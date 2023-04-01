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14 фильмов последних лет, которые должны были стать хитами, но провалились в прокате

14 фильмов последних лет, которые должны были стать хитами, но провалились в прокате

Автор:
01 апреля 2023 08:21
Сообщество : Кино
Метки: актеры   в мире   кино   провал   прокат   роль   съемка   фильм   
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Кассовый провал однако не отменяет того, что многие из этих фильмов оказались очень качественными, и их стоит посмотреть. Теперь уже дома.

Сегодня мы решили взглянуть на самые громкие кассовые провалы фильмов 2020-х годов. Это десятилетие началось специфическим образом, так как недавняя пандемия коронавируса оказала сильное влияние на сборы многих запланированных на 2020-2021-е годы премьер.

Некоторые смогли спастись переносами, некоторые заманили-таки в кинотеатры зрителей, которые только-только вакцинировались и осмелели, а другие провалились в первую очередь из-за пандемии или же оказались настолько непривлекательными, что не досчитались аудитории даже в 2022 году, когда люди массово вернулись в кино.

Перед вами 14 главных кассовых неудачников последних трёх лет, у которых были большие бюджеты и заметные актёры, но что-то пошло не так.


Довод (2020)

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Бюджет: $200 млн
Сборы: $363,7 млн


Надо отметить, что, чтобы считаться успешным, фильм должен собрать сумму, втрое превышающую бюджет. В данном случае, несмотря на порядочные цифры, «Довод» всё равно стал убыточным на 50-100 миллионов из-за больших затрат на маркетинг.


Новые мутанты (2020)

Бюджет: $67-80 млн
Сборы: $49,2 млн



Удивительное путешествие доктора Дулиттла (2020)

Бюджет: $175 млн
Сборы: $227,9 млн

Опять же, не стоит поздравлять Дауни-младшего и компанию с такими цифрами, ведь фильм также принёс студии убыток до 100 миллионов долларов.


Зов предков (2020)

Бюджет: $125-150 млн
Сборы: $107,6 млн



Вестсайдская история (2021)

Бюджет: $100 млн
Сборы: $76 млн


G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз (2021)

Бюджет: $88-110 млн
Сборы: $40,1 млн


Последняя дуэль (2021)

Бюджет: $100 млн
Сборы: $30,6 млн


Ещё и Бэна Аффлека незаслуженно номинировали на «Золотую малину», а фильм-то достойный.


Поступь хаоса (2021)

Бюджет: $100 млн
Сборы: $26,5 млн


Сборы фильмы ясно дали понять, что люди ходят не на Дэйзи Ридли или Тома Холланда, а на «Звёздные войны» и «Человека-паука».


Падение Луны (2022)

Бюджет: $138 млн
Сборы: $44,3 млн

Хотя фильмы-катастрофы в последнее время снимают крайне нечасто, так что это редкий продукт.


Базз Лайтер (2022)

Бюджет: $200 млн
Сборы: $226,4 млн


У Pixar череда провалов. Также убыточными стали мультфильмы «Вперёд» и «Я краснею» (причём оба точно достойны просмотра), но мы не брали в список те проекты, которые были выпущены на стримингах раньше, чем через 30 дней после их премьеры в кинотеатрах, так как это негативно влияет на прокат и искажает цифры.


Чёрный Адам (2022)

Бюджет: $100 млн
Сборы: $30,6 млн



Амстердам (2022)

Бюджет: $100 млн
Сборы: $30,6 млн

Ещё одно доказательство того, что люди идут на интересные фильмы, а не на сборище суперзвёзд в одном кадре.


Код 355 (2022)

Бюджет: $75 млн
Сборы: $27,7 млн


Вавилон (2022)

Бюджет: $78 млн
Сборы: $63,4 млн

А ещё фильм недосчитался номинаций на «Оскар» и в итоге не получил ни одной статуэтки.

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Метки: актеры   в мире   кино   провал   прокат   роль   съемка   фильм   
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12  комментариев
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33k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Если фильм усиленно рекламируют проплаченные блохеры - значит все плохо, и не стоит тратить свое время
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4k
Leonid 22 минуты назад
Я хрен его знает, куда можно потратить 200 млн фантиков, изготавливая всего лишь фильм?!
вот у кого надо учиться пилить бюджеты
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662
figurist 23 минуты назад
первый фильм уже по описанию провальный, как кто то рассчитывал что то получить? "После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять."
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48k
Андрей 50 минут назад
Хотел сходить на Зов предков, но за пару дней до похода узнал, что собака нарисованная. Перехотел.
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4k
Taf Taffus Час назад
"Также убыточными стали мультфильмы «Вперёд» и «Я краснею» (причём оба точно достойны просмотра),"

Это ж в какой канализации бултыхается аффтор, раз у него повесточные высеры стали достойны просмотра?
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16k
Ал 2 часа назад
Всё хуже и хуже )
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
надеюсь не получу по тыкве

оставлю тут

Ссылка vk.com
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6k
Бу 2 часа назад
Вавилон в принципе неплох
Довод отличный фильм для умных людей и тех кто любит сложные сюжеты
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7k
tamin 2 часа назад
Эти фильму-средненькие. Посмотрел раз, продлевался и забыл. Ибо нет в этих фильмах души
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4k
Wertos 2 часа назад
Чёрный Адам. Инфа с кинопоиска
Бюджет $260 000 000
Маркетинг $100 000 000
Сборы в США $168 152 111
Сборы в мире + $224 800 000 = $392 952 111
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12k
Андрей А 2 часа назад
А чему удивляться? Вот вам и бумеранг от санкций. Не менее трети сборов шло из России, ну а раз запретили прокат -идите лесом!
Половину из этого списка видел, не плохие. Хоть практически не смотрю семейные фильмы -"Зов предков" очень понравился, кто не видел гляньте.
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