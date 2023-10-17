23 счастливчика, которым действительно нравится их работа

«Школьный уборщик. 30 долларов в час. 40 часов в неделю, 12 месяцев в году. Я получаю кучу замечательных медицинских и стоматологических льгот, оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, все местные и федеральные праздники также оплачиваются.

Но самый главный плюс — это то, что я работаю один. Как только учителя уходят, здание остается в моем распоряжении. С начальником я вижусь раз в месяц, если вообще его вижу. Я просто прихожу, включаю свои любимые подкасты, делаю свою работу и ухожу домой, а деньги появляются на моем счету два раза в месяц. Я могу произнести 100 слов за смену. Это просто великолепно».