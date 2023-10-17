23 счастливчика, которым действительно нравится их работа

Пользователь Реддита u/puffmonkey92 задал хороший вопрос: «Народ, кто не испытывает ненависти к своей работе и получает достойную зарплату, вы чем занимаетесь?». Ответов было много и очень разных!
Кому-то это может показаться невероятным, но это правда: некоторым людям нравится их способ зарабатывать на хлеб насущный. Они любят свою работу и с удовольствием возвращаются к ней каждое утро.
«Я работаю в зоомагазине (только расходные материалы, никаких продаж животных) и зарабатываю 18 канадских долларов в час. Может быть, это и не очень «достойно» звучит, но точно лучше, чем минимальная зарплата, при этом ответственность (а значит, и стресс) существенно ниже по сравнению с другими сферами розничной торговли. Кроме того, у нас хороший владелец магазина, он заинтересован в нашем благополучии. Ежегодные повышения, рождественские премии, разделение прибыли, оплата всей запланированной смены, если она сокращена или отменена из-за погодных условий. Ну и уважение к личному времени — это очень важно. Ко мне относятся как к человеку, а не как к роботу, у которого нет жизни вне работы».
«Я работаю бухгалтером в банке. Хорошая зарплата, отличные льготы, куча отгулов и все праздники.
Это не особенно увлекательная, полезная или интересная работа, но она дает мне уверенность и свободу, чтобы сделать свою жизнь настолько увлекательной, полезной и интересной, насколько это возможно».
«Я работаю экономкой в мотеле. Мне нравится моя работа. Она позволяет мне работать одной, я могу слушать музыку, и мне нравится создавать порядок из хаоса. Кроме того, деньги здесь чертовски хорошие. Благодаря тому, как устроена наша зарплата, я зарабатываю вдвое больше, чем обычно в этой отрасли».
«Школьный уборщик. 30 долларов в час. 40 часов в неделю, 12 месяцев в году. Я получаю кучу замечательных медицинских и стоматологических льгот, оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, все местные и федеральные праздники также оплачиваются.
Но самый главный плюс — это то, что я работаю один. Как только учителя уходят, здание остается в моем распоряжении. С начальником я вижусь раз в месяц, если вообще его вижу. Я просто прихожу, включаю свои любимые подкасты, делаю свою работу и ухожу домой, а деньги появляются на моем счету два раза в месяц. Я могу произнести 100 слов за смену. Это просто великолепно».
«Я проработал в строительстве, занимаясь укладкой полов, 25 лет. Я всегда радовался, когда выходные заканчивались, и с нетерпением ждал рабочей недели. Моя жена сидела дома и воспитывала наших детей. Мы ездили в отпуск 3-4 раза в год. Оба моих ребенка закончили колледж. Так приятно каждый день работать руками и создавать в доме что-то прекрасное, что прослужит долгие годы. А потом получать хорошую зарплату за свой тяжелый труд».
«Я зарабатываю хорошие деньги, предлагая услуги пансиона для собак на своей территории. В дополнение к круглосуточному пансиону я дважды в неделю занимаюсь присмотром за собаками; собирать счастливых собак по городу — чертовски весело. Мне нравится работать дома, с собаками и вести свой собственный бизнес».
«Я проработал в JPL (Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте) 35 лет, разрабатывая и осуществляя полеты в дальний космос. Galileo, Mars Reconnaissance Orbiter, Stardust, Solar Probe, InSight и другие. Это была исключительно увлекательная работа, даже когда она была тяжелой. И я познакомился со множеством очень умных людей».
«Я работаю в питомнике. Я ухаживаю и кормлю как собак, так и кошек. Одна из моих ежедневных потребностей, если у меня есть на это время, — поиграть с собакой/кошкой или щенком/котенком. Это называется "поведенческое обогащение". Это помогает подготовить животных к жизни вне приюта. Это даже не похоже на работу».
«Я электрик. В большинстве случаев это тяжелая работа, но она приносит удовлетворение, когда все светится и работает как надо. Знать, что моя работа будет служить и через много лет, приятно, а видеть, как заказчики восхищаются новыми светильниками — тоже приятное чувство».
«Я авиадиспетчер. В прошлом году заработал около 120 тысяч долларов с учетом сверхурочных. Штатное расписание отстойное. С отпусками тоже проблема. Куча сверхурочных. Но я все равно люблю свою работу. 10 лет стажа, 13 лет до выхода на пенсию. Вынужденный выход на пенсию через 19 лет».
«Я единственный ИТ-специалист в семейном бизнесе. Они ничего не знают о компьютерах, поэтому, пока все работает без сбоев, меня никто не трогаетр. В неделю я уделяю реальной работе всего около 45 минут».
«Я работаю в лаборатории патологии в больнице. Я обрабатываю образцы крови и биоптатов, которые попадают на предметные стекла микроскопа для чтения патологоанатомами. Мне это очень нравится! Я чувствую, что помогаю людям, хотя никогда их не встречаю и они понятия не имеют, кто я такая».
«Я работаю библиотекарем, и частью моей работы является организация и проведение семинаров для детей и подростков по STEM (наука, технология, инжиниринг, математика). Поэтому мне приходится возиться с 3d-принтерами, лазерными резаками и прочими крутыми штуками. Попутно я также занимаюсь графическим дизайном и создаю веб-сайты, поскольку моя предыдущая работа была связана с веб-разработкой.
Работа у меня каждый день разная, а поскольку я работаю в государственном учреждении, то и льготы очень хорошие. Единственный минус — это зарплата, но я с удовольствием зарабатываю немного меньше, чтобы заниматься творческой работой, где я могу делать все, что захочу».
«Я сантехник. Я очень востребован, поэтому могу работать столько часов, сколько хочу, за ту зарплату, которую хочу, более или менее. Много самостоятельности, и я могу целый день возиться с вещами и чинить их».
«Я статистик и работаю в правительственном агентстве. Меня очень радует тот факт, что мне не приходится общаться с большим количеством людей».
«Я энтомолог. Я здесь только ради насекомых. Это около $65 тыс. в год, и я живу в не очень дорогом районе. Денег на жизнь хватает, если объединить их с доходом моего жениха».
«Я фермер. Зимой я могу находиться в снегу по колено с онемевшими пальцами на руках и ногах и чинить забор, а летом — работать над системой орошения на дикой жаре. У меня никогда нет ощущения, что я действительно работаю. Жизнь похожа на ролевую игру с открытым миром и несколько расплывчатыми сроками, которые нужно соблюдать в течение года. Самое сложное — поддерживать в себе мотивацию, чтобы не отстать. Мы начинаем сеять в середине апреля, но большую часть этой недели мы работали над сеялкой, и завтра она должна быть готова к работе. Я мог бы спать до полудня каждый день, если бы захотел, но времена года меняются...»
«UX/UI дизайнер. Я разрабатываю программное обеспечение. Не самая интересная работа, но мне нравится решать проблемы, и я могу работать удаленно. Я зарабатываю 185 тысяч долларов в год».
«Технический иллюстратор. Люблю работать с 3D-моделями и иллюстрировать. Половину времени я работаю из дома и в любое удобное для меня время. Мой начальник верит в то, что я выполню свою работу, поэтому я редко его вижу. С тех пор как я начал работать 2 года назад, я выплатил все свои долги и даже послал родителям немного денег за все, что они для меня сделали».
«Работаю няней и воспитателем. В настоящее время одна семья платит 26 долларов в час за 12 часов в неделю. Еще в одной семье я получаю 18 долларов в час, и смотрю там за детьми 24 часа в неделю. Еще одна семья платит 20 долларов в час за то, что я забираю/отвожу ребенка каждый день. Я живу в штате Калифорния, где минимальная зарплата составляет 7,25 долл. в час, так что у меня получается вполне приличный доход. Единственный минус — сумасшедшие дети и еще более сумасшедшие родители».
«Я работаю барменом на пивоваренном заводе и обожаю свою работу. Я работаю с одной и той же командой последние два года, работаю только два дня в неделю и зарабатываю около 1500-2000 долларов раз в неделю».
«Я массажист, зарабатываю примерно 70 долларов в час. Работаю 2,5 дня в неделю и приношу домой примерно 950 баксов. Атмосфера на работе прекрасная, клиенты замечательные, обожаю своих коллег».
«Я работаю учителем начальных классов. Моя работа кажется мне очень важной, дети смешат меня каждый день, я получаю зарплату выше средней, и мне этого более чем достаточно».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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