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В Бурятии и Магаданской области разрешили усыплять агрессивных бездомных собак

В Бурятии и Магаданской области разрешили усыплять агрессивных бездомных собак

Автор:
28 ноября 2023 17:17
Сообщество : Животные
Метки: Бурятия   Магаданская область   бездомные псы   самовыгул   собаки   усыпление   штраф   
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Это связано с многочисленными нападениями животных на прохожих.

В середине этого месяца в Бурятии решили вплотную заняться владельцами собак. Первое, что сделали - установили штрафы за самовыгул. Частное лицо заплатит за это нарушение от 3 до 5 тысяч рублей. Должностное - до 15 000, а юридическое - до 100 000.

Пocлe пpинятия дaннoгo бaзoвoгo зaкoнa бyдeт paзpaбaтывaтьcя цeлaя cepия нopмaтивных пpaвoвыx aктoв нa бaзe этoгo зaкoнa, кoтopым мы бyдeм ycиливaть кoнтpoль. Мы бyдeм в тoм чиcлe yчитывaть мнeниe зooзaщитникoв в плaнe чипиpoвaния обязательного, тo ecть кaждaя coбaкa дoлжнa имeть xoзяинa.

Озаботились и бездомными псами, их будут отлавливать и помещать в приюты на 30 дней. Если за это время не объявится владелец - животное умертвят. Это касается агрессивных собак, которые нападали на людей, тяжелобольных псов и всех остальных. Держать в приютах месяцами их уже не будут.

В Магаданской области тоже хватает бездомных собак. Они нередко озлобляются и стаей нападают на прохожих. В августе этого года в Магадане псы загрызли одного мужчину, а в сентябре серьёзно искусали другого. После этого власти временно ввели режим ЧС.

Местный житель заснял момент, когда стая собак объявилась на футбольном поле:

Теперь же в Магаданской области также приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. В приютах их будут держать не 30 суток, как в Бурятии, а лишь 10 дней. Эти правила начнут действовать с 1 января 2024 года.

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Метки: Бурятия   Магаданская область   бездомные псы   самовыгул   собаки   усыпление   штраф   
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6  комментариев
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ruslan d Час назад
Да что с ними еще делать ?
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Alex 20 минут назад
и хозяев тоже надо.
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Trenzel2003 58 минут назад
Нужно срочно просить профессора что бы Мурзикова создал по аналогии с Шариковым, для уничтожения собак.
А вообще, давно пора начать бороться с бездомными собаками.
Агрессивные они все так или иначе, особенно если собираются в стаю.
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15k
BARcyk 2 часа назад
"В Бурятии и Магаданской области разрешили усыплять агрессивных бездомных собак"
А агрессивных людей - не разрешили....
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