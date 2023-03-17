Вопрос решён: сегодня Wildberries разблокирует все бастовавшие пункты выдачи и вернёт деньги сотрудникам

Не успела к делу подключиться прокуратура, как проблемы испарились.
Целую неделю Wildberries лихорадило. Сотрудников и владельцев пунктов выдачи взбесили новые правила и они отказались по ним работать. Объявили забастовку и по стране закрылись сотни ПВЗ. В ответ компания заблокировала их в системе логистики товаров и стала расторгать трудовые договора.
Но когда вопросом заинтересовались в Госдуме, владельцы «Ягодок» умерили пыл. А на трёхсторонней встрече, которую организовали депутаты - сотрудники ВБ, депутаты и ТОП-менеджмент компании - разговаривали с людьми тепло и ласково. Возможно потому, что к разбирательству подключились Минтруда и прокуратура.
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В целом, вопрос решён: владельцам бастовавших пунктов выдачи возвращают деньги за якобы бракованный и возвращённый товар, и разблокируют их в системе. С сотрудников снимают штрафы, теперь автоматически с них деньги списывать не будут. Можно спокойно работать.
А чтобы в будущем таких ситуация не возникало, депутаты готовят законопроект. В нём пропишут все детали работы маркетплейсов. Условно его называют «законом Бакальчук», по имени владелицы Wildberries.
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большие деньги не должны отшибать мозг и давать уверенность в безнаказанности.