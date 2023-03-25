Фильмы, которые собрали более 1 миллиарда долларов в прокате, но при этом не понравились зрителям

Давайте посмотрим на 11 самых успешных фильмов с точки зрения прибыли, получивших при этом низкие оценки от простых зрителей. Которые всё равно пойдут в кино на продолжение, что ж ты будешь делать!
Успех большого студийного фильма складывается из двух составляющих: приём аудитории и кассовые сборы. Вряд ли мы кого-то удивим, если скажем, что продюсеров и студийных боссов второй пункт интересует побольше первого. Это доказывается тем, что на больших экранах продолжают появляться сиквелы-триквелы фильмов со скверными оценками и коллекцией «Золотых малин». Пока народ ходит, такой продукт можно считать удачным.
Что уж говорить о тех фильмах, чьи сборы в долларах достигли миллиардной отметки. Такие надо продолжать снимать, даже если народ уже откровенно смеётся над их сюжетом (а это не комедия) и кринжует от актёрской игры.
Мир юрского периода: Господство (2022)
Сборы: $1,001 млрд
Кинопоиск: 5.7
IMDb: 5.6
Самый свежий пример миллиардера, которого не оценили. Сразу скажем, что с этой франшизой мы ещё встретимся.
Гадкий я 3 (2017)
Сборы: $1,034 млрд
Кинопоиск: 6.3
IMDb: 6.2
«Гадкий я 2» немного не дотянул до миллиарда, зато оценки были гораздо выше, а триквел людям совсем уж не понравился, однако озолотил своих создателей.
Звёздные войны: Скайуокер. Восход (2019)
Сборы: $1,077 млрд
Кинопоиск: 6.1
IMDb: 6.5
Последний на данный момент эпизод «Звёздных войн» оказался финальной кляксой саги по части качества. Но вряд ли есть сомнения в том, что вскоре нас ждёт продолжение. Или приквел. Или спин-офф.
Трансформеры: Эпоха истребления (2014)
Сборы: $1,104 млрд
Кинопоиск: 6.1
IMDb: 5.6
И сразу же…
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011)
Сборы: $1,123 млрд
Кинопоиск: 6.8
IMDb: 6.2
Уже с третьей части «Трансформеры», как и «Мир Юрского периода», стали франшизой, которая существует для заработка, а не для того, чтобы кому-то нравиться.
Капитан Марвел (2019)
Сборы: $1,131 млрд
Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.8
И сразу же…
Аквамен (2018)
Сборы: $1,148 млрд
Кинопоиск: 6.8
IMDb: 6.8
По одному представителю от Марвел и DC, набравшие миллиард, но не зашедшие публике.
Миньоны (2015)
Сборы: $1,159 млрд
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.4
Спин-офф «Гадкого я» с первой же части подхватил принципы его триквела. Люди, конечно, сводили своих детишек на мультфильм, но смотреть это было непросто.
Форсаж 8 (2017)
Сборы: $1,236 млрд
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.6
Во всей этой продолжительной франшизе, которая уже больше мем, чем серия фильмов, только два миллиардера: «Форсаж 7» и «Форсаж 8». Седьмая часть смогла остаться на уровне 7 баллов из 10, а вот последующий фильм совсем раскис. Впрочем, не так сильно, как девятая часть, которая получила самые низкие оценки в серии (меньше 6) и собрала только 726 миллионов. Всего-то!
Мир Юрского периода 2 (2018)
Сборы: $1,310 млрд
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.1
И сразу же…
Мир юрского периода (2015)
Сборы: $1,671 млрд
Кинопоиск: 6.9
IMDb: 6.9
Самая первая часть современного продолжения легендарного «Парка Юрского периода» собрала свыше полутора миллиарда долларов, что позволяет ей занять восьмое место в списке самых кассовых фильмов за всю историю. Однако одновременно с этим «Мир юрского периода» является самым низко оценённым фильмом из первой десятки по прибыли. Тоже достижение, но уже не такое приятное.
Источник:
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????))Это как?