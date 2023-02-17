10 фильмов с огромными бюджетами, которые провалились в прокате и ушли в рекордный минус

Чем выше забрался, тем больнее падать, или на языке кинопродюсеров — чем дороже фильм, тем печальнее, что на него никто не пошёл. Индустрия кино давно переступила отметку, звучащую как «фильм за 200 миллионов долларов это нормально», поэтому и количество ярких кассовых провалов с годами только увеличивается.
Мы собрали несколько крайне дорогих в производстве картин прошлого десятилетия, которые не собрали достойного количества денег в кинотеатрах и принесли своим студиям колоссальные убытки.
Знаете, что ещё объединяет эти картины помимо ужасной коммерческой судьбы? Вы о них давно забыли либо вообще не слышали. Это отнюдь не проекты уровня провалившихся «Побега из Шоушенка» или «Бойцовского клуба», поэтому тут речь пойдёт даже о двойном провале.
Излом времени (2018)
Бюджет: $125 млн + затраты на маркетинг
Предполагаемый убыток: $130 млн
Помимо кассового провала этот фильм получил самые низкие оценки от зрителей на агрегаторах. Средний балл «Излома времени» составляет меньше 5 из 10.
Люди Икс: Тёмный Феникс (2019)
Бюджет: $200 млн + затраты на маркетинг
Предполагаемый убыток: $133 млн
Вот такое вот завершение довольно успешной франшизы. Лицо Майкла Фассбендера на кадре отлично всё это символизирует.
Тайна красной планеты (мультфильм, 2011)
Бюджет: $150 млн + затраты на маркетинг
Предполагаемый убыток: $100-144 млн
Мультик, сделанный при помощи анимации захвата движения, от которого так и веет зловещей долиной.
Земля будущего (2015)
Бюджет: $190 млн + затраты на маркетинг (всего $280-330 млн)
Предполагаемый убыток: $120-150 млн
Пэн: Путешествие в Нетландию (2015)
Бюджет: $150 млн + затраты на маркетинг (всего около $275 млн)
Предполагаемый убыток: $130-150 млн
Каждый кадр с Хью Джекманом из этого фильма достоин стать мемом, но это проект не спасло.
Морской бой (2012)
Бюджет: $209 млн + затраты на маркетинг
Предполагаемый убыток: $150 млн
Меч короля Артура (2017)
Бюджет: $175 млн + затраты на маркетинг
Предполагаемый убыток: $153 млн
Имя режиссёра Гая Ричи не помогло завлечь больше людей на этот, кстати, весьма неплохой фильм.
Хроники хищных городов (2018)
Бюджет: $110 млн + затраты на маркетинг
Предполагаемый убыток: $174 млн
Одинокий рейнджер (2013)
Бюджет: $215 млн + затраты на маркетинг (всего около $375 млн)
Предполагаемый убыток: $160-190 млн
Кстати, это один из тех удивительных фильмов, которые получали номинации и на «Оскар» (две), и на «Золотую малину» (пять). Целый список картин с таким же достижением вы можете увидеть здесь.
Джон Картер (2012)
Бюджет: $250 млн + затраты на маркетинг (всего около $350 млн)
Предполагаемый убыток: $113-200 млн
Вот вы думаете, наверное, такие убытки, но никто из директоров студий не лишился своей должности? И вот, после провала «Джона Картера» свой пост покинул директор киностудии Disney Рич Росс.
Вообще в этом списке ровно половина проектов именно диснеевские. Да уж, не лучшее было десятилетие. Правда после него нагрянула пандемия, но это совсем другая история.
Источник:
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А Джон Картер вообще достоин стать блокбастером. Снят он отлично. Не вина режиссера, что сам роман Берроуза, как и все его произведения, до смешного туп и наивен. Сценаристам стоило серьезно переработать роман, добавить кровищи, немного современных технологий, и вышел был отличный фантастический боевик, правда, уже с другим рейтингом.
Мне тоже Лариса не нравится
Вполне себе неплохой фильм