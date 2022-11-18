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20 фото на телефон, которые доказывают - для крутых кадров не обязательно быть профи

20 фото на телефон, которые доказывают - для крутых кадров не обязательно быть профи

Автор:
18 ноября 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: красиво   красивые фото   креатив   творчество   фото   фото на телефон   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Не обязательно иметь кучу оборудования и специальное образование, чтобы быть классным фотографом. Красивые кадры можно делать и на смартфон. Для таких снимков даже есть фотоконкурс Mobile Photography Award, который каждый год собирает сотни кадров от обычных владельцев смартфонов, и выбирает лучших. Посмотрим на победителей этого года!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   красивые фото   креатив   творчество   фото   фото на телефон   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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1  комментарий
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Sata33 Минуту назад
Интересно , что автор вкладывает в понятие профи ? Фотография это в первую очередь искусство видеть , а после того как KODAK сделали народный аппарат все стало доступней и проще . А уж с современными технологиями , стреляй/не хочу
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