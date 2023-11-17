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Власти Бурятии разрешили усыплять безнадзорных собак

Власти Бурятии разрешили усыплять безнадзорных собак

Автор:
17 ноября 2023 15:24
Сообщество : Животные
Метки: Бурятия   безнадзорные собаки   закон   заксобрание   приюты   эвтаназия   
857
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Закон относительно гуманный, его принимали с оглядкой на зоозащитников.

Депутаты Законодательного собрания (Народного Хурала) Бурятии приняли закон, разрешающий эвтаназию бездомных, больных и опасных собак. Закон довольно продуманный и гуманный, оставляющий шанс на жизнь отловленному животному.


Согласно документу, перед усыплением нечипированное животное должны признать невостребованным. Если животное не забирают из приюта в течение 30 дней, то ветеринар в пункте временного содержания проводит гуманную эвтаназию, гарантирующую быструю и безболезненную смерть. При этом если животное имеет жетон или чипировано, его отправляют в приют на 60 дней для поиска прежних или новых хозяев. При этом власти не будут давить на приюты, если такое животное там задержится. Чипированных собак за свой счёт приюты могут содержать сколько угодно.

Также в Заксобрании Бурятии определили категории животных, которых следует усыплять. Это собаки, которые демонстрируют немотивированную агрессию и представляют опасность, а также напавшее на человека животное. При этом факт нападения должен быть задокументирован заявлением пострадавшего и подтверждён принявшими его организациями. В другую категорию попадают больные (в том числе если болезнь опасна для людей и других животных) и травмированные животные, которым уже ничем нельзя помочь и они испытывают непереносимые физические страдания.


В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая система "отлов—стерилизация—вакцинация—возврат" не только малодейственна, но и требует значительных затрат. Также в документе утверждается, что принятые поправки обезопасят население (в Бурятии в среднем фиксируют по 2 нападения собак на прохожих в день), а также поспособствуют "гуманному обращению с животными, что позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения".

Напомним, что в июле нынешнего года в России приняли федеральный закон, разрешающий властям регионов самим устанавливать правила обращения с животными. Обсуждение поправок началось после резонансного инцидента, случившегося в Оренбурге в апреле 2023 года, когда стая бездомных собак насмерть загрызла второклассника.



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Метки: Бурятия   безнадзорные собаки   закон   заксобрание   приюты   эвтаназия   
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9  комментариев
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1k
Илья 56 минут назад
Все это печально но жизнь человека важнее, особенно ребёнка .
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195
Александр Портениер 2 минуты назад
Много собак в промзонах сбиваются в стаи и становятся опасными хотя их и подкармливают охранники пострадать может любой.На окраинах ,на помойках чем больше стая тем больший район обитания ей нужен .Я люблю собак но скрепя сердце признаю что этот закон нужен, как и необходимо усилить ответственность хозяев за своих питомцев.
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Ditmar Von Riddel 20 минут назад
Давно пора. Жаль нельзя в добавок усыплять скотов ,выкидывающих своих питомцев на улицу.
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3k
SmartCat101 Полчаса назад
этих долбанутых зоозащитников самих надо усыплять!!!
вы, сраные зоозащитники хоть раз в жизни видели стаю бродячих собак?
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24k
Виталий Касандров 54 минуты назад
Если животное не забирают из приюта в течение 30 дней- тут еще контроль нужен а то зоошизики заберут и обратно на "волю" выпустят.
Пришли через 30 дней после того ка забрали из приюта, нет собаки штраф .
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644
ruslan d Час назад
Ну если это стихийное бедствие, то что с ними еще делать ?
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