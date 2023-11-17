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Смертник заказал последнюю трапезу —&nbsp;и положил конец 87-летней традиции в Техасе

Смертник заказал последнюю трапезу — и положил конец 87-летней традиции в Техасе

Автор:
17 ноября 2023 15:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Последняя трапеза приговоренного к смерти   жизнь в сша   историия из жизни   последняя еда   последняя трапеза   смертник   
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В тюрьмах США существует многолетняя традиция — приговоренный к смертной казни может выбрать, чем он хочет полакомиться в последний раз. В пределах разумного, но все же. В каждого штате свои правила, связанные с этим ритуалом. Однако с сентября 2011 года в штате Техас традиция «вкусной последней трапезы» была отменена, и произошло это из-за одного человека.


В Техасе заключенные больше не покидают этот мир с полным желудком любимой еды — и за это они должны благодарить Лоренса Рассела Брюэра, который своим последним обедом так разозлил администрацию, что та вообще отменила эту привилегию для всех, кто ожидает смертной казни.


44-летний Брюэр был убийцей, сторонником превосходства белой расы, и сидел в тюрьме вместе с тремя другими преступниками за жуткое убийство Джеймса Берда-младшего. Они протащили жертву за пикапом три мили по дороге.


Брюэр и его сообщник Джон Кинг стали первыми белыми мужчинами, получившими смертный приговор за убийство чернокожего в современном Техасе, и их злодеяния побудили штат принять новые законы, касающиеся преступлений на почве ненависти.


Другой их сообщник, Шон Берри, был приговорен за это преступление к пожизненному заключению.

Перед казнью Брюэра 21 сентября 2011 г. его спросили, что бы он хотел съесть в качестве последнего блюда.


Брюэр решил напоследок ни в чем себе не отказывать и заказал миску жареной бамии с кетчупом, два куриных стейка с подливкой и луком, а также сырный омлет с говяжьим фаршем, халапеньо и болгарским перцем.


Но это еще не всё. Дополнительно он запросил чизбургер с беконом из трех сортов мяса, три фахитас, фунт барбекю и полбуханки белого хлеба, мясную пиццу, пинту ванильного мороженого Blue Bell, одна плитку помадки из арахисового масла с дробленым арахисом и три банки пива.


Но когда перед ним поставили блюда из его заказа, убийцы отказался от еды. Он сказал, что не голоден, и всю еда из камеры смертников была выброшена в мусорное ведро.


Сенатор от штата Техас Джон Уитмайр не отнесся к такому расточительству спокойно. Он обратился к руководству тюрьмы штата с просьбой прекратить почти 90-летнюю традицию предлагать осужденным последний ужин на выбор.


Что касается Брюэра, то он ни в чем не раскаялся. За день до казни, даже после того, как семья Джеймса Берда попросила пощадить его жизнь, он заявил в интервью телеканалу KHOU 11 News: «Что касается каких-либо сожалений, то нет, я ни о чем не жалею. Нет, по правде говоря, я бы сделал это снова и снова».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Последняя трапеза приговоренного к смерти   жизнь в сша   историия из жизни   последняя еда   последняя трапеза   смертник   
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4  комментария
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38k
russger 14 минут назад
Ой вы посмотрите, зечка их обидела, какие ска все нежные там
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11k
Zемляк 24 минуты назад
Заказал бы литрушку. Жахнул разом, уснул и не проснулся.
Или поросенка возрастом 10 лет, который родится только завтра.
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1k
WithU Полчаса назад
Мужик - кремень .
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7k
Echo Полчаса назад
Ну и правильно, лучше клизмы всем пусть ставят
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