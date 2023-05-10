В Госдуме предложили ввести штраф за самовыгул собак

Депутаты хотят приравнять безнадзорный выгул с выбрасыванием питомца на улицу.
Зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил наказывать хозяев собак, которые выпускают их на улицу без надзора. Он уже подготовил поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые приравнивают самовыгул с выбрасыванием животного на улицу и предусматривают для владельцев штраф в размере МРОТ (не менее 16 242 рублей).
В Российской кинологической федерации указали, что установить владельца собаки можно только по чипу или клейму, в то время как маркировка питомца в стране является добровольной и есть далеко не у всех. Эту проблему депутат предусмотрел, также предложив сделать чипирование обязательной процедурой.
Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах
Отмечается, что инициатива Спиридонова — это только одна из поправок в закон "Об ответственном обращении с животными", которые разрабатываются межфракционной группой по экологии и природопользованию. Законопроект со всеми поправками внесут на рассмотрение уже в этом месяце.
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