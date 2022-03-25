Любопытные фото церквей с разных точек мира

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Фотограф Винсент Кросе (Vincent Croce) живет в Нидерландах. Он много путешествует, и по пути делает удивительные снимки - в том числе церквей и религиозных сооружений. Получаются очень атмосферные и наполненные историей фотографии с разных уголков мира.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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