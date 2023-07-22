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Восемь человек спасли с тонущей яхты в Финском заливе

Восемь человек спасли с тонущей яхты в Финском заливе

Автор:
22 июля 2023 10:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   люди   помощь   утонула   финский залив   яхта   
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Девять человек оказались на яхте, терпящей бедствие в Финском заливе в Петербурге 21 июля. Одного из них увезли в больницу — его доставали из воды.

Второе за день судно терпит бедствие в Петербурге. На этот раз помощь требуется яхте в Финском заливе, которая уходит под воду на глазах у отдыхающих.


Вечером 21 июля ЧП случилось на траверзе южного берега Васильевского острова. На борту тонущего судна четыре человека, им пытаются помочь с теплохода.

«Предварительно причиной стала разгерметизация системы охлаждения. Как говорит человек, знакомый с ситуацией: «Сорвало шланг охлаждения, и набрал воды». В профессиональной терминологии результат такого бедствия формулируется как «дал пузыря», — рассказывает читатель.


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Метки: Видео   люди   помощь   утонула   финский залив   яхта   
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1  комментарий
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krokodilov 53 минуты назад
Вы видели чела на первом видео кожанка, теплая толстовка и это 21 июля . Это же пипец, где эта дура Гретта, где её обещанное потепление.
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