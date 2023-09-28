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«Не понимаете по-хорошему - будет по-плохому»: помощник депутата Госдумы избил собачников, которые выгуливали своих питомцев возле его дома

«Не понимаете по-хорошему - будет по-плохому»: помощник депутата Госдумы избил собачников, которые выгуливали своих питомцев возле его дома

Автор:
28 сентября 2023 16:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   Сергей Поляков   драка   площадка   помощник депутата   собаки   
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Но ему тоже досталось.

В Госдуме есть депутат от «Единой России» - Владимир Шаманов. И у него есть помощник - Сергей Поляков. Инцидент произошёл как раз с участием последнего.

Перед домом Полякова есть зелёная площадка. Её оккупировали «собачники» и выгуливали там своих питомцев. По словам помощника депутата, приходили туда чуть ли не со всего района. Хотя на площадке стояли таблички «Выгул собак запрещён!»

Поляков делал хозяевам собак замечания, но его не услышали. Обстановка накалялась, и в один из вечером дело дошло до мордобоя. Как обычно, показания тут расходятся.

Помощник депутата утверждает, что он начал снимать собачников на телефон и одна из женщин его разбила. Ещё и дала ему по голове. К ней на помощь бросился длинноволосый парень и начал душить Полякова - а тот вмазал лохматому по лицу.

Ну а дама считает, что агрессировал как раз помощник депутата: постоянно гонял владельцев собак и якобы считал площадку своей собственностью.

Обе стороны написали заявления в полицию.

Источник:

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Метки: Видео   Госдума   Сергей Поляков   драка   площадка   помощник депутата   собаки   
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17  комментариев
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9k
Бритва 45 минут назад
вот и узнаем, кого тут не любят больше: собачников или депутатов.
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37k
russger 9 минут назад
"Ну а дама считает, что агрессировал как раз помощник депутата: постоянно гонял владельцев собак и якобы считал площадку своей собственностью"

"Хотя на площадке стояли таблички «Выгул собак запрещён!"

Ну и в чём вопрос? Выгул запрещён? Запрещён. Вот пусть и идут накуй со своими собаками.
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3k
Артур Котовой 14 минут назад
Это привет дегроидам которые понавыбирали в местных от УГ ( Навального ) людей. Много таких в местных сидят. Дрочат на Олешу и всем мешают.
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56k
dima423 14 минут назад
Пацанчик молодец) А по виду и не скажешь...
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453
Человек Наблюдающий 18 минут назад
Хрен в костюме уволень дешевый-от телки выхватил)))))
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13k
..: Атеист :.. 24 минуты назад
Так убирать за своими псинами надо, это вроде как в законе указано(может быть ошибаюсь).
В любом случае, приперлись к чужому дому и давай срать! ну збс, легко отделались, недособачники куевы. Надеюсь помощнику максимум штраф по хулиганке.
Надо этому помощнику прийти с коровой к домам тех собачников и путь коровка накакет! а что)) табличек нет "выгул коров запрещен" :)) око за око!
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23k
ЦСКА Полчаса назад
Около моего дома похожая ситуация! На перекрестке двух тротуаров, стоят шавкодрочеры, общаются....Там у них что то типа клуба по интересам! В это время, по четырем газонам и по тем же тротуарам, носятся собаки разных мастей и пород! Тыкают слюнявыми мордами в одежду прохожих, тявкают, ну и конечно обильно гадят в траву! Зимой, "противопихотные мины" особенно заметны! Примерно пару штук, на метр/квадратный!
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4k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Пошли в лес со своими шерстяными обосранцами, они не только в траве, они и на асфальт кладут и на беговые дорожки. Ниразу не встречал, чтоб убирали за ними их хозяева.
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8k
Влад 45 минут назад
хз чё там произошло, но собачники реально достали
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