20 фото на телефон, которые доказывают - для крутых кадров не обязательно быть профи

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Не обязательно иметь кучу оборудования и специальное образование, чтобы быть классным фотографом. Красивые кадры можно делать и на смартфон. Для таких снимков даже есть фотоконкурс Mobile Photography Award, который каждый год собирает сотни кадров от обычных владельцев смартфонов, и выбирает лучших. Посмотрим на победителей этого года!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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