"В Бурятии и Магаданской области разрешили усыплять агрессивных бездомных собак"

Озаботились и бездомными псами, их будут отлавливать и помещать в приюты на 30 дней. Если за это время не объявится владелец - животное умертвят. Это касается агрессивных собак, которые нападали на людей, тяжелобольных псов и всех остальных. Держать в приютах месяцами их уже не будут.