Мак-Особняки: 25 безвкусных больших домов в пригородах США

Тем не менее, популярность мак-особняков привела к тому, что понятия о доме для среднего класса сильно изменились. Внезапно общая ванная комната стала казаться чем-то несуразным, а дом площадью 110 кв. метров начал вызывать клаустрофобию. Так что, хотя пузырь мак-особняков после кризиса лопнул, в целом они никуда не делись. Их по-прежнему очень много в пригородных районах.