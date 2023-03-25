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Фильмы, которые собрали более 1 миллиарда долларов в прокате, но при этом не понравились зрителям

Фильмы, которые собрали более 1 миллиарда долларов в прокате, но при этом не понравились зрителям

Автор:
25 марта 2023 09:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   прокат   сборы   фильм   фото   что посмотреть   
561
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Давайте посмотрим на 11 самых успешных фильмов с точки зрения прибыли, получивших при этом низкие оценки от простых зрителей. Которые всё равно пойдут в кино на продолжение, что ж ты будешь делать!

Успех большого студийного фильма складывается из двух составляющих: приём аудитории и кассовые сборы. Вряд ли мы кого-то удивим, если скажем, что продюсеров и студийных боссов второй пункт интересует побольше первого. Это доказывается тем, что на больших экранах продолжают появляться сиквелы-триквелы фильмов со скверными оценками и коллекцией «Золотых малин». Пока народ ходит, такой продукт можно считать удачным.

Что уж говорить о тех фильмах, чьи сборы в долларах достигли миллиардной отметки. Такие надо продолжать снимать, даже если народ уже откровенно смеётся над их сюжетом (а это не комедия) и кринжует от актёрской игры.



Мир юрского периода: Господство (2022)

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Сборы: $1,001 млрд

Кинопоиск: 5.7
IMDb: 5.6

Самый свежий пример миллиардера, которого не оценили. Сразу скажем, что с этой франшизой мы ещё встретимся.


Гадкий я 3 (2017)

Сборы: $1,034 млрд

Кинопоиск: 6.3
IMDb: 6.2

«Гадкий я 2» немного не дотянул до миллиарда, зато оценки были гораздо выше, а триквел людям совсем уж не понравился, однако озолотил своих создателей.


Звёздные войны: Скайуокер. Восход (2019)

Сборы: $1,077 млрд

Кинопоиск: 6.1
IMDb: 6.5

Последний на данный момент эпизод «Звёздных войн» оказался финальной кляксой саги по части качества. Но вряд ли есть сомнения в том, что вскоре нас ждёт продолжение. Или приквел. Или спин-офф.


Трансформеры: Эпоха истребления (2014)

Сборы: $1,104 млрд

Кинопоиск: 6.1
IMDb: 5.6

И сразу же…


Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011)

Сборы: $1,123 млрд

Кинопоиск: 6.8
IMDb: 6.2

Уже с третьей части «Трансформеры», как и «Мир Юрского периода», стали франшизой, которая существует для заработка, а не для того, чтобы кому-то нравиться.


Капитан Марвел (2019)

Сборы: $1,131 млрд

Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.8

И сразу же…


Аквамен (2018)

Сборы: $1,148 млрд

Кинопоиск: 6.8
IMDb: 6.8

По одному представителю от Марвел и DC, набравшие миллиард, но не зашедшие публике.


Миньоны (2015)

Сборы: $1,159 млрд

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.4

Спин-офф «Гадкого я» с первой же части подхватил принципы его триквела. Люди, конечно, сводили своих детишек на мультфильм, но смотреть это было непросто.


Форсаж 8 (2017)

Сборы: $1,236 млрд

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.6

Во всей этой продолжительной франшизе, которая уже больше мем, чем серия фильмов, только два миллиардера: «Форсаж 7» и «Форсаж 8». Седьмая часть смогла остаться на уровне 7 баллов из 10, а вот последующий фильм совсем раскис. Впрочем, не так сильно, как девятая часть, которая получила самые низкие оценки в серии (меньше 6) и собрала только 726 миллионов. Всего-то!


Мир Юрского периода 2 (2018)

Сборы: $1,310 млрд

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.1

И сразу же…


Мир юрского периода (2015)

Сборы: $1,671 млрд

Кинопоиск: 6.9
IMDb: 6.9

Самая первая часть современного продолжения легендарного «Парка Юрского периода» собрала свыше полутора миллиарда долларов, что позволяет ей занять восьмое место в списке самых кассовых фильмов за всю историю. Однако одновременно с этим «Мир юрского периода» является самым низко оценённым фильмом из первой десятки по прибыли. Тоже достижение, но уже не такое приятное.


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Метки: актеры   кино   прокат   сборы   фильм   фото   что посмотреть   
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7  комментариев
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1k
Шурман Час назад
Этот форсаж уже из пальца высасывают , миньоны еще можно поржать и то посмотрел его из за детей .
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1k
Сергей 2 минуты назад
Миньоны-норм.Форсаж-редкое говно!
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487
Руслан 3 минуты назад
Форсаж и всякие марвелы реально уже надоели...
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31k
Teodor 22 минуты назад
Слава те, Господи, ничего из этого не смотрел и, видимо, ничего не потерял...
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4k
Денис Полчаса назад
Юрский никому не зашёл, но тем не менее, хоть и по наклонной, набирал больше лярда. Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Будет ещё какой-нибудь высер. Если бабло капает, будут снимать пока это выгодно.
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5k
Tuskub Час назад
"Сборы: $1,034 млрд Кинопоиск: 6.3 IMDb: 6.2 «Гадкий я 2» немного не дотянул до миллиарда" (С)
????))Это как?
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