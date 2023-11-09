Жительница Нью-Йорка провела экскурсию по квартире стоимостью 7 000 долларов в месяц

Элли Шапиро из Нью-Йорка недавно выложила на TikTok видеоролик, в котором показала свою довольно скромную квартиру с очень нескромной арендной платой в 7 000 долларов. Неудивительно, что ролик назван «Почему мы вынуждены переехать».
То, что «Большое яблоко» — это дорого, конечно, не новость, но арендодатели не перестают удивлять наглостью, с которой они поднимают цены на аренду.
Перед тем как съехать из съемной квартиры в Нью-Йорке, Элли Шапиро решила рассказать о том, насколько неподъемными стали цены на аренду жилья
«К сожалению, в нашем доме подняли арендную плату, а площадь квартиры — всего 570 квадратных футов (53 кв. м), поэтому мы вынуждены переехать».
«Это кухня, на которую, честно говоря, я не могу пожаловаться. Она великолепна. Да, очень маленькая, но отделка потрясающая, особенно для Нью-Йорка»
«Этот шум (на видео — шум сирены) вы слышите весь день и всю ночь, а они хотят брать за это 7 000 долларов в месяц»
«Вот еще в угол удалось впихнуть маленький столик с зеркалом. Но больше ничего не помещается»
«А шкаф для одежды буквально лопается по швам, ведь он предназначен для меня и моего парня. Моя обувь туда не помещается, хотя две трети шкафа — мои»
«За эти деньги можно было бы подумать, что мы с комфортом живем в огромной квартире. Видите, это не так. За такие деньги, что с нас берут, жить тут просто непрактично».
Вот полная экскурсия по квартире Элли
Жизнь в Нью-Йорке часто романтизируется и превозносится теми, кто может позволить себе жить там хорошо. Однако реальность жизни в этих бетонных джунглях такова, что, если у вас нет очень большой зарплаты или родителей, которые будут вас содержать, вам, скорее всего, будет трудно сводить концы с концами.
По данным RentCafe, стоимость жизни в Нью-Йорке на 78% выше, чем в среднем по стране, и на 37% выше, чем в среднем по штату. Жилье в Большом Яблоке на 228% дороже, чем в среднем по США, а продукты питания примерно на 26% дороже, чем в большинстве других городов страны. И, похоже, в ближайшее время дешеветь не будет.
По данным CNBC, в августе 2023 г. средняя стоимость аренды жилья на Манхэттене достигла исторического максимума — 5 588 долл. в месяц. А вообще с 2019 года цены на аренду жилья на Манхэттене выросли на 30%.
Ни одна квартира на Манхэттене также не застрахована от повышения арендной платы. По данным CNBC, однокомнатные квартиры после пандемии подорожали на 19%, но еще больше пострадали более просторные и дорогие квартиры: цены на трехкомнатные квартиры выросли на 36%. К сожалению, спрос также часто превышает предложение, когда речь идет о поиске квартиры в Нью-Йорке, поскольку многие арендаторы предпочитают оставаться на месте, а не бороться за новое жилье.
Доля вакантного жилья в городе составляет всего 3%, а на 10 тыс. жителей Нью-Йорка приходится 73 бездомных, сообщает Pew. По данным New York Times, половина населения города уже не может позволить себе жить в нем. В то же время в таких штатах, как Миссисипи, арендаторы могут платить за однокомнатную квартиру около 700 долл. в месяц.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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https://www.cian.ru/cat.php?deal_type=rent&district[0]=4&engine_version=2&offer_type=flat&p=2&room2=1&type=4https://www.cian.ru/cat.php?deal_type=rent&district[0]=4&engine_version=2&offer_type=flat&p=2&room2=1&type=4
Как-то и не ожидал увидеть что-то иное.