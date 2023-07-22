Восемь человек спасли с тонущей яхты в Финском заливе

Девять человек оказались на яхте, терпящей бедствие в Финском заливе в Петербурге 21 июля. Одного из них увезли в больницу — его доставали из воды.
Второе за день судно терпит бедствие в Петербурге. На этот раз помощь требуется яхте в Финском заливе, которая уходит под воду на глазах у отдыхающих.
Вечером 21 июля ЧП случилось на траверзе южного берега Васильевского острова. На борту тонущего судна четыре человека, им пытаются помочь с теплохода.
«Предварительно причиной стала разгерметизация системы охлаждения. Как говорит человек, знакомый с ситуацией: «Сорвало шланг охлаждения, и набрал воды». В профессиональной терминологии результат такого бедствия формулируется как «дал пузыря», — рассказывает читатель.
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