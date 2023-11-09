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Жительница Нью-Йорка провела экскурсию по квартире стоимостью 7 000 долларов в месяц

Жительница Нью-Йорка провела экскурсию по квартире стоимостью 7 000 долларов в месяц

Автор:
09 ноября 2023 14:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   аренда   арендная плата   высокая аренда   жизнь в сша   жилищный вопрос   нью-йорк. сша   стоимость жилья   стоимость квартир   
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Элли Шапиро из Нью-Йорка недавно выложила на TikTok видеоролик, в котором показала свою довольно скромную квартиру с очень нескромной арендной платой в 7 000 долларов. Неудивительно, что ролик назван «Почему мы вынуждены переехать».


То, что «Большое яблоко» — это дорого, конечно, не новость, но арендодатели не перестают удивлять наглостью, с которой они поднимают цены на аренду.



«К сожалению, в нашем доме подняли арендную плату, а площадь квартиры — всего 570 квадратных футов (53 кв. м), поэтому мы вынуждены переехать».


«За эти деньги можно было бы подумать, что мы с комфортом живем в огромной квартире. Видите, это не так. За такие деньги, что с нас берут, жить тут просто непрактично».




Жизнь в Нью-Йорке часто романтизируется и превозносится теми, кто может позволить себе жить там хорошо. Однако реальность жизни в этих бетонных джунглях такова, что, если у вас нет очень большой зарплаты или родителей, которые будут вас содержать, вам, скорее всего, будет трудно сводить концы с концами.


По данным RentCafe, стоимость жизни в Нью-Йорке на 78% выше, чем в среднем по стране, и на 37% выше, чем в среднем по штату. Жилье в Большом Яблоке на 228% дороже, чем в среднем по США, а продукты питания примерно на 26% дороже, чем в большинстве других городов страны. И, похоже, в ближайшее время дешеветь не будет.


По данным CNBC, в августе 2023 г. средняя стоимость аренды жилья на Манхэттене достигла исторического максимума — 5 588 долл. в месяц. А вообще с 2019 года цены на аренду жилья на Манхэттене выросли на 30%.


Ни одна квартира на Манхэттене также не застрахована от повышения арендной платы. По данным CNBC, однокомнатные квартиры после пандемии подорожали на 19%, но еще больше пострадали более просторные и дорогие квартиры: цены на трехкомнатные квартиры выросли на 36%. К сожалению, спрос также часто превышает предложение, когда речь идет о поиске квартиры в Нью-Йорке, поскольку многие арендаторы предпочитают оставаться на месте, а не бороться за новое жилье.



Доля вакантного жилья в городе составляет всего 3%, а на 10 тыс. жителей Нью-Йорка приходится 73 бездомных, сообщает Pew. По данным New York Times, половина населения города уже не может позволить себе жить в нем. В то же время в таких штатах, как Миссисипи, арендаторы могут платить за однокомнатную квартиру около 700 долл. в месяц.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нью-Йорк   аренда   арендная плата   высокая аренда   жизнь в сша   жилищный вопрос   нью-йорк. сша   стоимость жилья   стоимость квартир   
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12  комментариев
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57k
dima423 2 часа назад
Эта квартира 53 квадрата или эта новая куда они съехали? Чето по ощущениям тут метров 30 квадратных... Цены охеревшие конечно, у нас такая квартира в центре москвы будет стоить баксов 700, от силы)
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17k
Алекс 8 минут назад
Резко долистал до её кхм...лица и аж здрогнул.
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6k
Атомный Крот 9 минут назад
Ну, в принципе, Нью-Йорк у меня давно с подобным жильем ассоциируется.

Как-то и не ожидал увидеть что-то иное.

Ссылка www.youtube.com
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16k
Kostick 51 минуту назад
если так мало свободного жилья для аренды, значит ценник устраивает потенциальных квартирантов.
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5k
Дмитрий ! Час назад
Пох
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33k
Ego sum qui sum Час назад
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2k
Жирный бот 2 часа назад
там цены на недвигу ипанись какие, я так ради интереса побродил по сайтам аренды жилья..Да зп в 7 тыс $ неплохо, пока дело жилья не коснется)
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27k
Сталкер 2 часа назад
Начхать мне как на Шапиро, так и на её квартиру. Как и в целом на её место жительства.
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