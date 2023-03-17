Вопрос решён: сегодня Wildberries разблокирует все бастовавшие пункты выдачи и вернёт деньги сотрудникам

В целом, вопрос решён: владельцам бастовавших пунктов выдачи возвращают деньги за якобы бракованный и возвращённый товар, и разблокируют их в системе. С сотрудников снимают штрафы, теперь автоматически с них деньги списывать не будут. Можно спокойно работать.

А чтобы в будущем таких ситуация не возникало, депутаты готовят законопроект. В нём пропишут все детали работы маркетплейсов. Условно его называют «законом Бакальчук», по имени владелицы Wildberries.