Жительница Нью-Йорка провела экскурсию по квартире стоимостью 7 000 долларов в месяц

Жизнь в Нью-Йорке часто романтизируется и превозносится теми, кто может позволить себе жить там хорошо. Однако реальность жизни в этих бетонных джунглях такова, что, если у вас нет очень большой зарплаты или родителей, которые будут вас содержать, вам, скорее всего, будет трудно сводить концы с концами.

По данным RentCafe, стоимость жизни в Нью-Йорке на 78% выше, чем в среднем по стране, и на 37% выше, чем в среднем по штату. Жилье в Большом Яблоке на 228% дороже, чем в среднем по США, а продукты питания примерно на 26% дороже, чем в большинстве других городов страны. И, похоже, в ближайшее время дешеветь не будет.

По данным CNBC, в августе 2023 г. средняя стоимость аренды жилья на Манхэттене достигла исторического максимума — 5 588 долл. в месяц. А вообще с 2019 года цены на аренду жилья на Манхэттене выросли на 30%.