25 самых необычных последних трапез перед казнью

В 2012 году Гэри Карл Симмонс-младший был казнён, среди прочего, за убийство и расчленение человека. Когда его время, наконец, пришло, было ощущение, что он пытается убить себя своей последней трапезой, чтобы не оставлять это государственной машине.

Он заказал пиццу Pizza Hut Super Supreme Deep Dish плюс обычную пиццу с тремя видами сыра, оливками, сладким перцем, помидорами, чесноком и итальянской колбасой. Ещё у него было 10 упаковок сыра "Пармезан" по 8 унций (225 г); 10 пакетов с соусом "Ранчо" по 8 унций; один большой пакет сыра Doritos для начос; 8 унций сыра халапеньо начо; 4 унции нарезанного халапеньо; 2 больших клубничных коктейля; две бутылки вишнёвой колы; один большая упаковка картофеля фри из McDonald’s с дополнительным кетчупом и майонезом; две пинты клубничного мороженого. Всё это вместе составило чуть менее 29 000 калорий.