Власти Бурятии разрешили усыплять безнадзорных собак

Также в Заксобрании Бурятии определили категории животных, которых следует усыплять. Это собаки, которые демонстрируют немотивированную агрессию и представляют опасность, а также напавшее на человека животное. При этом факт нападения должен быть задокументирован заявлением пострадавшего и подтверждён принявшими его организациями. В другую категорию попадают больные (в том числе если болезнь опасна для людей и других животных) и травмированные животные, которым уже ничем нельзя помочь и они испытывают непереносимые физические страдания.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая система "отлов—стерилизация—вакцинация—возврат" не только малодейственна, но и требует значительных затрат. Также в документе утверждается, что принятые поправки обезопасят население (в Бурятии в среднем фиксируют по 2 нападения собак на прохожих в день), а также поспособствуют "гуманному обращению с животными, что позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения".