Восемь человек спасли с тонущей яхты в Финском заливе

Второе за день судно терпит бедствие в Петербурге. На этот раз помощь требуется яхте в Финском заливе, которая уходит под воду на глазах у отдыхающих.

Вечером 21 июля ЧП случилось на траверзе южного берега Васильевского острова. На борту тонущего судна четыре человека, им пытаются помочь с теплохода.