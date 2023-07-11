10 отличных фильмов, которые провалились в прокате

Что делает кино кассовым хитом? Широкая реклама, интригующие трейлеры? Звездный состав? Может, успех картины зависит от актуальности сюжета? Судя по фильмам, собранным в сегодняшней подборке, качество зачастую не играет особого значения. Многие киноманы считают эти работы культовой классикой, причем ни одна из них не собрала кассу.
10. "Большой Лебовски", 1998
Казалось бы, любой фильм братьев Коэн обречен на успех. Чего только стоят "Старикам тут не место" и "Фарго". Но одна из самых смешных и любимых картин братьев - "Большой Лебовски" - первоначально не вызвала особого интереса, даже несмотря на звездный состав. Фильм о злоключениях Чувака (Джефф Бриджес) при бюджете в 15 млн долларов собрал всего 18 млн долларов. Да и критики отнеслись к комедии сдержанно. Запоминающиеся диалоги, причудливый юмор и нелепый герой помогли фильму завоевать любовь зрителей после выхода на экраны.
Режиссеры Рон Клементс и Джон Маскер, подарившие нам "Русалочку" и "Аладдина" предлагали создать "Планету сокровищ" с 1985 года, но трижды получали отказ руководства. В начале 2000-х их идею одобрила студия Disney. К сожалению, долгожданный мультфильм собрал всего 109, 6 млн. долларов при бюджете в 140 млн. долларов. Сложно сказать, в чем причина неудачи. Вероятно, картина не выдержала конкуренции с фильмом "Гарри Поттер и тайная комната".
Этот хит поп-культуры о бездельнике-музыканте Скотте, сражающемся с бывшими своей девушки, даже близко не оправдал финансовых ожиданий. При бюджете в 60-80 млн долларов он не собрал и 50 млн. Возможно, уникальный комедийный стиль режиссера Эдгара Райта просто не уместился в трейлер. Однако спустя десятилетие сюжет фэнтези лег в основу аниме-сериала. Да и многие актеры фильма, включая Кирана Калкина, Мэри Элизабет Уинстед, Майкла Сера, Бри Ларсон и Крис Эванса, сделали блестящую карьеру.
"Донни Дарко" с его сложным повествованием, темами политики, психической нестабильности и червоточин, всегда был фильмом "не для всех". Но в отличие от других картин из этого списка, причина провала режиссерского дебюта Ричарда Келли ясна как день: в центре сюжета авиакатастрофа, а фильм вышел на экраны в октябре 2001 года. Через месяц после 11 сентября. Прокатчики попросту не стали вкладывать деньги в рекламу. Впоследствии зрители и критики оценили работу.
"Смертельное влечение" рассказывает о подростке-изгое Веронике (Вайнона Райдер), которая попала в самую популярную компанию школы Уэстерберг Хай. Ей не по душе жестокость и издевательства приятельниц по отношению к другим студенткам. Вероника знакомится с Джейсоном Дином, который предлагает ей покончить с компанией. Казалось бы, шикарный фильм про взросление подростков. На самом же деле это скорее мрачная пародия на подобные фильмы. Циничный подход и оригинальный сценарий принесли "Смертельному влечению" множество похвал и наград, но собрал он всего 1,1 млн фунтов стерлингов при бюджете в 3 млн. Более того, агент Вайноны Райдер умолял ее не соглашаться на роль.
Фильм "Стальной гигант", созданный по мотивам книги Теда Хьюза "Железный человек" 1968 года, повествует о дружбе мальчика Хогарта и гигантского инопланетного робота, которого хотят уничтожить американские военные. Фильм снял режиссер Брэд Берд, наиболее известный по работе над мультфильмами "Рататуй" и "Суперсемейка". Фильм понравился публике, но в прокате собрал всего 31,3 млн долларов при бюджете в 50 млн. Что же пошло не так? Мультфильм отклонился от классической диснеевской модели. Вместо музыкальных номеров, принцев и принцесс была показана война. Да и компания Warner Bros не желала вкладывать большие деньги в рекламу. Благодаря выпуску на DVD фильм приобрел культовый статус.
Назовете первые два правила "Бойцовского клуба"? Думаю, с легкостью. Этот фильм по праву считается одним из лучших в современном кинематографе. Однако в прокате он собрал всего 37 млн долларов. Всему виной неудачная маркетинговая компания: рекламные ролики размещались в перерывах матчей. Один из руководителей студии 20th Century Fox сказал режиссеру Дэвиду Финчеру: "Мужчины не хотят видеть Брэда Питта без рубашки, потому что они начинают комплексовать. А женщины не хотят видеть его окровавленным. Так что я не знаю, для кого вы снимали это фильм".
В 2007 году Эндрю Доминик снял вестерн по мотивам одноименного романа Рона Хансена. Первоначально режиссер задумывал фильм как трехчасовую эпопею, однако этому помешали частые правки со стороны студии. После выхода на экраны картина получила положительные отзывы критиков. Несмотря на звездный состав и награды, фильм потерпел фиаско в прокате - всего 15 млн долларов при бюджете в 30 млн.
Оригинальный фильм 1982 года объединил Ридли Скотта и Харрисона Форда, которые только что приняли участие в легендарных научно-фантастических картинах ("Чужой" и "Звездные войны" соответственно). Сомнений в успехе не было, но медлительность "Бегущего по лезвию", влияние нео-нуара и антиутопическая обстановка не понравились зрителям, привыкшим к лазерным боям и приключениям. Подобно "Бегущему по лезвию", "Бегущий по лезвию 2049" с треском провалился в прокате.
"Гражданин Кейн" стал режиссерским дебютом Орсона Уэллса, для которого он также написал сценарий и сыграл главную роль. Критики и киноманы называют его лучшим фильмом всех времен и народов. Драма рассказывает историю жизни Чарльза Фостера Кейна, прототипом которого послужил медиамагнат Уильям Херст. Фильм потерпел финансовый крах из-за Херста, который не согласился с тем, как его изобразили. С помощью своей медиаимперии он устроил настоящую антирекламную кампанию. Фильм стал прибыльным лишь спустя десятилетие после серии повторных прокатов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Планета сокровищ - ну тоже, кино не оставляющее за собой никаких особенных воспоминаний, кроме того что там было совмещено настоящее 3D и 2D почти незаметным и бесшовным методом
Стальной гигант - в целом, довольно посредственный и как-то во всём недотянутый до каких-то верхних точек мульт. Однако, там вполне себе хорошая и трогающая за душу сюжетная линия. Но вот Кинг-Конг например, при неких параллелях это полностью дотянутое кино
Бегущий по лезвию - изначально, кино с довольно запутанным для восприятия сюжетом а главное, с весьма давящей и тяжелой атмосферой. Людям не нравилось само ощущение, сам осадок который у них оставался после просмотра. В отличии от большинства других фантастических фильмов того времени. Новый фильм имеет довольно много отсылок к старому, и тоже там бывает сложно понять или уловить связи между сюжетными линями.
Бойцовских клуб - к нему у людей, ещё с момента его выхода отношение было ровно полярное. Кто не мог вообще не мог воспринимать всю эту жестокость и нарастающее безумие, а кто-то считал что буквально так и надо жить в обычной жизни. И долбней которые устраивали "бойцовские клубы" после выхода фильма, но уже в реальной жизни - их тысячи.
Большой Лебовский - ничем особо не примечательная комедия, за исключением того что куча рас**яев и алкоголиков мгновенно в том самом Лебовском опознала себя любимых, И с криками "Да это же я!" стали ставить положительные оценки фильму и писать о нём слезливые хвалебные рецензии
Донни Дарко - а вот это кино, похожее на гражданина Кейна, с вялым сюжетом, с никак не раскрытой идей .. но при этом, с хорошим актёрским составом, с очень интересными кинематографическими приёмами и очень самобытной внутренней атмосферой. Т.е. как фильм - вообще не очень, но как явление или пример какого-то уникального и необычного вида кинотворчества - очень интересно
Остальное из списка ... считаю в целом, недостойным упоминания ... однако если упомянуть Вайонону Райдер, то на мой взгляд гораздо более правильными будет вспомнить в целом вполне отличный фильм "Русалки" с её участием, который ничего не собрал в прокате, но тем не менее для своего времени как фильм был очень крепким
Бойцовский клуб, Бегущий, 12 обезьян... Как так вышло, что собрали меньше Людина-Павук додому шляху нема?
Я вот в кинотеатре последний раз году так в 98-99 был. Диски никогда не покупал, только музыкальные. А все фильмы либо с торрента, либо онлайнкинотеатры
на чувака сваливается богатство и он, вроде серьезный и принципиальный мужик, начинает борьбу с тем, что считает плохим... ну начинает нормально, но тут же скатывается в какую-то чушь в стиле "мне не слабо". все что ляпнул по дури, сразу бросается выполнять, типа потому что он мужик и его слово верное... например, сказал, что купит все статуи в Европе и реально начал покупать все подряд статуи, естественно, нихрена он их все купить не смог, зато завалил ими херову тонну гектар... и всё остальное, что хотел сделать, так же не доделал. под концовку превратился в какое-то чеканутое еб*нько, сделал такой же свою жену и ничего вообще не добился...
и вся эта фигня лихо закручена вокруг поисков смысла в его последней фразе, которая, как выяснилось, смысла полностью лишена...
и, кстати, "Большой Лебовски" как по мне, тоже примерно такая-же чушь. история про неудачника и его друзей, дебила и лоха. началась ни с чего, окончилась ничем. лоха жалко. ценен только тем, что родил пару мемчиков