Фильмы, которые собрали более 1 миллиарда долларов в прокате, но при этом не понравились зрителям

Успех большого студийного фильма складывается из двух составляющих: приём аудитории и кассовые сборы. Вряд ли мы кого-то удивим, если скажем, что продюсеров и студийных боссов второй пункт интересует побольше первого. Это доказывается тем, что на больших экранах продолжают появляться сиквелы-триквелы фильмов со скверными оценками и коллекцией «Золотых малин». Пока народ ходит, такой продукт можно считать удачным.

Что уж говорить о тех фильмах, чьи сборы в долларах достигли миллиардной отметки. Такие надо продолжать снимать, даже если народ уже откровенно смеётся над их сюжетом (а это не комедия) и кринжует от актёрской игры.





Мир юрского периода: Господство (2022)