В тюрьмах США существует многолетняя традиция — приговоренный к смертной казни может выбрать, чем он хочет полакомиться в последний раз. В пределах разумного, но все же. В каждого штате свои правила, связанные с этим ритуалом. Однако с сентября 2011 года в штате Техас традиция «вкусной последней трапезы» была отменена, и произошло это из-за одного человека.
В Техасе заключенные больше не покидают этот мир с полным желудком любимой еды — и за это они должны благодарить Лоренса Рассела Брюэра, который своим последним обедом так разозлил администрацию, что та вообще отменила эту привилегию для всех, кто ожидает смертной казни.
44-летний Брюэр был убийцей, сторонником превосходства белой расы, и сидел в тюрьме вместе с тремя другими преступниками за жуткое убийство Джеймса Берда-младшего. Они протащили жертву за пикапом три мили по дороге.
Брюэр и его сообщник Джон Кинг стали первыми белыми мужчинами, получившими смертный приговор за убийство чернокожего в современном Техасе, и их злодеяния побудили штат принять новые законы, касающиеся преступлений на почве ненависти.
Другой их сообщник, Шон Берри, был приговорен за это преступление к пожизненному заключению.
Перед казнью Брюэра 21 сентября 2011 г. его спросили, что бы он хотел съесть в качестве последнего блюда.
Брюэр решил напоследок ни в чем себе не отказывать и заказал миску жареной бамии с кетчупом, два куриных стейка с подливкой и луком, а также сырный омлет с говяжьим фаршем, халапеньо и болгарским перцем.
Но это еще не всё. Дополнительно он запросил чизбургер с беконом из трех сортов мяса, три фахитас, фунт барбекю и полбуханки белого хлеба, мясную пиццу, пинту ванильного мороженого Blue Bell, одна плитку помадки из арахисового масла с дробленым арахисом и три банки пива.
Но когда перед ним поставили блюда из его заказа, убийцы отказался от еды. Он сказал, что не голоден, и всю еда из камеры смертников была выброшена в мусорное ведро.
Сенатор от штата Техас Джон Уитмайр не отнесся к такому расточительству спокойно. Он обратился к руководству тюрьмы штата с просьбой прекратить почти 90-летнюю традицию предлагать осужденным последний ужин на выбор.
Что касается Брюэра, то он ни в чем не раскаялся. За день до казни, даже после того, как семья Джеймса Берда попросила пощадить его жизнь, он заявил в интервью телеканалу KHOU 11 News: «Что касается каких-либо сожалений, то нет, я ни о чем не жалею. Нет, по правде говоря, я бы сделал это снова и снова».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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