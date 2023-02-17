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10 фильмов с огромными бюджетами, которые провалились в прокате и ушли в рекордный минус

10 фильмов с огромными бюджетами, которые провалились в прокате и ушли в рекордный минус

Автор:
17 февраля 2023 08:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бюджет   кино   провал   прокат   съемка   фильм   
1818
11

Чем выше забрался, тем больнее падать, или на языке кинопродюсеров — чем дороже фильм, тем печальнее, что на него никто не пошёл. Индустрия кино давно переступила отметку, звучащую как «фильм за 200 миллионов долларов это нормально», поэтому и количество ярких кассовых провалов с годами только увеличивается.

Мы собрали несколько крайне дорогих в производстве картин прошлого десятилетия, которые не собрали достойного количества денег в кинотеатрах и принесли своим студиям колоссальные убытки.

Знаете, что ещё объединяет эти картины помимо ужасной коммерческой судьбы? Вы о них давно забыли либо вообще не слышали. Это отнюдь не проекты уровня провалившихся «Побега из Шоушенка» или «Бойцовского клуба», поэтому тут речь пойдёт даже о двойном провале.


Излом времени (2018)

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Бюджет: $125 млн + затраты на маркетинг

Предполагаемый убыток: $130 млн

Помимо кассового провала этот фильм получил самые низкие оценки от зрителей на агрегаторах. Средний балл «Излома времени» составляет меньше 5 из 10.


Люди Икс: Тёмный Феникс (2019)

Бюджет: $200 млн + затраты на маркетинг

Предполагаемый убыток: $133 млн

Вот такое вот завершение довольно успешной франшизы. Лицо Майкла Фассбендера на кадре отлично всё это символизирует.


Тайна красной планеты (мультфильм, 2011)

Бюджет: $150 млн + затраты на маркетинг

Предполагаемый убыток: $100-144 млн

Мультик, сделанный при помощи анимации захвата движения, от которого так и веет зловещей долиной.


Земля будущего (2015)

Бюджет: $190 млн + затраты на маркетинг (всего $280-330 млн)

Предполагаемый убыток: $120-150 млн


Пэн: Путешествие в Нетландию (2015)

Бюджет: $150 млн + затраты на маркетинг (всего около $275 млн)

Предполагаемый убыток: $130-150 млн

Каждый кадр с Хью Джекманом из этого фильма достоин стать мемом, но это проект не спасло.


Морской бой (2012)

Бюджет: $209 млн + затраты на маркетинг

Предполагаемый убыток: $150 млн


Меч короля Артура (2017)

Бюджет: $175 млн + затраты на маркетинг

Предполагаемый убыток: $153 млн

Имя режиссёра Гая Ричи не помогло завлечь больше людей на этот, кстати, весьма неплохой фильм.


Хроники хищных городов (2018)

Бюджет: $110 млн + затраты на маркетинг

Предполагаемый убыток: $174 млн


Одинокий рейнджер (2013)

Бюджет: $215 млн + затраты на маркетинг (всего около $375 млн)

Предполагаемый убыток: $160-190 млн

Кстати, это один из тех удивительных фильмов, которые получали номинации и на «Оскар» (две), и на «Золотую малину» (пять). Целый список картин с таким же достижением вы можете увидеть здесь.


Джон Картер (2012)

Бюджет: $250 млн + затраты на маркетинг (всего около $350 млн)

Предполагаемый убыток: $113-200 млн

Вот вы думаете, наверное, такие убытки, но никто из директоров студий не лишился своей должности? И вот, после провала «Джона Картера» свой пост покинул директор киностудии Disney Рич Росс.

Вообще в этом списке ровно половина проектов именно диснеевские. Да уж, не лучшее было десятилетие. Правда после него нагрянула пандемия, но это совсем другая история.

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Метки: актеры   бюджет   кино   провал   прокат   съемка   фильм   
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16  комментариев
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13k
Кыся 2 часа назад
Тайна красной планеты вполне достойный мультфильм. Раскрутили его плохо.
А Джон Картер вообще достоин стать блокбастером. Снят он отлично. Не вина режиссера, что сам роман Берроуза, как и все его произведения, до смешного туп и наивен. Сценаристам стоило серьезно переработать роман, добавить кровищи, немного современных технологий, и вышел был отличный фантастический боевик, правда, уже с другим рейтингом.
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45
Anton 5 минут назад
>>>Мультик, сделанный при помощи анимации захвата движения, от которого так и веет зловещей долиной.
Мне тоже Лариса не нравится
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6k
Mixalych 5 минут назад
Бывает так, что фильм провалившись в прокате, в дальнейшем становится культовым и обзаводится массой поклонников и фанатов.
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1k
val 15 минут назад
автору данного опуса и подобным ему: когда до вас дойдет, что нельзя делать такие посты без указания оригинального названия? ну все равно ведь копипастите, так хоть оригинал укаывайте. не все же любят и смотрят кривые переводы. да и переводы разные бывают.
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6k
heta 37 минут назад
Большинтсво - вполне себе годное кино. Часть - даже не знал о существовании. Может в этом и есть прична провала? Про Аватара знали все, от мала до велика и задолго до премьеры. Вот и сборы соответствующие. Хотя сам фильм не сказать что настолько же лучше других, насколько больше он денег собрал.
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33
Вадим Павлов 37 минут назад
Тейлор Китч сразу в двух провальных фильмах, видимо с кем-то не договорился)
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1k
Змей Горыныч 38 минут назад
"Морской бой" смотрел. Много смеялсо
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292
Серега Час назад
Поддавшись на негативные отзывы,не стал сразу смотреть "Джон Картер".Года два назад,решил от скуки все же посмотреть.Очень хороший фильм,лучше многих не провальных.
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1k
bigkoss Час назад
Утомленные солнцем -2 бюджет: $45 000 000 сборы в мире: $1 620 323 сборы в России: $1 521 195
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6k
Кирилл 2 часа назад
Морской бой, Меч короля Артура и Джон Картер - отличные фильмы. Даже пересматривал пару раз.
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Смотрел только Одинокий Рэйнджер.
Вполне себе неплохой фильм
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1k
GoInDown 2 часа назад
Убытки в стране где деньги печатают тоннами, а на wall street за секунду твое состояние может вырасти или упасть в 10раз. бестолковые фантики которые ничего не значат.
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
ну как по мне, большинство картин в этом списке не до оценены.
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