«Не понимаете по-хорошему - будет по-плохому»: помощник депутата Госдумы избил собачников, которые выгуливали своих питомцев возле его дома

Но ему тоже досталось.
В Госдуме есть депутат от «Единой России» - Владимир Шаманов. И у него есть помощник - Сергей Поляков. Инцидент произошёл как раз с участием последнего.
Перед домом Полякова есть зелёная площадка. Её оккупировали «собачники» и выгуливали там своих питомцев. По словам помощника депутата, приходили туда чуть ли не со всего района. Хотя на площадке стояли таблички «Выгул собак запрещён!»
Поляков делал хозяевам собак замечания, но его не услышали. Обстановка накалялась, и в один из вечером дело дошло до мордобоя. Как обычно, показания тут расходятся.
Помощник депутата утверждает, что он начал снимать собачников на телефон и одна из женщин его разбила. Ещё и дала ему по голове. К ней на помощь бросился длинноволосый парень и начал душить Полякова - а тот вмазал лохматому по лицу.
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Ну а дама считает, что агрессировал как раз помощник депутата: постоянно гонял владельцев собак и якобы считал площадку своей собственностью.
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Обе стороны написали заявления в полицию.
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"Хотя на площадке стояли таблички «Выгул собак запрещён!"
Ну и в чём вопрос? Выгул запрещён? Запрещён. Вот пусть и идут накуй со своими собаками.
В любом случае, приперлись к чужому дому и давай срать! ну збс, легко отделались, недособачники куевы. Надеюсь помощнику максимум штраф по хулиганке.
Надо этому помощнику прийти с коровой к домам тех собачников и путь коровка накакет! а что)) табличек нет "выгул коров запрещен" :)) око за око!
А я вот 100500 раз видел, как убирают. Не все конечно, но большинство у нас убирают какахи за своими собаками. Может проблема не в собаках, а в людях?