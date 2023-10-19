Мак-Особняки: 25 безвкусных больших домов в пригородах США

Сабреддит McMansionHell — это место, где люди делятся фотографиями псевдороскошных особняков, получивших популярность в 80-е годы и ставших символом показной пышности и отсутствия вкуса. В Америке такой дом называют «Мак-Особняк», поскольку он наводит на мысль о фастфуде: массово, дешево, некачественно.
Увидев мак-особняк, как правило, начинаешь задаваться вопросом о том, как появились такие чудеса архитектуры. Истоки этого явления берут начало в Калифорнии 1980-х годов — времени свободного притока капитала. Новые, более просторные дома должны были стать своеобразными особняками для представителей высшего среднего класса, желающих продемонстрировать свое материальное положение.
В действительности же многие покупатели брали ипотечные кредиты под высокие проценты для приобретения этих домов, набирали огромные долги и ускоряли рост жилищного пузыря, который лопнул в 2008 году. Многие люди в итоге потеряли свои дома или стоимость их недвижимости сильно упала.
Тем не менее, популярность мак-особняков привела к тому, что понятия о доме для среднего класса сильно изменились. Внезапно общая ванная комната стала казаться чем-то несуразным, а дом площадью 110 кв. метров начал вызывать клаустрофобию. Так что, хотя пузырь мак-особняков после кризиса лопнул, в целом они никуда не делись. Их по-прежнему очень много в пригородных районах.
Вот несколько характерных черт мак-особняков:
- Ненормально большой дом и непропорционально маленький двор
- Изобилие случайных элементов экстерьера
- Неправильно или ассиметрично расположенные окна, двери, колонны и пр.
- Неудачное сочетание различных архитектурных стилей
- Огромные гаражи (их называют Гараж-Махал)
- Строительные материалы низкого качества
- Видите новостройку, которая уже начала разрушаться? Это оно!
11. «Логанвилль, Джорджия. Дом площадью 1765 кв. м. Первоначальная цена 2,6 млн долларов, в итоге продан за 374 900 долларов»
14. «Попытка создать самый уродливый дом, который только можно себе представить, удалась на 10 из 10 баллов»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не благодари
Ну и огромная территория огромный плюс для пацанов, мы даже прудик там выкопали. Лопатами!
2. Если маленькая семья живёт в большом доме, им нужна приходящая прислуга, хотя бы, чтобы регулярно протирать пыль во всех комнатах. И полы мыть.
3. Ну и в доме постоянно нужно что-то где-то ремонтировать, чем дом больше, тем таких мест больше.
Вывод: большие и супербольшие дома хороши для того 01% населения, которые могут приобрести их не залезая в кредиты. А среднему классу преувеличенно-большой дом не нужен, даже если он есть.