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Саркофаги из грибов станут экологичной альтернативой деревянным гробам

Саркофаги из грибов станут экологичной альтернативой деревянным гробам

Автор:
31 мая 2023 10:04
Метки: Саркофаги из грибов   в мире   гроб   новости   факты   фото   экология   
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Компания Loop Biotech из Нидерландов готовится вывести на рынок новую форму контейнера для погребения человеческих тел под названием «Loop Living Cocoon». Она сделана из грибной массы и отличается тем, что полностью разлагается всего за 45 дней. Тело оказывается под землей в окружении питательной биомассы, на которой смогут произрастать другие растения и грибы.

Главная идея стартапа – экономическая. Классический деревянный гроб в развитых странах сегодня стоит очень дорого, счет порой идет на тысячи долларов, а фактической пользы от него никакой. Если родня желает сохранить тело покойного, его нужно подвергнуть бальзамированию и оставить в семейном склепе, где поддерживается определенный микроклимат. Подавляющему большинству людей это не по карману и не нужно, поэтому стартап предлагает альтернативу – аналог гроба из грибной массы по цене около $1000.

Грибные гробы в прямом смысле выращивают на специальной ферме, где из отходов переработки конопли создается каркас, в который высаживается грибной мицелий. При активном снабжении питательными веществами он заполняет форму всего за неделю. Такой «кокон» весит порядка 30 кг, в отличие от деревянного гроба весом 100-300 кг, что значительно упрощает его транспортировку.

Дизайн грибных гробов предельно прост, на них нет никаких украшений, потому что это противоречит самой их концепции. Зато внутри посмертное ложе выстлано натуральным мхом. Существует миниатюрная версия для аналогичного захоронения праха после кремации. Как поясняет основатель компании Боб Хендрикс, все мы являемся частью окружающего мира, и нужно стремиться, чтобы наши тела после смерти как можно быстрее и безопаснее вернулись в природу.

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Метки: Саркофаги из грибов   в мире   гроб   новости   факты   фото   экология   
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ruslan d 2 часа назад
Отличная идея
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pinbalist Полчаса назад
Вот такое вот или кремация. Стандартные похороны - ну такое себе.
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8k
mbr 52 минуты назад
еб...нашки.

Ну да, дерево это же искусственный, не разлагаемый материал. В природе он не встречается практически нигде.

Люди через 3 тыс лет, такие раскапывают захоронения, и с уважение смотрят, что гроб разложился всего за 45 дней, а не а 10 лет.
Вот уж точно, когда коту делать нех...р, он яйцалижет.

А стоит такой гроб в 20 раз дороже, и количество затраченной энергии в 100 раз...

Всю это "борьбу" за экологию пора уже переводить в рязряд тяжёлых психических заболеваний.
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