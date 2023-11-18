Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3»

Неужели наконец-то закончится поток мутных продолжений и ремейков (пародий) культовых фильмов?
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3». Об этом НСН сообщил руководитель дистрибуции картины Владислав Пастернак.
«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры», — заявил Пастернак.
По словам руководителя дистрибуции картины, если прокатное удостоверение не выдадут к 20 ноября, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а затраченные на его раскрутку средства сгорят.
«Кинотеатры уже формировали расписание на следующую неделю. Это просто прибавит всем работы, не сделав фильм лучше. Только возврат 700 билетов в Москве — это испорченный вечер зрителей и лишняя нагрузка на персонал кинотеатра», — высказался Пастернак.
Ранее сообщалось, что фильм «Брат-3» выйдет 23 ноября. Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» режиссера Валерия Переверзева будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.
Источник:
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Ну и какого хера тогда она вообще названа Брат, да еще и 3?
Не, ну отдельно слово Брат - не может быть объектом защиты какими либо правами, но при чем тогда Брат - ТРИ?