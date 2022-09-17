Зачем Швеция покупает мусор у Норвегии?

Ученые во всем мире ищут способы сокращения вреда от мусорных свалок современной цивилизации. И лишь одна страна мира заявляет, что этой проблемы у нее нет.

Это Швеция.

Она сумела превратить мусорные трудности в ценный ресурс для развития экономики.

Как шведам удалось решить проблему бытовых отходов?

Что они делают с мусором?

Почему Швеция готова завозить мусор даже из-за границы?

Человеческий фактор

Конечно, шведов немного — чуть более 10 миллионов человек. Но страна развитая, с крупными городами. А потому отходов в ней не меньше, чем где-либо еще.

По статистике на каждого человека в мире сегодня приходится 400 кг твердых отходов в год.

Как же шведам удалось решить эту проблему?

Главный фактор здесь – осознанность.

В Швеции по закону ответственность за мусор несут все — от рядового гражданина до крупной компании и государства в целом.

В стране действует программа с девизом Panta mera — Перерабатывай больше! Все, что можно разобрать и рассортировать — разбирают и сортируют.