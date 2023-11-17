Брюэр и его сообщник Джон Кинг стали первыми белыми мужчинами, получившими смертный приговор за убийство чернокожего в современном Техасе, и их злодеяния побудили штат принять новые законы, касающиеся преступлений на почве ненависти.

Другой их сообщник, Шон Берри, был приговорен за это преступление к пожизненному заключению.

Перед казнью Брюэра 21 сентября 2011 г. его спросили, что бы он хотел съесть в качестве последнего блюда.

Брюэр решил напоследок ни в чем себе не отказывать и заказал миску жареной бамии с кетчупом, два куриных стейка с подливкой и луком, а также сырный омлет с говяжьим фаршем, халапеньо и болгарским перцем.

Но это еще не всё. Дополнительно он запросил чизбургер с беконом из трех сортов мяса, три фахитас, фунт барбекю и полбуханки белого хлеба, мясную пиццу, пинту ванильного мороженого Blue Bell, одна плитку помадки из арахисового масла с дробленым арахисом и три банки пива.