Власти Бурятии разрешили усыплять безнадзорных собак

Закон относительно гуманный, его принимали с оглядкой на зоозащитников.
Депутаты Законодательного собрания (Народного Хурала) Бурятии приняли закон, разрешающий эвтаназию бездомных, больных и опасных собак. Закон довольно продуманный и гуманный, оставляющий шанс на жизнь отловленному животному.
Согласно документу, перед усыплением нечипированное животное должны признать невостребованным. Если животное не забирают из приюта в течение 30 дней, то ветеринар в пункте временного содержания проводит гуманную эвтаназию, гарантирующую быструю и безболезненную смерть. При этом если животное имеет жетон или чипировано, его отправляют в приют на 60 дней для поиска прежних или новых хозяев. При этом власти не будут давить на приюты, если такое животное там задержится. Чипированных собак за свой счёт приюты могут содержать сколько угодно.
Также в Заксобрании Бурятии определили категории животных, которых следует усыплять. Это собаки, которые демонстрируют немотивированную агрессию и представляют опасность, а также напавшее на человека животное. При этом факт нападения должен быть задокументирован заявлением пострадавшего и подтверждён принявшими его организациями. В другую категорию попадают больные (в том числе если болезнь опасна для людей и других животных) и травмированные животные, которым уже ничем нельзя помочь и они испытывают непереносимые физические страдания.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая система "отлов—стерилизация—вакцинация—возврат" не только малодейственна, но и требует значительных затрат. Также в документе утверждается, что принятые поправки обезопасят население (в Бурятии в среднем фиксируют по 2 нападения собак на прохожих в день), а также поспособствуют "гуманному обращению с животными, что позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения".
Напомним, что в июле нынешнего года в России приняли федеральный закон, разрешающий властям регионов самим устанавливать правила обращения с животными. Обсуждение поправок началось после резонансного инцидента, случившегося в Оренбурге в апреле 2023 года, когда стая бездомных собак насмерть загрызла второклассника.
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Домашнюю собаку, выкинутую на улицу, они в первую же очередь и порвут. Очень редко домашний пёс прибивается к бродячей стае.
вы, сраные зоозащитники хоть раз в жизни видели стаю бродячих собак?
Пришли через 30 дней после того ка забрали из приюта, нет собаки штраф .