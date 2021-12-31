24 девушки, которых называли самыми красивыми с 1990 по 2021 год

TC Candler — это платформа, которая из года в год выбирает самых симпатичных знаменитостей со всего света.
Началось всё ещё в 1990 году, и эта ежегодная традиция вовсе не думает прекращаться. Сейчас можно заметить, как менялись вкусы людей и жюри. Сначала самыми красивыми чаще всего признавались актрисы, но в последнее время упор уходит в певиц, моделей и блогеров. Кроме того, поменялись и страны, откуда родом были победительницы. В общем, за 31 год многое успело измениться!
1990 год: Мишель Пфайффер
Американская актриса.
1991 год: Мег Райан
Американская актриса.
1992 и 1993 год: Мишель Пфайффер
Американская актриса.
1994 год: Изабель Юппер
Французская актриса.
1995 и 1996 год: Софи Марсо
Французская актриса.
1997 год: Николь Кидман
Австралийская и американская актриса.
1998 год: Гвинет Пэлтроу
Американская актриса.
1999 год: Андреа Корр
Ирландская певица и актриса.
2000 год: Дженнифер Коннелли
Американская актриса.
2001 год: Николь Кидман
Австралийская и американская актриса.
2002 год: Андреа Корр
Ирландская певица и актриса.
2003 год: Дженнифер Коннелли
Американская актриса.
2004 год: Линдси Лохан
Американская актриса.
2005 и 2006 год: Кира Найтли
Британская актриса.
2007 год: Кэйт Бекинсэйл
Британская актриса.
2008 год: Натали Портман
Американская актриса израильского происхождения.
2009 год: Роуз Бирн
Австралийская актриса.
2010 год: Камилла Белль
Американская актриса.
2011 год: Эмма Уотсон
Британская актриса.
2012 год: Эмилия Кларк
Британская актриса.
2013 год: Марион Котийяр
Французская актриса.
2014 и 2015 год: Им Чжин А
Певица, актриса и модель и Южной Кореи.
2016 год: Джордан Данн
Британская модель.
2017 год: Лиза Соберано
Филиппино-американская актриса и модель.
2018 год: Тилан Блондо
Модель из Франции.
2019 год: Чжоу Цзыюй
Певица из Тайваня.
2020 год: Яэль Шелбиа
Модель из Израиля.
2021 год: Лалиса Манобан
Певица из Таиланда, вокалистка группы BLACKPINK.
Источник:
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Понравилось23
на мой субъективный взгляд, большинство фото - просто симпатичные дамы.
(за 2016 из серии фу бля)