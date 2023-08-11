Рыбак из Флориды два дня дрейфовал в море возле акул и медуз



К счастью, экипаж пролетавшего над морем самолета заметил лодку примерно в 12 милях (19 км) от берега. После оповещения береговая охрана США приплыла за мужчиной и вернула его на сушу. Рыбак был обезвожен и истощен. Сейчас он отдыхает у себя дома.