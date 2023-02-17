10 фильмов с огромными бюджетами, которые провалились в прокате и ушли в рекордный минус

Мы собрали несколько крайне дорогих в производстве картин прошлого десятилетия, которые не собрали достойного количества денег в кинотеатрах и принесли своим студиям колоссальные убытки.

Знаете, что ещё объединяет эти картины помимо ужасной коммерческой судьбы? Вы о них давно забыли либо вообще не слышали. Это отнюдь не проекты уровня провалившихся «Побега из Шоушенка» или «Бойцовского клуба», поэтому тут речь пойдёт даже о двойном провале.

Излом времени (2018)