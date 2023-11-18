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Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3»

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3»

Автор:
18 ноября 2023 13:14
Сообщество : Кино
Метки: Брат-3   Минкультуры   показ   прокат   фильм   
390
1

Неужели наконец-то закончится поток мутных продолжений и ремейков (пародий) культовых фильмов?

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3». Об этом НСН сообщил руководитель дистрибуции картины Владислав Пастернак.


«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры», — заявил Пастернак.


По словам руководителя дистрибуции картины, если прокатное удостоверение не выдадут к 20 ноября, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а затраченные на его раскрутку средства сгорят.


«Кинотеатры уже формировали расписание на следующую неделю. Это просто прибавит всем работы, не сделав фильм лучше. Только возврат 700 билетов в Москве — это испорченный вечер зрителей и лишняя нагрузка на персонал кинотеатра», — высказался Пастернак.


Ранее сообщалось, что фильм «Брат-3» выйдет 23 ноября. Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» режиссера Валерия Переверзева будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

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Метки: Брат-3   Минкультуры   показ   прокат   фильм   
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13  комментариев
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2k
Pogost 2 часа назад
Так если события не связаны с " Брат" и "Брат 2"....то название получается взято ради хайпа? Так правильно им прокатное не выдают....
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34k
БамбарбияКиргуду 16 минут назад
2050 год.Премьера фильма " Брат 20".
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20k
Luc72 20 минут назад
"Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» режиссера Валерия Переверзева будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове."
Ну и какого хера тогда она вообще названа Брат, да еще и 3?
Не, ну отдельно слово Брат - не может быть объектом защиты какими либо правами, но при чем тогда Брат - ТРИ?
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7k
tamin Час назад
Наши могут неплохие и даже хорошие фильмы делать. Балканский рубеж, турист, вызов, небо. Были даже неплохие сериалы аля эпидемия 1 сезон, выжить после и. т.д.. Но вот эти продолжения, сиквелы, приквелы, переделывание классики... Оно не нужно никому. Делайте новый контент а не пытайтесь переосмыслить старое. Все равно великие творцы прошлого круче вас по любому направлению
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5k
Lexx Час назад
Что то своё придумать не могут, нужно изгадить готовое.
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9k
Дмитрий Час назад
Там даже трейлер какое то изрядное ....вно!
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637
ruslan d Час назад
Никогда не любил фильм Брат , но слава Богу что не дали обгадить оригинал .
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3k
lekha-fil Час назад
"Неужели наконец-то закончится поток мутных продолжений и ремейков (пародий) культовых фильмов?" ---- Сам то понял, что написал?
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10k
Игорь 2 часа назад
А кто финансировал это чудо?
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8k
Ntvl 2 часа назад
надо быть полным дебилом, что бы взяться за 3-тью часть! Это сделать НЕВОЗМОЖНО без Балабанова! И в наше время нету режиссёра, который бы смог!!! у меня всё.
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271
Змей Ntvl Полчаса назад
Есть хорошие режиссёры, но в региональных театрах, в кино сейчас пускают только послушных, а не талантливых. Сценарии, это отдельная боль, их пишут "малолетние дебилы", не усвоившие азов ремесла. Впрочем, это общемировая тенденция, Россия не отстаёт.
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54k
noName 2 часа назад
Балабанова нет, Бодрова нет... Сомнительная картина уже сразу
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
26975



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