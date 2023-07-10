«Флэш» 2023 года и ещё 10 фильмов по комиксам Марвел и DC, которые с грохотом провалились в прокате

Недавняя долгожданная премьера, супергеройский фильм «Флэш», вышедший в середине июня 2023 года, провалился в прокате и стал одним из самых (если не самым) убыточных фильмов по комиксам всех времён.
Несмотря на утихающий, но всё ещё продолжающийся бум супергеройских и комиксовых фильмов, некоторые из них умудряются сесть в кассовую лужу, не оправдав ожидания не только с художественной точки зрения (тут уж ладно), но и с коммерческой.
Давайте вспомним другие громкие провалы в прокате, которые случились именно с фильмами по комиксам студий Марвел и DC.
Флэш (DC, 2023)
Бюджет: $220 млн
Сборы: $261 млн
В очередной раз напомним, что, помимо бюджета на производство фильма, существует много статей расходов на его раскрутку. Поэтому, чтобы картина считалась не провальной, ей нужно набрать в прокате сумму, втрое превышающую бюджет. По оценкам западных журналистов, «Флэш» принесёт студии Warner Bros. убыток в 200 миллионов долларов. И это рекорд всех рекордов среди комиксовых фильмов.
Теперь перечислим другие фильмы двух основных комиксовых студий, которые также потерпели кассовое фиаско в 21 веке.
Зелёный Фонарь (DC, 2011)
Бюджет: $200 млн
Сборы: $219 млн
Люди Икс: Тёмный Феникс (Марвел, 2019)
Бюджет: $200 млн
Сборы: $252 млн
Отряд самоубийц: Миссия навылет (DC, 2021)
Бюджет: $185 млн
Сборы: $168 млн
Каратель: Территория войны (Марвел, 2008)
Бюджет: $35 млн
Сборы: $10 млн
Тот случай, когда бюджет был совсем небольшим, но на фильм вообще никто не пошёл.
Чудо-женщина: 1984 (DC, 2020)
Бюджет: $200 млн
Сборы: $169 млн
Фантастическая четвёрка (Марвел, 2015)
Бюджет: $120 млн
Сборы: $167 млн
Помимо плохих сборов практически все фильмы из списка получили очень низкие оценки от зрителей.
Новые мутанты (Марвел, 2020)
Бюджет: $67 млн
Сборы: $25 млн
Далее немного классики комиксовых провалов.
Женщина-кошка (DC, 2004)
Бюджет: $100 млн
Сборы: $82 млн
Электра (Марвел, 2005)
Бюджет: $43 млн
Сборы: $56 млн
И завершим ещё одним провалом этого года.
Шазам! Ярость богов (DC, 2023)
Бюджет: $125 млн
Сборы: $133 млн
Источник:
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Не долго думяа, он со всего размаха спикировал на нее... Как приятно была удивлена жнщина-кошка!
А как приятно удивлен был Человек-невидимка...
Главное, что не потонут.
Знаете, лично я не фанат комиксов однако просмотрел почти все фильмы снятые по ним за последнее время. Я смотрю эти фильмы именно для того, чтобы расслабить голову и отдохнуть, смотря на красивую картинку. К слову это касается не только фильмов снятых по комиксам но ко всем боевикам, фантастике (за редким исключениям) комедиям!