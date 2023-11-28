"В Бурятии и Магаданской области разрешили усыплять агрессивных бездомных собак"

Это связано с многочисленными нападениями животных на прохожих.
В середине этого месяца в Бурятии решили вплотную заняться владельцами собак. Первое, что сделали - установили штрафы за самовыгул. Частное лицо заплатит за это нарушение от 3 до 5 тысяч рублей. Должностное - до 15 000, а юридическое - до 100 000.
Пocлe пpинятия дaннoгo бaзoвoгo зaкoнa бyдeт paзpaбaтывaтьcя цeлaя cepия нopмaтивных пpaвoвыx aктoв нa бaзe этoгo зaкoнa, кoтopым мы бyдeм ycиливaть кoнтpoль. Мы бyдeм в тoм чиcлe yчитывaть мнeниe зooзaщитникoв в плaнe чипиpoвaния обязательного, тo ecть кaждaя coбaкa дoлжнa имeть xoзяинa.
Озаботились и бездомными псами, их будут отлавливать и помещать в приюты на 30 дней. Если за это время не объявится владелец - животное умертвят. Это касается агрессивных собак, которые нападали на людей, тяжелобольных псов и всех остальных. Держать в приютах месяцами их уже не будут.
В Магаданской области тоже хватает бездомных собак. Они нередко озлобляются и стаей нападают на прохожих. В августе этого года в Магадане псы загрызли одного мужчину, а в сентябре серьёзно искусали другого. После этого власти временно ввели режим ЧС.
Местный житель заснял момент, когда стая собак объявилась на футбольном поле:
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Теперь же в Магаданской области также приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. В приютах их будут держать не 30 суток, как в Бурятии, а лишь 10 дней. Эти правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
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А вообще, давно пора начать бороться с бездомными собаками.
Агрессивные они все так или иначе, особенно если собираются в стаю.
А агрессивных людей - не разрешили....
Зоошизу давно пора начать усыплять.
В приют, делают вакцинацию, проверяют на болезни.
Дальше 30 дней, если животное забрали из приюта новые хозяева, то норм.Если не забрали укол и в Собачий Рай, дальше кремация.
Про людей агрессивных ничего не скажу, крематории из ФРГ отвезли на Укру.