10 отличных фильмов, которые провалились в прокате

"Смертельное влечение" рассказывает о подростке-изгое Веронике (Вайнона Райдер), которая попала в самую популярную компанию школы Уэстерберг Хай. Ей не по душе жестокость и издевательства приятельниц по отношению к другим студенткам. Вероника знакомится с Джейсоном Дином, который предлагает ей покончить с компанией. Казалось бы, шикарный фильм про взросление подростков. На самом же деле это скорее мрачная пародия на подобные фильмы. Циничный подход и оригинальный сценарий принесли "Смертельному влечению" множество похвал и наград, но собрал он всего 1,1 млн фунтов стерлингов при бюджете в 3 млн. Более того, агент Вайноны Райдер умолял ее не соглашаться на роль.