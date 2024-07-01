FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1725 постов • 610 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Способы хранения велосипеда в квартире

Способы хранения велосипеда в квартире

Автор:
01 июля 2024 12:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: велосипед   интересно   как хранить   как хранить велосипед   организация пространства   фото   хранение   
1165
15

Велосипед - классный транспорт, однако не всегда его есть, где хранить. Лучше всего использовать неэксплуатируемые помещения, чтобы не отнимать пространство квартиры. В этой подборке собраны варианты того, как можно хранить двухколёсный транспорт.

×

А как вы храните железного коня?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: велосипед   интересно   как хранить   как хранить велосипед   организация пространства   фото   хранение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
893k
А.Берестенко 52 минуты назад
Ща мы их через всю квартиру и над диваном в гостинной повесим!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
35k
Ego sum qui sum 10 минут назад
если на велике ездили только по красным дорожкам, то он чистый и хоть на стене хоть в шкафу, иначе это утопия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Kucher Полчаса назад
Я к этому вопросу проще подошёл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
S__D 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ишты 51 минуту назад
Это пипец какой-то! Фото и подписи к ним совпадают только там, где нет подписей к фото! Неужели так трудно просмотреть собственный пост перед тем, как выкладывать его?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр Час назад
У меня недорогой велик, просто в подъезде, в колясочной стоит круглый год, рядом с великами жены, дочерей, соседей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1774 поста (1727 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76459



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного
«Мы сами кайфанули». Сурдопереводчица Ангелина стала звездой московского выпускного
В Якутии пьяный полицейский вломился с женой в чужой дом, устроил секс-оргию и кидался на шокированных хозяев
В Якутии пьяный полицейский вломился с женой в чужой дом, устроил секс-оргию и кидался...
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#полиция#новости#Юмор#факты#Крым#шоу#Индия
#в мире#люди#Китай#забавно#конфликт#задержание#кошка#собака#сарказм
#история#Прикол#Россия#Москва#кот#авария#Турция#Спорт#кино
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого Свадебное путешествие на тандеме: как молодожены проехали кругосветку на двухместном велосипеде Свадебное путешествие на тандеме: как молодожены проехали кругосветку на двухместном велосипеде Как японцы украшают свои велосипеды Как японцы украшают свои велосипеды Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда Рой пчёл облепил велосипед доставщика еды Рой пчёл облепил велосипед доставщика еды

На что жалуетесь?

Вернуться