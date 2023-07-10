«Флэш» 2023 года и ещё 10 фильмов по комиксам Марвел и DC, которые с грохотом провалились в прокате

Несмотря на утихающий, но всё ещё продолжающийся бум супергеройских и комиксовых фильмов, некоторые из них умудряются сесть в кассовую лужу, не оправдав ожидания не только с художественной точки зрения (тут уж ладно), но и с коммерческой.

Давайте вспомним другие громкие провалы в прокате, которые случились именно с фильмами по комиксам студий Марвел и DC.

Флэш (DC, 2023)