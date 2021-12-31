24 девушки, которых называли самыми красивыми с 1990 по 2021 год

Началось всё ещё в 1990 году, и эта ежегодная традиция вовсе не думает прекращаться. Сейчас можно заметить, как менялись вкусы людей и жюри. Сначала самыми красивыми чаще всего признавались актрисы, но в последнее время упор уходит в певиц, моделей и блогеров. Кроме того, поменялись и страны, откуда родом были победительницы. В общем, за 31 год многое успело измениться!

1990 год: Мишель Пфайффер