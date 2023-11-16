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В Самарской области автомобилисты не прошли проверку на честность

В Самарской области автомобилисты не прошли проверку на честность

Автор:
16 ноября 2023 08:43
Метки: Видео   Россия   Самарская область   люди   незамерзающая жидкость   честность   
2023
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В Самарской области решили провести акцию, рассчитанную на честность и порядочность граждан. Возле дороги установили стеллаж с бутылками незамерзающей жидкости, которые можно было купить методом самообслуживания.

На повороте села Пискалы в Самарской области появилась точка самообслуживания для автомобилистов, где отсутствует продавец. Недалеко от дороги был установлен стеллаж с бутылками незамерзающей жидкости. Надпись гласила: «Самообслуживание. 90 р. Пенсионерам, и кому совсем худо – 80 р.». Также на полке стоит тара для денег и коробочка с надписью: «Возьмите сдачу».

Такая социальная акция, или своеобразная проверка на честность, удивила местных жителей.

«Рассчитано на честность и порядочность граждан. Народ, не будьте мышами, будьте людьми, ещё есть в этом мире люди, которые верят в порядочность и сознательность граждан! Достойно уважения! Цена символическая», – написали очевидцы и поделились фото.

В социальных сетях некоторые люди скептически отнеслись к такой инициативе. Как оказалось, не зря.

На следующий день кто-то запечатлел следующую картину:

Источник:

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Метки: Видео   Россия   Самарская область   люди   незамерзающая жидкость   честность   
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23  комментария
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23k
hebpat Час назад
может и ложили деньги, пришёл бомж и всё забрал
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14k
..: Атеист :.. 3 минуты назад
Замечательная идея, но вот "возьми сдачу" надо было убрать, а ценник - 100р и кому худо - 50р. Дабы без сдачи было, а купюроприемник под замком, чтоб положить легко, а вытащить хрен! А любителям сказать "да это страна такая", скажу сразу, такая х ня в любой стране может быть.
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3k
poбт 6 минут назад
ну тут как бы двоякая х*уйня

продавать левую жижку в принципе нельзя, поэтому и попробовали роль анонимусов, да и жижка наверняка до -10 в лучшем случае, хоть и пишут -30, соответственно и предъявить некому
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6k
Wadim 7 минут назад
Незамерзайка -30 за 80р, которая при -5 замёрзнет? :)
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−8
джони 3 фиксы 8 минут назад
духовные скрепы
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5k
Lexx 18 минут назад
Вот потому и невозможно построить коммунизм в мировом масштабе, ну или хотя бы в пределах страны.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
90 р. за\\\опить..фу на., как как какелы себя повели..
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1k
no_fate 20 минут назад
Не доросли мы еще до такого, ни морально ни интеллектуально.
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5k
Григорий Полчаса назад
потому что надо ставить видеокамеру и метров за 500 человека с автоматом, что бы крыса долго не жила.
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10k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Да, хорошая инициатива, но автоматчик с овчаркой не помешали бы. Ещё и хозяин схлопочет за отсутствие кассового аппарата и прочих столь необходимых атрибутов торговли. Проверка неизбежна.
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33k
БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
Не созрели ещё люди для этого.Нужно поменять всю систему воспитания.И начинать с детского садика.С использованием НЛП.
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6k
livaneth 48 минут назад
Камера сняла бы одну крысу, которая загрузила полный багажник омывайки, забрала все деньги и уехала.
Честных людей много, крыса одна, но результаты вот такие.
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62k
pynh Час назад
Теперь можно ставить продавца и по 300 омывайку продавать. Реклама зашла.
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5k
Alex Час назад
Ибо человек - гнустное создание.
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77k
Viktor Час назад
Дык эта, камеру надо было ставить или муляж, может спёрли бы и их, но всё же!
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1k
Илья Час назад
А вот если бы повесели камеру наблюдения то история могла бы закончится по другому
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64k
doker Час назад
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37k
Dobry vojak Svejk Час назад
Крысы всегда живут среди людей. Некоторые люди и не скрывают, что они сами - крысы
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