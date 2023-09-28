«Не понимаете по-хорошему - будет по-плохому»: помощник депутата Госдумы избил собачников, которые выгуливали своих питомцев возле его дома

В Госдуме есть депутат от «Единой России» - Владимир Шаманов. И у него есть помощник - Сергей Поляков. Инцидент произошёл как раз с участием последнего.

Перед домом Полякова есть зелёная площадка. Её оккупировали «собачники» и выгуливали там своих питомцев. По словам помощника депутата, приходили туда чуть ли не со всего района. Хотя на площадке стояли таблички «Выгул собак запрещён!»

Поляков делал хозяевам собак замечания, но его не услышали. Обстановка накалялась, и в один из вечером дело дошло до мордобоя. Как обычно, показания тут расходятся.

Помощник депутата утверждает, что он начал снимать собачников на телефон и одна из женщин его разбила. Ещё и дала ему по голове. К ней на помощь бросился длинноволосый парень и начал душить Полякова - а тот вмазал лохматому по лицу.