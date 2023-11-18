Депутат Госдумы обратился в прокуратуру после одобрения в Бурятии эвтаназии для бродячих собак

Чиновник так озадачился вопросами гуманности по отношению к стаям бездомных животных, что решил привлечь прокуратуру.
На днях в Бурятии был принят закон, который разрешает делать эвтаназию больным, опасным и бездомным собакам. По бездомным дается 30 дней, чтобы нашелся хозяин. Прошлая мера по "отлову-кастрации\стерилизации-выпуску на место обитания" не дала положительных результатов. Собаки все так же сбивались в стаи и нападали на людей. Причем не только бродячие, но и находящиеся на так называемом "самовыгуле". Буквально год назад три собаки разгрызли насмерть пенсионерку, а два года другая стая до неузнаваемости изуродовала 20-летнюю студентку. И подобная ситуация, к сожалению, не единична. Агрессивные собаки терроризируют не только Бурятию.
Но первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов решил, что подобные нововведения не основываются на принципах гуманизма и вообще нарушает федеральный закон.
«В федеральном законе чётко написано, что не могут использоваться методы, которые связаны с жестоким обращением с животными, а всё регулирование численности безнадзорных животных осуществляется на принципах гуманности. Где здесь про эвтаназию, убийство, умерщвление, усыпление? Про это нет ни слова. Сегодня уже ушёл депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку этому принятому решению на предмет соответствия федеральному закону. На мой взгляд, там норма вступает в прямое противоречие».
Как же бороться с агрессивными беспризорными собаками зампред не сообщил, наверное, еще не придумал.
Источник:
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Пока вот только схема с донатами не придумывается...