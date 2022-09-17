Зачем Швеция покупает мусор у Норвегии?

Многие страны мира задыхаются от тонн мусора. Он попадает в океаны, загрязняет почву. Полигоны бытовых отходов занимают место, на котором мог бы расти лес или возделываться поля.
Ученые во всем мире ищут способы сокращения вреда от мусорных свалок современной цивилизации. И лишь одна страна мира заявляет, что этой проблемы у нее нет.
Это Швеция.
Она сумела превратить мусорные трудности в ценный ресурс для развития экономики.
Как шведам удалось решить проблему бытовых отходов?
Что они делают с мусором?
Почему Швеция готова завозить мусор даже из-за границы?
Человеческий фактор
Конечно, шведов немного — чуть более 10 миллионов человек. Но страна развитая, с крупными городами. А потому отходов в ней не меньше, чем где-либо еще.
По статистике на каждого человека в мире сегодня приходится 400 кг твердых отходов в год.
Как же шведам удалось решить эту проблему?
Главный фактор здесь – осознанность.
В Швеции по закону ответственность за мусор несут все — от рядового гражданина до крупной компании и государства в целом.
В стране действует программа с девизом Panta mera — Перерабатывай больше! Все, что можно разобрать и рассортировать — разбирают и сортируют.
Сначала люди каждый день делают это со своим мусором. Затем по мусоропроводам отходы поступают на специальные сортировочные станции и заводы.
Рекордные 0,8%!
У шведского мусора три пути.
Чуть более половины удается переработать и использовать повторно. Это — один из самых высоких показателей в мире. Швеция тем самым не только уменьшает горы мусора, но и получает ценное вторичное сырье как ресурс экономики.
46% мусора служит источником для добычи энергии.
Мусоросжигающие заводы дают Швеции дешевое электричество.
Конечно, проблемы на них есть. Но при современных шведских технологиях и экологических стандартах лучше получать электричество и топливо из мусора, чем перегораживать реки, строить атомные станции или сжигать бензин.
А солнечная энергия не даст холодной северной стране необходимое.
Все мусорные машины, механизмы для сортировки и предприятия по переработке действуют на энергии, полученной из отходов. Но электричества при этом хватает и на обеспечение 20% населения и значительной доли промышленности.
Остаток от вторичной переработки и использования в качестве источника энергии — всего 0,8% от общего объема мусора. Это то, что невозможно использовать вновь и опасно жечь.
Так что мусорные полигоны в Швеции есть, но их совсем мало. Ведь утилизируется на них меньше сотой доли отходов.
К тому же шведы не собираются останавливаться на достигнутом и ищут новые технологии переработки.
Хозяева, вам мусор не нужен?
Швеция так продвинулась в вопросах переработки, что ей стало не хватать своего мусора.
Заводы позволяют сортировать, пускать в повторный оборот и сжигать больше отходов. А это — дополнительная дешевая энергия и экономия ценного сырья.
Уже много лет действует соглашение между Швецией и Норвегией.
Мусор норвежцев уходит на переработку в Швецию, а та извлекает из него прямую экономическую выгоду.
Шведы не раз приглашали к себе делегации из России с предложением присоединиться к этому экологическому проекту.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И мусор сортируют не везде - в том же Стокгольме в части районов мусор сортируется (металл/стекло/бумага/картон/пищевые/пластик), а в других районах города все сваливается в одну кучу, особенно в частном секторе - например в районе Сольна, где живут в основном только шведы, весь мусор сваливается в одну кучу - возле каждого частного дома стоит один мусорный бак, в который хозяин дома все сваливает, потом сам же и вывозит на мусорный полигон - даже опавшие листья с участка вывозят, нет чтоб компост сделать В тех районах, где мусор сортируется - могут оштрафовать, если кинул мусор не рассортированным.
И столько мусора, сколько сами шведы производят - еще поискать надо, те еще неряхи, в домах срач, посуду неделями могут не мыть, к столу прикоснуться противно - липкий весь. Побывал я в гостях у шведов и в частных домах, и в квартирах - порося еще те, хоть и друзья Тут каждый день кухню драишь после готовки - а тем все пофиг.
Я нутром чую, что где-то на*бывают, но не могу точно объяснить где..