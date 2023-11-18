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Депутат Госдумы обратился в прокуратуру после одобрения в Бурятии эвтаназии для бродячих собак

Депутат Госдумы обратился в прокуратуру после одобрения в Бурятии эвтаназии для бродячих собак

Автор:
18 ноября 2023 10:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Бурятия   Госдума   Прокуратура   бродячие животные   собаки   эвтаназия   
1635
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Чиновник так озадачился вопросами гуманности по отношению к стаям бездомных животных, что решил привлечь прокуратуру.

На днях в Бурятии был принят закон, который разрешает делать эвтаназию больным, опасным и бездомным собакам. По бездомным дается 30 дней, чтобы нашелся хозяин. Прошлая мера по "отлову-кастрации\стерилизации-выпуску на место обитания" не дала положительных результатов. Собаки все так же сбивались в стаи и нападали на людей. Причем не только бродячие, но и находящиеся на так называемом "самовыгуле". Буквально год назад три собаки разгрызли насмерть пенсионерку, а два года другая стая до неузнаваемости изуродовала 20-летнюю студентку. И подобная ситуация, к сожалению, не единична. Агрессивные собаки терроризируют не только Бурятию.


Но первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов решил, что подобные нововведения не основываются на принципах гуманизма и вообще нарушает федеральный закон.

«В федеральном законе чётко написано, что не могут использоваться методы, которые связаны с жестоким обращением с животными, а всё регулирование численности безнадзорных животных осуществляется на принципах гуманности. Где здесь про эвтаназию, убийство, умерщвление, усыпление? Про это нет ни слова. Сегодня уже ушёл депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку этому принятому решению на предмет соответствия федеральному закону. На мой взгляд, там норма вступает в прямое противоречие».

Как же бороться с агрессивными беспризорными собаками зампред не сообщил, наверное, еще не придумал.

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Метки: Бурятия   Госдума   Прокуратура   бродячие животные   собаки   эвтаназия   
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30  комментариев
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8k
Тудаблин 2 часа назад
Депутата тоже на эвтаназию. Кстати, существует процедура отзыва дебильного депутата?
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1k
Vasiliy Минуту назад
Если допустили до того что собаки сбились в стаю - тут уже просто отстреливать нужно. Бродячих одиночек можно отлавливать, стерилизовать, держать в приютах, искать им хозяев. Но для стаи - человек еда.
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5k
Kozlodoev 14 минут назад
30 дней на поиск хозяина и далее усыпление. Новая волна объявлений в соцсетях "возьмите собачку, иначе усыпят, осталось 23 дня... 22 дня... 21 день...... 6 дней... 5 дней... "- обеспечена...
Пока вот только схема с донатами не придумывается...
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2k
grigorenko vladislav 19 минут назад
Узнайте (проблемы не составляет), где милые беспризорные собачки стаями по округе шакалят, отвезите туда этого депутата и оставьте одного на пустыре. Не помешает снабдить его записывающим устройством, чтоб потом прослушать, какими словами он вспоминал о принципах гуманности. Сам то он уже ничего не расскажет, а устройство собаки жрать не станут. Да и депутата, хоть и загрызут, жрать побрезгуют.
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3k
RaiJu 44 минуты назад
Надо петицию написать, чтобы лишили мандата этого.
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3k
Autumn2015 50 минут назад
Вангую - он в доле распила этого проекта и гуманность к животным наверняка там не причем.
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5k
Lexx 51 минуту назад
А потом удивляются откуда догхантеры берутся.
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921
Чендлер 53 минуты назад
Когда Депутату собачки дороже чем бабушки и дети...
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2k
Shurovik 56 минут назад
Весь его "гуманизм" мигом улетучится, когда либо он сам, либо кто-то из его родственников пострадают от тех, о ком он так печется....
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19k
Shtoppi 56 минут назад
у этого депутата сработал рефлекс привлечения к себе внимание хоть на чем-то, потому что по другому больше никак не получается.
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646
ruslan d Час назад
ну вот пускай едет туда и строит приюты и финансирует уход за ними )))
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14k
..: Атеист :.. Час назад
ну вот и пусть всех собак к себе возьмет, под свою опеку и содержание, раз такой добренький.
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15k
Kucher Час назад
Вот всех бродячих собак и отправлять этому дегенерату, ой, в смысле - депутату. Пусть он за свой счёт и решает проблему бродячих собак.
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20k
Александр Час назад
Отлавливать собак и отдавать депутату, пусть заботится.
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1k
... Час назад
Я очень люблю собак. На районе ходят и фиг на них пока не агрессивные. На даче одна прикормила стаю с кладбища, гуляли с женой (она на сносях) и собакой, и на нас кинулась стая из 6 голов, отбился жёстко, но больше удивил один сосед, который видел замес и сразу спрятался. Да действовал жёстко, может и жестоко, зато эффективно. Бабке потом этой сказал- ещё раз на территории СНТ увижу что кормит диких, завалю всю стаю. Ладно я не первый раз отбиваюсь от стаи, а ребёнок с очень высокой вероятностью пострадает. Зато эта стая теперь когда меня видит разворачивается и сваливает в закат. Если они только нападут на кого-то, как бы не было жалко завалю всю стаю, агрессивное животное надо ликвидировать, жизнь и здоровье детей важнее, я молчу про психо травму которая потом очень хреново лечится.
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10k
goshan_hmc Час назад
Лишь бы рот открыть, а реального решения проблемы нет. Пусть детей грызут...
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4k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
"Жестокое обращение с животными (или живодёрство) - не связанное с самообороной причинение страдания или вреда животным: из хулиганских либо корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних" - усыпление это не жестокое обращение. Депутату самому бы почитать законы, прежде чем возбуждаться.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Что не так с подобными п"дарасами? Они готовы защищать кого угодно, но не свой народ. Да и возникает вопрос - а свой ли?
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12k
Copycat 2 часа назад
пусть игнорирует факт усыпления бродячих собак, так же как игнорировал до этого те случаи когда эти своры нападали на людей и могли задрать ребёнка
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