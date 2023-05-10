FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13919 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Госдуме предложили ввести штраф за самовыгул собак

В Госдуме предложили ввести штраф за самовыгул собак

Автор:
10 мая 2023 20:37
Сообщество : Животные
Метки: Госдума   законопроект   инициатива   самовыгул   собаки   штрафы   
326
2

Депутаты хотят приравнять безнадзорный выгул с выбрасыванием питомца на улицу.

Зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил наказывать хозяев собак, которые выпускают их на улицу без надзора. Он уже подготовил поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые приравнивают самовыгул с выбрасыванием животного на улицу и предусматривают для владельцев штраф в размере МРОТ (не менее 16 242 рублей).

В Российской кинологической федерации указали, что установить владельца собаки можно только по чипу или клейму, в то время как маркировка питомца в стране является добровольной и есть далеко не у всех. Эту проблему депутат предусмотрел, также предложив сделать чипирование обязательной процедурой.

Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах


Отмечается, что инициатива Спиридонова — это только одна из поправок в закон "Об ответственном обращении с животными", которые разрабатываются межфракционной группой по экологии и природопользованию. Законопроект со всеми поправками внесут на рассмотрение уже в этом месяце.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Госдума   законопроект   инициатива   самовыгул   собаки   штрафы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
Элек Мек 21 минуту назад
Так мля и до котиков доберутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kostick 5 минут назад
за самовыгул - только плюс. остальное, а не пошли бы те депутаты козе в трещину) те заводчики, только оплачивая ндс с кормов, платя ветеринарам, которые тоже платят налоги, всяко больше полезного делают для страны (есичо, я ни разу не заводчик, кошки и собака, исключительно для себя)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

150972



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему козодоя называют козодоем?
Почему козодоя называют козодоем?
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время...
Набирающие популярность в сообществах
Мировой рекорд по стоянию в планке
Мировой рекорд по стоянию в планке
Мальчик хочет в Тамбов… Как Мурат Насыров воспел русский город на латиноамериканскую мелодию
Мальчик хочет в Тамбов… Как Мурат Насыров воспел русский город на латиноамериканскую...
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300 и наушники AirBuds 10 Pro
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Работа смотрителя парков в Финляндии

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#автомобили#подборка#аварии#люди#полиция#поздравление#факты
#Юмор#история#интересное#дтп#машина#интересно#авто аварии#9 мая#Приколы#Ynews
#СССР#животные#день победы#автомир#позитив#картинки#Россия#кино#соцсети#Москва
Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную 3-летнюю отработку по распределению Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную 3-летнюю отработку по распределению «Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам «Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам В Совфеде назвали шуткой законопроект Вассермана о декларации наличных денег В Совфеде назвали шуткой законопроект Вассермана о декларации наличных денег Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов для детей Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов для детей Депутат Анатолий Вассерман решил заняться наличными у граждан. Если храните больше миллиона рублей - извольте объяснить, откуда взялись деньги Депутат Анатолий Вассерман решил заняться наличными у граждан. Если храните больше миллиона...

На что жалуетесь?

Вернуться