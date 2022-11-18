20 фото на телефон, которые доказывают - для крутых кадров не обязательно быть профи

Не обязательно иметь кучу оборудования и специальное образование, чтобы быть классным фотографом. Красивые кадры можно делать и на смартфон. Для таких снимков даже есть фотоконкурс Mobile Photography Award, который каждый год собирает сотни кадров от обычных владельцев смартфонов, и выбирает лучших. Посмотрим на победителей этого года!

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Фото на смартфон Apple iPhone X. Фотограф Kuanglong Zhang 0 Источник:

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Фото на Apple iPhone12 ProMax. Фотограф Liu Kunkun 0 Источник:

Фото на Huawei Mate 30. Фотограф Anh Vu Do 0 Источник:

Фото на Huawei Mate 20. Фотограф James Peck 0 Источник:

Фото на Apple iPhone12 ProMax. Фотограф Liu Kunkun 0 Источник:

Фото на Huawei P30. Фотограф Svetlin Yosifov 0 Источник:

Фото на Honor Magic3 Pro. Фотограф Junbiao Cai 0 Источник:

Фото на Huawei Nova 2i. Автор Azim Khan Ronnie 0 Источник:

Фото на Apple iPhone12 ProMax. Автор Liu Kunkun 0 Источник:

Фото на Sony Xperia Z5. Фотограф Shinya Itahana 0 Источник:

Фото на Apple iPhone XS. Фотограф Roy Pan 0 Источник:

Apple iPhone 11. Фотограф Jason Liu 0 Источник:

Apple iPhone12 ProMax. Автор Liu Kunkun 0 Источник:

Фото на Apple iPhone 11 Pro Max. Автор Angelica Loustaunau 0 Источник:

Apple iPhone12 ProMax. Фотограф Liu Kunkun 0 Источник:

Автор фото Erika Brothers 0 Источник:

Автор фото Wai Ying Kwok 0 Источник:

Серия фото от Vince Keresnyei 0 Источник:

Apple iPhone12 ProMax. Фотограф Liu Kunkun 0 Источник: