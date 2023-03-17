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Вопрос решён: сегодня Wildberries разблокирует все бастовавшие пункты выдачи и вернёт деньги сотрудникам

Вопрос решён: сегодня Wildberries разблокирует все бастовавшие пункты выдачи и вернёт деньги сотрудникам

Автор:
17 марта 2023 16:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Госдума   блокировка   владельцы   забастовка   маркетплейс   прокуратура   пункт выдачи   сотрудники   
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Не успела к делу подключиться прокуратура, как проблемы испарились.

Целую неделю Wildberries лихорадило. Сотрудников и владельцев пунктов выдачи взбесили новые правила и они отказались по ним работать. Объявили забастовку и по стране закрылись сотни ПВЗ. В ответ компания заблокировала их в системе логистики товаров и стала расторгать трудовые договора.

Но когда вопросом заинтересовались в Госдуме, владельцы «Ягодок» умерили пыл. А на трёхсторонней встрече, которую организовали депутаты - сотрудники ВБ, депутаты и ТОП-менеджмент компании - разговаривали с людьми тепло и ласково. Возможно потому, что к разбирательству подключились Минтруда и прокуратура.

В целом, вопрос решён: владельцам бастовавших пунктов выдачи возвращают деньги за якобы бракованный и возвращённый товар, и разблокируют их в системе. С сотрудников снимают штрафы, теперь автоматически с них деньги списывать не будут. Можно спокойно работать.

А чтобы в будущем таких ситуация не возникало, депутаты готовят законопроект. В нём пропишут все детали работы маркетплейсов. Условно его называют «законом Бакальчук», по имени владелицы Wildberries.

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Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Госдума   блокировка   владельцы   забастовка   маркетплейс   прокуратура   пункт выдачи   сотрудники   
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14  комментариев
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4k
Старичок 2 часа назад
я надеюсь, что прокуратура и минтруд е остановятся и все таки закончат проверку, и дадут правовое заключение по прошедшим событиям.
большие деньги не должны отшибать мозг и давать уверенность в безнаказанности.
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4k
Григорий Полчаса назад
кабальчук
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1k
Карл Колбасов 37 минут назад
Наглость по убавили. Интересно, с на каком этапе сволочи управленцы начинают себя считать рабовладельцами?
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133
twincam 38 минут назад
Если бы еще владелицу прикрыли с конфискацией - вообще агонь было бы.
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4k
Феликс Дзержинский 48 минут назад
Не бакальчук, а Рабам-}{уй- Денег-Дам.
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85
Катюшка Час назад
Даже внешне - противная дамочка.....
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Т.е пока по башке не пригрозят стукнуть они на херу вертели все законодательства ? ))) Не, ну если холопы не ропчут, можно их доить, куле... Уйдут одни - придут другие. Расчёт даже не тонкий, а просто покуистический ))
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2k
RaiJu Час назад
в общем, если вы получите не тот товар, то возврат будет стоить в 3 раза дороже.
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31k
Андрей Иванов Час назад
Владельцы других маркетплейсов вот сейчас дико благодарны Бакальчук
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4k
Трям Час назад
Еще обоссать эту косоглазую писду и на мороз!
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133
twincam Трям 36 минут назад
Правильно писать - п.е.с.д.у - ибо оно к прекрасному женскому органу не имеет отношения.
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7k
Echo 2 часа назад
Теперь надо стрясти с них упущенную выгоду
, зачем этой 4.7 лярда зелени
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
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52k
dima423 2 часа назад
Ну и хорошо)
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