из Флориды два дня дрейфовал в море возле акул и медуз

Автор:
11 августа 2023 08:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Флорида   акулы   люди   океан   помощь   рыбак   
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Чарльз Грегори плыл на рыбалку к побережью Сент-Огастина, когда большая волна сбросила мореплавателя в воду.


Ему удалось вернуться на борт, однако частично затопленную лодку унесло в открытое море. В течение двух дней мужчина боролся за выживание под палящим солнцем Флориды, страдая от укусов медуз и замечая акул неподалеку.




К счастью, экипаж пролетавшего над морем самолета заметил лодку примерно в 12 милях (19 км) от берега. После оповещения береговая охрана США приплыла за мужчиной и вернула его на сушу. Рыбак был обезвожен и истощен. Сейчас он отдыхает у себя дома.

Источник:

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Метки: Видео   Флорида   акулы   люди   океан   помощь   рыбак   
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Добрый Самаритянин Час назад
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Mikhail 15 минут назад
все-таки цивилизация - великое дело. ведь наверняка береговая охрана не просто так так летала патрулировала, а именно его искала.
при анархии хрен бы было что подобное.
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