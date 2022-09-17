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Зачем Швеция покупает мусор у Норвегии?

Зачем Швеция покупает мусор у Норвегии?

Автор:
17 сентября 2022 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Швеция   в мире   мусор   норвегия   факты   фото   экология   
868
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Многие страны мира задыхаются от тонн мусора. Он попадает в океаны, загрязняет почву. Полигоны бытовых отходов занимают место, на котором мог бы расти лес или возделываться поля.

Ученые во всем мире ищут способы сокращения вреда от мусорных свалок современной цивилизации. И лишь одна страна мира заявляет, что этой проблемы у нее нет.

Это Швеция.

Она сумела превратить мусорные трудности в ценный ресурс для развития экономики.


Как шведам удалось решить проблему бытовых отходов?

Что они делают с мусором?

Почему Швеция готова завозить мусор даже из-за границы?


Человеческий фактор

Конечно, шведов немного — чуть более 10 миллионов человек. Но страна развитая, с крупными городами. А потому отходов в ней не меньше, чем где-либо еще.

По статистике на каждого человека в мире сегодня приходится 400 кг твердых отходов в год.


Как же шведам удалось решить эту проблему?

Главный фактор здесь – осознанность.

В Швеции по закону ответственность за мусор несут все — от рядового гражданина до крупной компании и государства в целом.

В стране действует программа с девизом Panta mera — Перерабатывай больше! Все, что можно разобрать и рассортировать — разбирают и сортируют.

×
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Сначала люди каждый день делают это со своим мусором. Затем по мусоропроводам отходы поступают на специальные сортировочные станции и заводы.


Рекордные 0,8%!

У шведского мусора три пути.

Чуть более половины удается переработать и использовать повторно. Это — один из самых высоких показателей в мире. Швеция тем самым не только уменьшает горы мусора, но и получает ценное вторичное сырье как ресурс экономики.

46% мусора служит источником для добычи энергии.

Мусоросжигающие заводы дают Швеции дешевое электричество.

Конечно, проблемы на них есть. Но при современных шведских технологиях и экологических стандартах лучше получать электричество и топливо из мусора, чем перегораживать реки, строить атомные станции или сжигать бензин.

А солнечная энергия не даст холодной северной стране необходимое.

Все мусорные машины, механизмы для сортировки и предприятия по переработке действуют на энергии, полученной из отходов. Но электричества при этом хватает и на обеспечение 20% населения и значительной доли промышленности.

Остаток от вторичной переработки и использования в качестве источника энергии — всего 0,8% от общего объема мусора. Это то, что невозможно использовать вновь и опасно жечь.

Так что мусорные полигоны в Швеции есть, но их совсем мало. Ведь утилизируется на них меньше сотой доли отходов.

К тому же шведы не собираются останавливаться на достигнутом и ищут новые технологии переработки.


Хозяева, вам мусор не нужен?

Швеция так продвинулась в вопросах переработки, что ей стало не хватать своего мусора.

Заводы позволяют сортировать, пускать в повторный оборот и сжигать больше отходов. А это — дополнительная дешевая энергия и экономия ценного сырья.

Уже много лет действует соглашение между Швецией и Норвегией.

Мусор норвежцев уходит на переработку в Швецию, а та извлекает из него прямую экономическую выгоду.

Шведы не раз приглашали к себе делегации из России с предложением присоединиться к этому экологическому проекту.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Швеция   в мире   мусор   норвегия   факты   фото   экология   
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6  комментариев
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5k
Copycat Час назад
Я считаю что переработка мусора это важно, мы скорей все утонем в мусоре чем дождемся глобального потепления или похолодания. Люди производят дохрена "одноразовых вещей", вообще нас приучили к куче всего одноразового, на эти одноразовые вещи тратится куча ресурсов, и все они потом просто летят на помойки. Все эти "Запрограммированные износы" или напрудить кучу разъемов и стандартов зарядок даже в рамках одного бренда
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−5
Муса 24 секунды назад
Да ладно, это в Швеции-то решена проблема с мусором?
Достаточно проехаться на пендельтоге по пригороду Стокгольма, чтоб увидеть море мусора вдоль ЖД, который никто месяцами не убирает - остатки от цыганских стоянок, да и просто брошенное жилище бомжей и беженцев. В самом Стокгольме полно мусора на улицах, который лежит по несколько дней/недель - и чет никто не спешит его убрать и переработать

И мусор сортируют не везде - в том же Стокгольме в части районов мусор сортируется (металл/стекло/бумага/картон/пищевые/пластик), а в других районах города все сваливается в одну кучу, особенно в частном секторе - например в районе Сольна, где живут в основном только шведы, весь мусор сваливается в одну кучу - возле каждого частного дома стоит один мусорный бак, в который хозяин дома все сваливает, потом сам же и вывозит на мусорный полигон - даже опавшие листья с участка вывозят, нет чтоб компост сделать
В тех районах, где мусор сортируется - могут оштрафовать, если кинул мусор не рассортированным.
И столько мусора, сколько сами шведы производят - еще поискать надо, те еще неряхи, в домах срач, посуду неделями могут не мыть, к столу прикоснуться противно - липкий весь. Побывал я в гостях у шведов и в частных домах, и в квартирах - порося еще те, хоть и друзья
Тут каждый день кухню драишь после готовки - а тем все пофиг.
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3k
vbifyz 3 минуты назад
Когда говорят: "Переработка мусора-выгодное занятие!"
Я нутром чую, что где-то на*бывают, но не могу точно объяснить где..
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4k
Горожанин 12 минут назад
Ещё один пример либерального фейка. Если бы это было выгодно, то те же США давно бы сделали так же - ничего не мешает, технологии обычные. А фейк в том, что такая шведская система чрезвычайно дорогая. Эти заводы и технологичные цепочки - всё непомерно дорого. И всё это удовольствие шведы оплачивают из своего кармана - коммуналка там, немалая часть которой - это именно мусорные технологии - одна из самых дорогих в мире. Так же как и налоги - одни из самых высоких. Доят всех немногочисленная шведская элита, которая собаку съела, чтобы под видом экологии втюхивать людям дорогие идейные штуки, а на самом деле просто обогащаться.
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4k
perekrestok 19 минут назад
Пусть шведы поедут в Индию и Юго-Восточную Азию. Народу много мусора еще больше, а местному населению все пофигу. Как говорил один юморист - зря отменили людоедство - решили бы проблему с населением и с обеспечением продуктами. Теперь получается и с мусором тоже.
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Terracotka

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