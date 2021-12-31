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24 девушки, которых называли самыми красивыми с 1990 по 2021 год

24 девушки, которых называли самыми красивыми с 1990 по 2021 год (29 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   актрисы   знаменитости   красота   подборка   самые красивые   фото   
1348
29

TC Candler — это платформа, которая из года в год выбирает самых симпатичных знаменитостей со всего света.

Началось всё ещё в 1990 году, и эта ежегодная традиция вовсе не думает прекращаться. Сейчас можно заметить, как менялись вкусы людей и жюри. Сначала самыми красивыми чаще всего признавались актрисы, но в последнее время упор уходит в певиц, моделей и блогеров. Кроме того, поменялись и страны, откуда родом были победительницы. В общем, за 31 год многое успело измениться!


1990 год: Мишель Пфайффер

×
×

Американская актриса.


1991 год: Мег Райан


Американская актриса.


1992 и 1993 год: Мишель Пфайффер


Американская актриса.


1994 год: Изабель Юппер


Французская актриса.


1995 и 1996 год: Софи Марсо


Французская актриса.


1997 год: Николь Кидман


Австралийская и американская актриса.


1998 год: Гвинет Пэлтроу


Американская актриса.


1999 год: Андреа Корр


Ирландская певица и актриса.


2000 год: Дженнифер Коннелли


Американская актриса.


2001 год: Николь Кидман


Австралийская и американская актриса.


2002 год: Андреа Корр


Ирландская певица и актриса.


2003 год: Дженнифер Коннелли


Американская актриса.


2004 год: Линдси Лохан


Американская актриса.


2005 и 2006 год: Кира Найтли


Британская актриса.


2007 год: Кэйт Бекинсэйл


Британская актриса.


2008 год: Натали Портман


Американская актриса израильского происхождения.


2009 год: Роуз Бирн


Австралийская актриса.


2010 год: Камилла Белль


Американская актриса.


2011 год: Эмма Уотсон


Британская актриса.


2012 год: Эмилия Кларк


Британская актриса.


2013 год: Марион Котийяр


Французская актриса.


2014 и 2015 год: Им Чжин А 


Певица, актриса и модель и Южной Кореи.


2016 год: Джордан Данн



Британская модель.

2017 год: Лиза Соберано


Филиппино-американская актриса и модель.


2018 год: Тилан Блондо


Модель из Франции.


2019 год: Чжоу Цзыюй


Певица из Тайваня.


2020 год: Яэль Шелбиа


Модель из Израиля.


2021 год: Лалиса Манобан


Певица из Таиланда, вокалистка группы BLACKPINK.


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Метки: актриса   актрисы   знаменитости   красота   подборка   самые красивые   фото   
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1k
Viktor 2 часа назад
Половина крокодилов .
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45
Игорь Ш 21 минуту назад
Не просто спорно, а вызывающе! Сами назвали, сами любуются... Ну а что, если всех красавиц пожгли на кострах когда-то... Теперь у них одни Ганситы... Так им и надо!
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9k
Шео 22 минуты назад
Красота в глазах смотрящего...

на мой субъективный взгляд, большинство фото - просто симпатичные дамы.
(за 2016 из серии фу бля)
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2k
Sergius SPb 41 минуту назад
Только Кейт Бэкинсейл и все. Остальное вкусовщина.
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36k
Алексей 41 минуту назад
видали и по симпатичнее
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5k
Miraton 46 минут назад
Эту подборку по традиции должна была завершать Моника Беллуччи.
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914
Вадим Курбатов 50 минут назад
Девчули, конечно, симпатичные, но уж что б прям красавицы года я б не сказал!
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756k
AccheDin 2 часа назад
«Начали за здравие, а кончили за упокой»
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12k
Erorist 2 часа назад
Девки как девки. Не для красного словца, но в любом даже провинциальном городе есть девчонки, которые бы всех в этом списке переплюнули.
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5k
TirAn 2 часа назад
не однозначно, однако
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Весьма спорная подборка.
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