FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1117 постов • 254 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Мак-Особняки: 25 безвкусных больших домов в пригородах США

Мак-Особняки: 25 безвкусных больших домов в пригородах США

Автор:
19 октября 2023 16:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: А как у них   архитектура   безвкусица   дизайн   дизайн интерьера дома   жизнь в сша   особняки   пафосный провал   уродливые здания   
1767
26

Сабреддит McMansionHell — это место, где люди делятся фотографиями псевдороскошных особняков, получивших популярность в 80-е годы и ставших символом показной пышности и отсутствия вкуса. В Америке такой дом называют «Мак-Особняк», поскольку он наводит на мысль о фастфуде: массово, дешево, некачественно.


Увидев мак-особняк, как правило, начинаешь задаваться вопросом о том, как появились такие чудеса архитектуры. Истоки этого явления берут начало в Калифорнии 1980-х годов — времени свободного притока капитала. Новые, более просторные дома должны были стать своеобразными особняками для представителей высшего среднего класса, желающих продемонстрировать свое материальное положение.


×
×

В действительности же многие покупатели брали ипотечные кредиты под высокие проценты для приобретения этих домов, набирали огромные долги и ускоряли рост жилищного пузыря, который лопнул в 2008 году. Многие люди в итоге потеряли свои дома или стоимость их недвижимости сильно упала.


Тем не менее, популярность мак-особняков привела к тому, что понятия о доме для среднего класса сильно изменились. Внезапно общая ванная комната стала казаться чем-то несуразным, а дом площадью 110 кв. метров начал вызывать клаустрофобию. Так что, хотя пузырь мак-особняков после кризиса лопнул, в целом они никуда не делись. Их по-прежнему очень много в пригородных районах.


Вот несколько характерных черт мак-особняков:


  • Ненормально большой дом и непропорционально маленький двор
  • Изобилие случайных элементов экстерьера
  • Неправильно или ассиметрично расположенные окна, двери, колонны и пр.
  • Неудачное сочетание различных архитектурных стилей
  • Огромные гаражи (их называют Гараж-Махал)
  • Строительные материалы низкого качества
  • Видите новостройку, которая уже начала разрушаться? Это оно!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: А как у них   архитектура   безвкусица   дизайн   дизайн интерьера дома   жизнь в сша   особняки   пафосный провал   уродливые здания   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
колонны нужны для поддержания крыши
не благодари
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
15k
Hairy 13 минут назад
Автору этого говнопоста из окна съёмной однушки в убитой хрущёвке виднее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
pssst 22 минуты назад
многие дома вполне норм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Полчаса назад
я правильно понял, чуваки живущие в однотипных фанерных обоссанках постройки начала 20 века называют эти дома "массово, дешево, некачественно"
что бл*ядь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кыся 41 минуту назад
А мне половина понравились. В детстве я каждое лето жил в подобном доме, это был летний пансионат примерно на 15 больших комнат, но поскольку состояние его было откровенно паршивым, его сдавали за копейки, просто чтоб мы его хотя бы протапливали. Да, топить его, конечно, было бы весьма затратно, но в комплекте был здоровый сарай с торфобрикетами, а мне нравилось разжигать печки и наблюдать, как трепещет пламя. За окном идет дождик, а ты сидишь прямо на полу у печки и тебе так тепло и хорошо становится...
Ну и огромная территория огромный плюс для пацанов, мы даже прудик там выкопали. Лопатами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Нуи Хусим 45 минут назад
Такое впечатление что в Пиндосию перебралась толпа цыганских баронов со всего мира!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Курбатов 46 минут назад
Нормальные дома. Да и не спорят о вкусах. Вы на наши деревенские дома- франкенштейны посмотрите, которые наследники попилили вдоль и поперек по 10 раз и каждый воплотил свои мечты в силу своих возможностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta Час назад
Фиг знает про вкус и внешний вид, но я бы в большинстве этих домов с удовольствием бы жил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
1. Большой зАмок хорошо смотрится посреди большого участка. Когда соседи подпирают со всех сторон, это уже не то.
2. Если маленькая семья живёт в большом доме, им нужна приходящая прислуга, хотя бы, чтобы регулярно протирать пыль во всех комнатах. И полы мыть.
3. Ну и в доме постоянно нужно что-то где-то ремонтировать, чем дом больше, тем таких мест больше.

Вывод: большие и супербольшие дома хороши для того 01% населения, которые могут приобрести их не залезая в кредиты. А среднему классу преувеличенно-большой дом не нужен, даже если он есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Да ништяк мне это... и пох что дом накуевертили, зато природа какая вокруг... вообще на дом не очень похоже, может это гостиница?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Херасе скидочка) А что с ним не так? вроде более менее нормальный дом)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110972



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября
Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»
Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»
Набирающие популярность в сообществах
В России начинается охота за новыми 1000 рублевыми купюрами “без крестов”
В России начинается охота за новыми 1000 рублевыми купюрами “без крестов”
Царицынский рынок⁠⁠ до и после реконструкции
Царицынский рынок⁠⁠ до и после реконструкции
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умение гуглить

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Прикол#интересное#забавно#подборка#фильм#знаменитости#конфликт
#животные#машина#автомир#кино#аварии#авто аварии#позитив#собака#Мемы#трейлер
#в мире#автомобили#Юмор#США#ДТП#Автовсячина#факты#дети#суд#дизайн
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км 18 домов, которые построены с такими архитектурными причудами, что невольно задумываешься: «Реальны ли они?» 18 домов, которые построены с такими архитектурными причудами, что невольно задумываешься:... 30 архитектурных «шедевров», которые вошли в Зал антиславы интернета 30 архитектурных «шедевров», которые вошли в Зал антиславы интернета 35 раз, когда дизайнеры действительно постарались ради детей 35 раз, когда дизайнеры действительно постарались ради детей 10 инсталляций от британского художника, которые удивят своим размахом 10 инсталляций от британского художника, которые удивят своим размахом Дизайнер нарисовал объёмные здания в виде животных, и они впечатляют Дизайнер нарисовал объёмные здания в виде животных, и они впечатляют

На что жалуетесь?

Вернуться