14 фильмов последних лет, которые должны были стать хитами, но провалились в прокате

Кассовый провал однако не отменяет того, что многие из этих фильмов оказались очень качественными, и их стоит посмотреть. Теперь уже дома.
Сегодня мы решили взглянуть на самые громкие кассовые провалы фильмов 2020-х годов. Это десятилетие началось специфическим образом, так как недавняя пандемия коронавируса оказала сильное влияние на сборы многих запланированных на 2020-2021-е годы премьер.
Некоторые смогли спастись переносами, некоторые заманили-таки в кинотеатры зрителей, которые только-только вакцинировались и осмелели, а другие провалились в первую очередь из-за пандемии или же оказались настолько непривлекательными, что не досчитались аудитории даже в 2022 году, когда люди массово вернулись в кино.
Перед вами 14 главных кассовых неудачников последних трёх лет, у которых были большие бюджеты и заметные актёры, но что-то пошло не так.
Довод (2020)
Бюджет: $200 млн
Сборы: $363,7 млн
Надо отметить, что, чтобы считаться успешным, фильм должен собрать сумму, втрое превышающую бюджет. В данном случае, несмотря на порядочные цифры, «Довод» всё равно стал убыточным на 50-100 миллионов из-за больших затрат на маркетинг.
Новые мутанты (2020)
Бюджет: $67-80 млн
Сборы: $49,2 млн
Удивительное путешествие доктора Дулиттла (2020)
Бюджет: $175 млн
Сборы: $227,9 млн
Опять же, не стоит поздравлять Дауни-младшего и компанию с такими цифрами, ведь фильм также принёс студии убыток до 100 миллионов долларов.
Зов предков (2020)
Бюджет: $125-150 млн
Сборы: $107,6 млн
Вестсайдская история (2021)
Бюджет: $100 млн
Сборы: $76 млн
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз (2021)
Бюджет: $88-110 млн
Сборы: $40,1 млн
Последняя дуэль (2021)
Бюджет: $100 млн
Сборы: $30,6 млн
Ещё и Бэна Аффлека незаслуженно номинировали на «Золотую малину», а фильм-то достойный.
Поступь хаоса (2021)
Бюджет: $100 млн
Сборы: $26,5 млн
Сборы фильмы ясно дали понять, что люди ходят не на Дэйзи Ридли или Тома Холланда, а на «Звёздные войны» и «Человека-паука».
Падение Луны (2022)
Бюджет: $138 млн
Сборы: $44,3 млн
Хотя фильмы-катастрофы в последнее время снимают крайне нечасто, так что это редкий продукт.
Базз Лайтер (2022)
Бюджет: $200 млн
Сборы: $226,4 млн
У Pixar череда провалов. Также убыточными стали мультфильмы «Вперёд» и «Я краснею» (причём оба точно достойны просмотра), но мы не брали в список те проекты, которые были выпущены на стримингах раньше, чем через 30 дней после их премьеры в кинотеатрах, так как это негативно влияет на прокат и искажает цифры.
Чёрный Адам (2022)
Бюджет: $100 млн
Сборы: $30,6 млн
Амстердам (2022)
Бюджет: $100 млн
Сборы: $30,6 млн
Ещё одно доказательство того, что люди идут на интересные фильмы, а не на сборище суперзвёзд в одном кадре.
Код 355 (2022)
Бюджет: $75 млн
Сборы: $27,7 млн
Вавилон (2022)
Бюджет: $78 млн
Сборы: $63,4 млн
А ещё фильм недосчитался номинаций на «Оскар» и в итоге не получил ни одной статуэтки.
Источник:
- 10 пар актёров, которые снялись вместе и в успешном, и в провальном проекте
- Интересные фотографии со съемок фильма "Смертельная битва"
- Специалисты опубликовали топ актёров, режиссёров и продюсеров, которые приносят студиям больше всего прибыли
- 13 худших фильмов, снятых по комиксам DC
- 10 фильмов с огромными бюджетами, которые провалились в прокате и ушли в рекордный минус
Это ж в какой канализации бултыхается аффтор, раз у него повесточные высеры стали достойны просмотра?
оставлю тут
Довод отличный фильм для умных людей и тех кто любит сложные сюжеты
Бюджет $260 000 000
Маркетинг $100 000 000
Сборы в США $168 152 111
Сборы в мире + $224 800 000 = $392 952 111
Половину из этого списка видел, не плохие. Хоть практически не смотрю семейные фильмы -"Зов предков" очень понравился, кто не видел гляньте.