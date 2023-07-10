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«Флэш» 2023 года и ещё 10 фильмов по комиксам Марвел и DC, которые с грохотом провалились в прокате

«Флэш» 2023 года и ещё 10 фильмов по комиксам Марвел и DC, которые с грохотом провалились в прокате

Автор:
10 июля 2023 11:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   комиксы   марвел   провал   прокат   фильм   
4185
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Недавняя долгожданная премьера, супергеройский фильм «Флэш», вышедший в середине июня 2023 года, провалился в прокате и стал одним из самых (если не самым) убыточных фильмов по комиксам всех времён.

Несмотря на утихающий, но всё ещё продолжающийся бум супергеройских и комиксовых фильмов, некоторые из них умудряются сесть в кассовую лужу, не оправдав ожидания не только с художественной точки зрения (тут уж ладно), но и с коммерческой.

Давайте вспомним другие громкие провалы в прокате, которые случились именно с фильмами по комиксам студий Марвел и DC.


Флэш (DC, 2023)

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Бюджет: $220 млн

Сборы: $261 млн

В очередной раз напомним, что, помимо бюджета на производство фильма, существует много статей расходов на его раскрутку. Поэтому, чтобы картина считалась не провальной, ей нужно набрать в прокате сумму, втрое превышающую бюджет. По оценкам западных журналистов, «Флэш» принесёт студии Warner Bros. убыток в 200 миллионов долларов. И это рекорд всех рекордов среди комиксовых фильмов.

Теперь перечислим другие фильмы двух основных комиксовых студий, которые также потерпели кассовое фиаско в 21 веке.


Зелёный Фонарь (DC, 2011)

Бюджет: $200 млн

Сборы: $219 млн


Люди Икс: Тёмный Феникс (Марвел, 2019)

Бюджет: $200 млн

Сборы: $252 млн


Отряд самоубийц: Миссия навылет (DC, 2021)

Бюджет: $185 млн

Сборы: $168 млн


Каратель: Территория войны (Марвел, 2008)

Бюджет: $35 млн

Сборы: $10 млн

Тот случай, когда бюджет был совсем небольшим, но на фильм вообще никто не пошёл.


Чудо-женщина: 1984 (DC, 2020)

Бюджет: $200 млн

Сборы: $169 млн


Фантастическая четвёрка (Марвел, 2015)

Бюджет: $120 млн

Сборы: $167 млн

Помимо плохих сборов практически все фильмы из списка получили очень низкие оценки от зрителей.


Новые мутанты (Марвел, 2020)

Бюджет: $67 млн

Сборы: $25 млн

Далее немного классики комиксовых провалов.


Женщина-кошка (DC, 2004)

Бюджет: $100 млн

Сборы: $82 млн


Электра (Марвел, 2005)

Бюджет: $43 млн

Сборы: $56 млн

И завершим ещё одним провалом этого года.


Шазам! Ярость богов (DC, 2023)

Бюджет: $125 млн

Сборы: $133 млн


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Метки: актеры   кино   комиксы   марвел   провал   прокат   фильм   
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26  комментариев
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10k
Б.Касторский 7 часов назад
Может просто надоели все эти супергерои и однотипные фильмы без смысла? Даже красивая картинка, если она пустая, быстро надоедает. А нам (зрителям) эту жвачку суют который год и там ничего не меняется. Все такая же угроза человечеству, все такой же герой (просто в разных масках) спасает человечества, попутно нанося ущерб почти как злодей. Все такие же сопли и "переживания". Скучно.
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11k
Трив Полчаса назад
Половина провалилась из-за повестки, половина из-за того, что слишком тупые. Один (Flash), потому что люди ещё не забыли что главный актёр не только с поехавшим чердаком, но и ещё вообще опасный для общества человек. A Shazam вообще фильм с супергероями имбецилами.
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6k
Павел 3 часа назад
А что за гон на "Женщину кошку"? Может фильм и говно, но Холи Бери в нем ах..на!
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7k
Том Джоуд 3 часа назад
Единственные экранизации по комиксам, которые мне понравились - "Проповедник" и "Каратель". Первый, из-за качественного стеба, второй, из-за реалистичности. Без мужиков в трусах поверх колготок. Ну и "Ходячие мертвецы", отчасти.

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41k
Лесли 🥰 4 часа назад
Сериал Флэш есть и до сих пор идёт с 2014 года. Зачем из него делать фильм вообще?
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8k
Роман 5 часов назад
наконец то народ начал уставать от всех этих людей в трико ... может чего дельного снимать начнут.
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9k
SuperTroll 5 часов назад
Зак Снайдер тащил DC. А теперь там тупорылая, бездарная, питушня, с жопносортирным юмором и повесточкой
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10k
Dabus 5 часов назад
Смысл в том, что просто в самих комиксах были сюжетно крепкие серии, и середнячки. Серии основанные на крепких сюжетных линиях как раз и выпускались первыми, а дальше уже начинают собирать из того что осталось и там часто, уже много мусора но который именно в виде комиксов многие всё равно помнят и любят. И получается что, просто взять и целиком переписать сюжеты тоже нельзя - будет неканонично, вот и едут удачные тяговые лошади в одной упряжке с середнячками. Пока основные тянут, остальные тупят и спотыкаются ...
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4k
Ostap Bender 5 часов назад
Как вообще можно было снимать Ярость богов, ессли первый Шазам по всеобщему мнению был эпичнейшим говном!?
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3k
portroy 6 часов назад
тренд компьютерной графики себя исчерпал, только и всего. Если еще недавно линейный сюжет, обернутый тучей спецэффектов, вызывл интерес, то теперь зритель опять жажадет интересной истории.
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154
Сергей Борисович 6 часов назад
Я слишком старый, наверное, для просмотра этих "шыдевров". Мне кажется, что "супергерои" в рейтузах больше похожи на местечковых гомиков.
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8k
Компьютер DELL с монитором 6 часов назад
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15
Василиск 7 часов назад
Было бы чему проваливаться.
Главное, что не потонут.
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15k
Majul 7 часов назад
Все фильмы по комиксам априори глупы и бестолковы, а то, что некоторые из них собирают кассу говорит не об их "крутости" а лишь о том, что слишком много недалеких, необразованных и пустых зрителей, которым подобный шлак интересен.
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360
Andrei Majul 5 часов назад
"недалеких, необразованных и пустых" Какая ненависть, вот это я понимаю, признак ума. Но, если такие фильмы, штампованная ерунда, приносящая сотни миллионов за фильм, почему они не штампуется во всём мире? Ах, да, другие страны не хотят что б их население деградировало, идите и смотрите "Горько" и "Горько 2". Хороших фильмов как Матрица, Код да Винче и 1+1, по факту, выходит очень мало. А много их, только в срезе большого временного промежутка. В прокате идут пару месяцев, получается большую часть времени в кино вообще идти нельзя или быть тебе недалёким, необразованным и пустым!
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