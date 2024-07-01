Способы хранения велосипеда в квартире

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Велосипед - классный транспорт, однако не всегда его есть, где хранить. Лучше всего использовать неэксплуатируемые помещения, чтобы не отнимать пространство квартиры. В этой подборке собраны варианты того, как можно хранить двухколёсный транспорт.
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2. Но вот несколько советов, как обезопасить железного коня и удобно хранить в квартире: используйте настенные кронштейны, чтобы подвесить велосипед вертикально и сэкономить место на полу
3. Складные велосипеды – отличное решение для маленьких квартир, так как их легко хранить в шкафу или под кроватью
6. Вертикальные стойки помогут разместить велосипед в углу комнаты, не занимая много пространства
7. А на балконе велосипед лучше хранить в специальном защитном чехле, чтобы он был защищен от пыли и непогоды
8. Использование подвесных систем на потолке позволяет поднять велосипед над уровнем пола, освобождая полезное пространство
А как вы храните железного коня?
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