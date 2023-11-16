В Самарской области автомобилисты не прошли проверку на честность

В Самарской области решили провести акцию, рассчитанную на честность и порядочность граждан. Возле дороги установили стеллаж с бутылками незамерзающей жидкости, которые можно было купить методом самообслуживания.
На повороте села Пискалы в Самарской области появилась точка самообслуживания для автомобилистов, где отсутствует продавец. Недалеко от дороги был установлен стеллаж с бутылками незамерзающей жидкости. Надпись гласила: «Самообслуживание. 90 р. Пенсионерам, и кому совсем худо – 80 р.». Также на полке стоит тара для денег и коробочка с надписью: «Возьмите сдачу».
Такая социальная акция, или своеобразная проверка на честность, удивила местных жителей.
«Рассчитано на честность и порядочность граждан. Народ, не будьте мышами, будьте людьми, ещё есть в этом мире люди, которые верят в порядочность и сознательность граждан! Достойно уважения! Цена символическая», – написали очевидцы и поделились фото.
В социальных сетях некоторые люди скептически отнеслись к такой инициативе. Как оказалось, не зря.
На следующий день кто-то запечатлел следующую картину:
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продавать левую жижку в принципе нельзя, поэтому и попробовали роль анонимусов, да и жижка наверняка до -10 в лучшем случае, хоть и пишут -30, соответственно и предъявить некому
Честных людей много, крыса одна, но результаты вот такие.