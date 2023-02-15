25 самых необычных последних трапез перед казнью

Осуждённым на смертную казнь в США предоставляется право заказать любимые блюда для последнего приёма пищи. Многие тюрьмы, хотя и не все, готовы предложить людям, находящимся в камере смертников, последнюю трапезу, а некоторые даже делают всё возможное, чтобы удовлетворить какие-то необычные требования.
Насильники и убийцы детей — Фегер в 1963 году и Бьюэлл в 2002 году — сделали один и тот же заказ. Они попросили одну оливку с косточкой, чтобы после смерти вновь вернуться к жизни в виде оливкового дерева, символа мира и целомудрия.
Филипа Рэя Воркмана казнили в 2007 году за убийство полицейского во время ограбления ресторана. Воркман сделал необычный последний заказ пищи: он попросил вегетарианскую пиццу, но не для себя, а для местных бездомных. Просьба была отклонена. Но местные жители, узнав о ней, исполнили его последнюю волю.
Террорист из Оклахома-Сити Тимоти Маквей, организовавший один из самых крупных терактов в истории США, был казнён в 2001 году за убийство 168 человек и ранение сотен человек. Для своего последнего приёма пищи он попросил две пинты (примерно килограмм) мятного мороженого с шоколадной крошкой.
Вор-домушник Томас Дж. Грассо, убивший во время ограбления двух людей, хотел хорошо поесть, прежде чем уйти из этого мира. Он заказал мидии на пару, двойной чизбургер Burger King с клубничным молочным коктейлем, немного тыквенного пирога, манго и особые спагетти фирмы SpaghettiOs, которые считаются одними из лучших в мире. Прежде чем его казнили, он успел возмутиться тем, что спагетти ему принесли не те, что он заказал, а обычные. "Я хочу, чтобы пресса узнала об этом!", — заявил он недовольно.
Виновный в убийстве трёх человек Джеральд Ли Митчелл был казнён в 2011 году штате Техас. Когда ему дали возможность заказать последнюю трапезу, Митчелл решил воздержаться от изысканного ужина и вместо этого попросил ассорти конфет Jolly Rancher. Желание было удовлетворено.
Джон Уэйн Коннер хотел убедиться, что он не умрёт голодным. Поэтому его последний заказ состоял из 10 кусочков хрустящего жареного сома, 10 хашпаппи на гарнир, целой, нарезанной сырой луковицы, двух тройных гамбургеров и двух пинт ванильного мороженого.
Осуждённый за убийство и ограбление Смит сделал один из самых необычных заказов: он попросил немного грязи для совершения ритуала вуду, который должен был помочь его духу двигаться дальше. Но в меню грязи не оказалось, поэтому ему пришлось сделать другой выбор. В итоге он остановился на йогурте.
В 1999 году осуждённый за убийство женщины Доби Гиллис Уильямс был казнён с помощью смертельной инъекции. В качестве последней трапезы выступили мороженое и 12 шоколадных батончиков.
Знаете ли вы, что если вы находитесь в камере смертников в Техасе, то не получаете последний обед? Вместо этого вы едите то, что все остальные едят в этот день. А виной всему Лоуренс Рассел Брюэр. После его выходки последнюю трапезу в Техасе отменили. Брюэр попросил и получил два жареных куриных стейка с соусом и луком; чизбургер с тройным беконом; сырный омлет; миску жареной бамии; один фунт мяса барбекю с половиной буханки белого хлеба; три фахитас; большую мясную пиццу; одну пинта мороженого Blue Bell; арахисовую помадку с дробленым арахисом и три корнеплода. И ни к чему не притронулся. Сенатор штата узнал об этом и пришёл в ярость, потребовав прекратить практику последней трапезы потому, что такие люди, как Брюэр, высмеивали её.
Кристофер Брукс встретил свою кончину в 2016 году, но напоследок решил ещё раз перекусить. Так, как он привык. Вместо нормальной еды он попросил две баночки арахисового масла и газировку «Доктор Пеппер».
В 2012 году Гэри Карл Симмонс-младший был казнён, среди прочего, за убийство и расчленение человека. Когда его время, наконец, пришло, было ощущение, что он пытается убить себя своей последней трапезой, чтобы не оставлять это государственной машине.
Он заказал пиццу Pizza Hut Super Supreme Deep Dish плюс обычную пиццу с тремя видами сыра, оливками, сладким перцем, помидорами, чесноком и итальянской колбасой. Ещё у него было 10 упаковок сыра "Пармезан" по 8 унций (225 г); 10 пакетов с соусом "Ранчо" по 8 унций; один большой пакет сыра Doritos для начос; 8 унций сыра халапеньо начо; 4 унции нарезанного халапеньо; 2 больших клубничных коктейля; две бутылки вишнёвой колы; один большая упаковка картофеля фри из McDonald’s с дополнительным кетчупом и майонезом; две пинты клубничного мороженого. Всё это вместе составило чуть менее 29 000 калорий.
Один из самых жутких серийных убийц в истории (и в немалой степени ответственный за современное увлечение злыми клоунами) Джон Уэйн Гейси был казнён в 1994 году за убийство по меньшей мере 33 молодых людей. Последней трапезой Гейси стала огромная порция жирной и солёной еды, состоящая из 12 жареных креветок и ведра из 21 крылышка KFC с картофелем фри. Чтобы сохранить здоровье, он также попросил фунт (примерно полкилограмма) клубники. Гейси работал менеджером KFC, когда был на свободе, поэтому он был лояльным к бренду.
Шарлиз Терон помогла серийной убийце Эйлин Уорнос прославиться благодаря фильму «Монстр». В реальной жизни Уорнос была казнена с помощью смертельной инъекции в 2002 году. Она отказалась от последней трапезы и просто выпила одну чашку кофе напоследок. Чёрного, без сахара.
В 1992 году убийца двух подростков Роберт Харрис встретился с газовой камерой в тюрьме Сан-Квентин после того, как был осуждён в 1979 году. Его последняя трапеза включала две большие пиццы Domino’s, ведерко KFC и немного мороженого. Также он заказал пакет драже и пачку сигарет Camel.
Не все так серьёзно относятся к последней трапезе. Джеффри Барни провёл четыре года в камере смертников, прежде чем его казнили за убийство. Когда пришло его время, он заказал две полные коробки хлопьев Frosted Flakes и пинту (примерно поллитра) молока.
Оделл Барнс был казнен в 2000 году и признан виновным в безжалостном убийстве. По-видимому, имелись некоторые доказательства того, что он, возможно, был невиновен в преступлении, но дело так и не было полностью расследовано, и Барнса всё равно казнили. Его последняя просьба была не о еде, а о справедливости, равенстве и мире во всём мире. Если он был виновен, это запутанный способ уйти. Если он был невиновен, то это очень печально.
Джеймс Генри решил перед казнью вкусить дюжину сырых устриц в первый и последний раз. Он съел все 12 штук, и надзиратель спросил, не хочет ли он добавки, но тот отказался.
Джеймс Рассел, который был музыкантом до того, как решил попробовать свои силы в похищениях и убийствах, среди прочих преступлений, не стал делать из еды культа. Он попросил одно-единственное яблоко для своей последней трапезы.
Питер Дж. Миниел был казнен в 2004 году за жестокое убийство. Когда пришло время последней трапезы, он сделал огромный заказ. В него входили 20 тако с говядиной, 20 энчиладас из говядины, два двойных чизбургера, пицца с халапеньо, жареная курица, соленые спагетти, половина шоколадного торта и половина ванильного торта, печенье и сливочное мороженое, карамельно-ореховое мороженое с помадкой, фруктовый пирог, две кока-колы, две пепси, два пива и два апельсиновых сока.
Уильям Бонин, убийца с автострады, был настоящим монстром, который убил 21 человека (это были юноши и мальчики). Когда его наконец казнили, его последняя просьба о еде была такой же ненормальной, как и он сам. Ему принесли ему две большие пиццы с пепперони и сосисками, три пинты кофейного мороженого и три упаковки кока-колы по шесть штук. Неизвестно, успел ли он выпить всю эту кока-колу.
Джон Артур Спенкелинк был казнен в 1979 году. Что он в последний раз ел, похоже, неизвестно. Но хорошо известно, что он пил: это были две порции чистого "Джека Дэниэлса", которыми он поделился с начальником тюрьмы. Казнь была сочтена несколько спорной, поскольку многие считали, что Спенкелинк совершил свои преступления в целях самообороны. Возможно, поэтому суперинтендант с ним и выпил.
На первый взгляд, последний приём пищи Йосваниса Валле не был таким уж странным. Он попросил гамбургеры, картофель фри и рис. Но при этом захотел, чтобы все четыре его гамбургера почти сгорели, его картошка фри почти сгорела, и рис тоже почти сгорел. У него также был халапеньо, лук, помидор и сыр.
Бенджамин Коул сидел в тюрьме за чудовищное убийство, и его адвокаты пытались добиться снисхождения на том основании, что он был психически болен. Это не сработало, и в 2022 году его казнили. В качестве последней трапезы он попросил то, что в тюрьме назвали «религиозной едой».
Она состояла из овощной лазаньи, лепёшки, салата и пакета фруктового напитка. Интересно, из какой это религии?
Двойной убийца Эдмунд Загорски решил ни в чём себе не отказывать, заказал свиную рульку и маринованный свиной хвост, и умял всё это в один присест.
Когда дело доходит до последнего приёма пищи, можно отойти от любых правил, не так ли? Есть история о заключённом-еврее в Сан-Квентине, который заказал кошерную еду на свой последний ужин. А затем попросил один бутерброд с ветчиной. Это был первый и последний раз, когда он пробовал свинину.
Источник:
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Как пример из этого поста: "три корнеплода" из №9.
"Root beer" из оригинального поста - это североамериканский аналог кваса, а не корнеплод.
И это только один пример...