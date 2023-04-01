14 фильмов последних лет, которые должны были стать хитами, но провалились в прокате

Сегодня мы решили взглянуть на самые громкие кассовые провалы фильмов 2020-х годов. Это десятилетие началось специфическим образом, так как недавняя пандемия коронавируса оказала сильное влияние на сборы многих запланированных на 2020-2021-е годы премьер.

Некоторые смогли спастись переносами, некоторые заманили-таки в кинотеатры зрителей, которые только-только вакцинировались и осмелели, а другие провалились в первую очередь из-за пандемии или же оказались настолько непривлекательными, что не досчитались аудитории даже в 2022 году, когда люди массово вернулись в кино.

Перед вами 14 главных кассовых неудачников последних трёх лет, у которых были большие бюджеты и заметные актёры, но что-то пошло не так.

Довод (2020)